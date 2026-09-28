"Swedbank" ringde – sedan var 200 000 kronor borta

Mannen loggade in med BankID. Efteråt upptäckte han att 200 000 kronor hade försvunnit. Pengarna ska först ha förts över till ett Klarna-konto. Polisen utreder händelsen som misstänkt bedrägeri.

Läs även: Dessa svenskar drabbas – kan få mindre pengar 2027. Dagens PS

Ett påstått problem och någon som erbjuder hjälp

Att en bedragare ringer och utger sig för att vara från en bank, eller en välkänd myndighet, är inte helt ovanligt. Enligt polisen påstår uppringaren ofta att något har hänt och erbjuder sig att hjälpa till att lösa problemet.

Senast i april rapporterade polisen om en kvinna i 75-årsåldern som blev kontaktad av en man som sade sig ringa från en bank. Han hävdade att någon hade hyrt ett fordon i hennes namn.

Enligt polisen påstår bedragaren ofta att något har hänt och erbjuder sig sedan att hjälpa till. Under samtalet kan personen försöka få den uppringda att lämna ut koder eller identifiera sig med BankID. Polisen varnar för att en sådan identifiering kan ge bedragaren tillgång till internetbanken.

Saken blir snäppet knepigare av att numret på displayen faktiskt kan se ut att komma från banken. I ett liknande fall från 2024 såg samtalet ut att komma från Ica Bankens kundtjänst, trots att det var bedragare som ringde. Numret hade manipulerats – en metod som kallas spoofing. Kvinnan blev av med 100 000 kronor.

Missa inte: Regeringen bromsar: Storflygplatsen får vänta fyra år extra – minst. Dagens PS

Så gör du om ”banken” ringer

ANNONS

Polisens råd är att avsluta samtalet om någon ringer och du blir osäker på vem personen är. Använd inte BankID och lämna inte ut koder på uppmaning av en uppringare, även om personen verkar trovärdig eller känner till uppgifter om dig.

Vill du kontrollera om banken faktiskt försökt nå dig, sök själv upp dess kontaktuppgifter och ring dit. Numret som den som ringde upp ger dig är ingen säker kontroll.

Den som misstänker att ett bedrägeri redan har skett bör enligt polisen kontakta banken först, så att den kan försöka stoppa fortsatta överföringar. Därefter ska händelsen polisanmälas.

Läs också: Kontanter dominerar fortfarande i Europa – här används de mest. E55