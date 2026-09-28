Börslöftet lockade nära 500 sparare att satsa 52 miljoner

Säljarna saknade tillstånd

Inget av säljbolagen i Ximonia-härvan hade tillstånd från FI att bedriva värdepappersrörelse.En säljare åtalades för grovt bedrägeri men frikändes. Tingsrätten ansåg inte att det var bevisat att han kände till att uppgifterna om bolaget var falska.

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Åklagaren Bengt-Olof Berggren har inte släppt säljarna. ”Vi har gått vidare med några av säljarna och några är delgivna misstanke om brott”, säger han till Småspararguiden.

Nu kan det ge fängelse

Sedan den 1 mars är det straffbart att bedriva tillståndspliktig finansiell verksamhet utan FI:s tillstånd. Straffet är böter eller fängelse i högst två år, och upp till sex år om brottet är grovt. FI måste dessutom anmäla misstänkta brott till åklagare.

Tidigare var verksamheten otillåten men i regel inte brottslig. Det luckan har säljare av onoterade aktier utnyttjat.

Lagen riktar sig mot säljarna, inte mot bolagen. Ett onoterat bolag behöver inte lämna samma information som ett börsbolag, och ingen myndighet kontrollerar vad det säger om sin verksamhet.

1 till 3 procent i courtage

Även på seriösa plattformar är handeln dyr. Eqvor tar oftast 1 till 3 procent i courtage per affär, så att köpa och sedan sälja en aktie kan kosta upp till 6 procent av beloppet. Mest handlade på plattformen i augusti var Blykalla, Doktor.se och Koenigsegg.

Det är också svårt att veta vad aktierna är värda. När Kronofogden nyligen auktionerade ut aktier i ett fintechbolag hade dagen före budstopp bara ett bud kommit in, under myndighetens beräknade substansvärde.

USA vill släppa in fler

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I slutet av augusti skickade den amerikanska finanstillsynen SEC ett förslag till Vita huset. Det ska ge vanliga sparare tillgång till privata bolag via registrerade fonder, enligt Bloomberg.

Londonbörsens nya marknad för privata bolag är däremot stängd för vanliga sparare. Där får bara institutioner, anställda och förmögna investerare handla.

Före SpaceX-noteringen i juni såldes andelar i bolaget via minst 1 000 mellanbolag, enligt bankers uppskattningar som 24/7 Wall St återger. Mellanbolagen staplades i flera led, och varje led tog ut egna avgifter. Ett räkneexempel från Forbes visar att nästan halva vinsten då kan försvinna till mellanhänder.

Den som köpte SpaceX-aktien på börsen har också förlorat. Aktien föll kraftigt efter noteringen.

Så skyddar du dig

Lägg på om en okänd säljare ringer och erbjuder aktier inför en snar börsnotering.

Sök i FI:s företagsregister. Den som yrkesmässigt säljer aktier till dig måste ha tillstånd.

Googla personerna bakom bolaget. Ximonias huvudmän fanns redan i offentliga domar.

Räkna med avgifter både när du köper och när du säljer.

Räkna med att det kan dröja innan du kan sälja. En hembudsklausul ger befintliga ägare förtur.