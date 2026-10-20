Ny kalkyl avslöjar – fjällstugan kan kosta 148 000 kronor

I Malung-Sälen landar årskostnaden på omkring 139 000 kronor och i Härjedalen på 132 000 kronor. Även i den billigaste kommunen i jämförelsen kostar de fyra semesterveckorna alltså cirka 33 000 kronor styck.

Missa inte: Juristens råd efter bostadsköpet – ”hör av dig till säljaren omedelbart”. Dagens PS

Fjällstugan kostar även när du åkt hem

Beräkningarna utgår från att köparen lånar till 80 procent av fjällstugans värde.

SBAB antar bland annat att huset hålls uppvärmt till minst tio grader när det står tomt och har en luftvärmepump eller motsvarande. Med en beräknad elförbrukning på 8 000 kilowattimmar och ett totalpris på 2,50 kronor per kilowattimme blir bara elen 20 000 kronor om året.

”Att äga ett fritidshus i fjällen är otroligt dyrt i jämförelse med att hyra, om man bara planerar att vara där några veckor om året”, säger Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB.

Hon framhåller att även underhåll behöver få plats i budgeten.

”Man bör ställa den årliga totalkostnaden i relation till hur mycket man kan och vill använda stugan”, säger hon.

Läs även: Här kan du köpa bostad för 300 000 – i svenskarnas favoritländer. Dagens PS