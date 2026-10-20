Fyra veckor i den egna fjällstugan kan motsvara en årskostnad på 148 000 kronor. Det visar SBAB:s nya kalkyl. Uthyrning kan sänka kostnaden, men då behöver du också lämna plats åt betalande gäster.
Ny kalkyl avslöjar – fjällstugan kan kosta 148 000 kronor
På vissa platser har det, förstås, blivit billigare med fjällstuga. Men man ska ju ha råd att äga den också.
Enligt nya siffror från SBAB kostar ett genomsnittligt fritidshus som köptes i Åre under 2025 omkring 148 000 kronor om året att äga. Använder du huset fyra veckor blir kostnaden 37 000 kronor per vecka på plats.
I Malung-Sälen landar årskostnaden på omkring 139 000 kronor och i Härjedalen på 132 000 kronor. Även i den billigaste kommunen i jämförelsen kostar de fyra semesterveckorna alltså cirka 33 000 kronor styck.
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Fjällstugan kostar även när du åkt hem
Beräkningarna utgår från att köparen lånar till 80 procent av fjällstugans värde.
SBAB antar bland annat att huset hålls uppvärmt till minst tio grader när det står tomt och har en luftvärmepump eller motsvarande. Med en beräknad elförbrukning på 8 000 kilowattimmar och ett totalpris på 2,50 kronor per kilowattimme blir bara elen 20 000 kronor om året.
”Att äga ett fritidshus i fjällen är otroligt dyrt i jämförelse med att hyra, om man bara planerar att vara där några veckor om året”, säger Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB.
Hon framhåller att även underhåll behöver få plats i budgeten.
”Man bör ställa den årliga totalkostnaden i relation till hur mycket man kan och vill använda stugan”, säger hon.
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Nio veckor med gäster
Att låta andra betala för att vara i stugan kan förstås hjälpa.
SBAB har räknat på ett exempel där huset hyrs ut under tre av landets fyra sportlovsveckor och ytterligare sex veckor under året.
Efter avdrag för uthyrningsintäkterna sjunker kostnaden till omkring 22 000-25 000 kronor per vecka som ägarna själva använder huset. Då tillbringar de fortfarande fyra veckor om året där.
Men uthyrningen bygger på antaganden om bokningar och hyresnivåer.
”Dessutom behöver du med god framförhållning planera för när du själv vill använda stugan och du kan inte heller lämna personliga saker framme”, säger Hasselvik.
Prisuppgången har fått avbrott
En framtida försäljning med vinst kan även det kompensera för ägandets kostnader. Prisutvecklingen har dock gått åt båda håll.
Enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik har fritidshuspriserna i de undersökta fjällområdena stigit med 65 procent på tio år. Under det senaste året har de i stället sjunkit med 5 procent.
Även SBAB:s siffror visar ett avbrott i uppgången. Kvadratmeterpriset för fritidshus i Åre steg från 20 600 kronor 2015 till 43 200 kronor 2025. Men mellan 2024 och 2025 föll det med 8 procent.
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