The Economist: Norge har för mycket pengar

Sparar inte så mycket

Debatten har intensifierats efter att ekonomen Martin Bech Holte argumenterat för att Norge blivit ”för rikt”.

Hans resonemang har fått genomslag i den politiska diskussionen, där även väljare i ökande grad ifrågasätter hur resurserna används.

Samtidigt syns effekter på hushållsnivå. Norska hushåll har bland de högsta skuldnivåerna i Europa, och sparandet är relativt lågt.

Hög arbetslöshet

En förklaring är att många förlitar sig på statens ekonomiska styrka som en säkerhetsbuffert.

Arbetsmarknaden visar också tecken på obalans. Ungdomsarbetslösheten är högre än i jämförbara länder, och utbildningssystemet präglas av generösa villkor som kan leda till förlängda studietider.

Samtidigt finns ett växande behov av kvalificerad arbetskraft inom teknik och forskning.

Pekar på riskerna

Den ekonomiska utvecklingen påverkas även av lägre produktivitetstillväxt och en försvagad valuta, vilket i sin tur kan minska landets attraktionskraft för utländska investerare. Reallönerna har dessutom börjat pressas.

Trots detta är de offentliga finanserna fortsatt starka, och så länge avkastningen från fonden överstiger utgifterna kan modellen bestå under lång tid.

Men flera bedömare varnar för att en ekonomi som i allt högre grad drivs av kapital snarare än produktion riskerar att undergräva både effektivitet och ansvarstagande.

