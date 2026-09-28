För den som äger villa på Lidingö har de senaste tio åren varit något att tala om. Genomsnittspriset har stigit med omkring 6,3 miljoner kronor. Några timmar norrut ser historien annorlunda ut.
Grattis, villaägare – här stiger priset med 52 000 kronor i månaden
På Lidingö har priset på en genomsnittlig villa ökat med omkring 6,3 miljoner kronor sedan 2016, enligt Hemnet-siffror. Utslaget över tio år motsvarar det drygt 52 000 kronor i månaden.
Samtidigt som villapriserna i Sverige har stigit med, i genomsnitt, 44 procent på tio år är Kramfors den enda kommunen där de har sjunkit. Nedgången där är 12 procent. En genomsnittlig villa i kommunen kostar omkring 820 000 kronor.
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Över 300 kvadratmeter för under miljonen
I Kramfors träffade Dagens Nyheter Ellinor och Filip Gepertz, som flyttade från Karlstad med sina barn. Familjen behövde mer plats, och Ellinor började leta hus i sin gamla hemkommun. På Google Street View gick hon runt bland gatorna tills de fick syn på en sekelskiftesvilla från 1914.
De kontaktade ägaren, som just hade bestämt sig för att sälja. För 950 000 kronor fick familjen ett hus i tre våningar, med över 300 kvadratmeter boyta. I deras tidigare villa i Karlstad hade de 98 kvadratmeter.
Det låga priset innebär inte att allt är färdigt. Huset kräver både renovering och pengar, berättar Ellinor för DN. Men familjen fick det hus de letade efter. De har dessutom köpt ett fritidshus i kommunen – för 5 000 kronor.
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Här kostar en villa nästan 23 miljoner
I Hemnets sammanställning av villaområden finns landets dyraste område just på Lidingö. I Torsvik kostar en villa i genomsnitt 22,9 miljoner kronor. Billigast på listan är Junsele i Sollefteå kommun, med ett genomsnittspris på 367 000 kronor.
De fem dyraste villaområdena enligt Hemnet:
- Torsvik, Lidingö: 22,9 miljoner kronor
- Djursholm, Danderyd: 21,1 miljoner kronor
- Hersby, Lidingö: 20,5 miljoner kronor
- Äppelviken, Stockholm: 20,3 miljoner kronor
- Smedslätten, Stockholm: 20,2 miljoner kronor
De fem billigaste villaområdena:
- Junsele, Sollefteå: 367 000 kronor
- Lesjöfors, Filipstad: 378 000 kronor
- Dorotea, Dorotea: 381 000 kronor
- Fredrika, Åsele: 464 000 kronor
- Rundvik, Nordmaling: 484 000 kronor
Hemnets områdeslista bygger på villaförsäljningar från och med 2023.
För en villaägare på Lidingö har tioårsutvecklingen varit svår att klaga på. För den som letar hus till ett pris under miljonen kan det däremot vara andra platser på kartan som lockar.
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