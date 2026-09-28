Grattis, villaägare – här stiger priset med 52 000 kronor i månaden

Samtidigt som villapriserna i Sverige har stigit med, i genomsnitt, 44 procent på tio år är Kramfors den enda kommunen där de har sjunkit. Nedgången där är 12 procent. En genomsnittlig villa i kommunen kostar omkring 820 000 kronor.

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Över 300 kvadratmeter för under miljonen

I Kramfors träffade Dagens Nyheter Ellinor och Filip Gepertz, som flyttade från Karlstad med sina barn. Familjen behövde mer plats, och Ellinor började leta hus i sin gamla hemkommun. På Google Street View gick hon runt bland gatorna tills de fick syn på en sekelskiftesvilla från 1914.

De kontaktade ägaren, som just hade bestämt sig för att sälja. För 950 000 kronor fick familjen ett hus i tre våningar, med över 300 kvadratmeter boyta. I deras tidigare villa i Karlstad hade de 98 kvadratmeter.

Det låga priset innebär inte att allt är färdigt. Huset kräver både renovering och pengar, berättar Ellinor för DN. Men familjen fick det hus de letade efter. De har dessutom köpt ett fritidshus i kommunen – för 5 000 kronor.

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