Här är villorna dyrast – och billigast – i Sverige

Betydligt billigare är det i Västernorrland. Där kostar en villa i genomsnitt drygt 1,9 miljoner kronor. Det skiljer alltså nästan 5,4 miljoner mellan landets dyraste och billigaste län.

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Priserna stiger nästan överallt

För bara ett år sedan var det förvisso ännu billigare. Under det senaste året har villapriserna stigit med 3,4 procent i riket. Mellan maj och juli såldes dessutom 9 procent fler villor än under samma period förra året.

Priserna har ökat i 20 av 21 län. Jämtland toppar med en uppgång på 12 procent, medan Södermanland är ensamt om en nedgång.

”Det finns fortfarande många bostäder till salu, men marknaden har blivit betydligt hetare och de mest attraktiva objekten kan gå snabbt, till och med innan de når den öppna marknaden”, säger Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.

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Villapriserna län för län

Medelpriserna bygger på den senaste månadens försäljningar. Förändringen avser perioden augusti 2025-juli 2026.

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Län Förändring Medelpris Blekinge +5,1 % 2 438 627 kr Dalarna +2,9 % 2 365 539 kr Gotland +0,6 % 3 935 416 kr Gävleborg +3,2 % 2 336 160 kr Halland +3,7 % 4 565 835 kr Jämtland +12,0 % 3 023 601 kr Jönköpings län +2,7 % 2 845 675 kr Kalmar län +4,2 % 2 307 839 kr Kronoberg +4,4 % 2 349 653 kr Norrbotten +5,8 % 2 373 007 kr Skåne +3,8 % 4 266 436 kr Stockholms län +4,1 % 7 319 948 kr Södermanland −2,0 % 3 433 976 kr Uppsala län +3,0 % 4 180 774 kr Värmland +5,5 % 2 333 410 kr Västerbotten +5,4 % 2 929 789 kr Västernorrland +1,8 % 1 944 833 kr Västmanland +3,7 % 3 285 537 kr Västra Götaland +1,6 % 4 180 103 kr Örebro län +2,1 % 2 729 123 kr Östergötland +5,1 % 3 473 062 kr Hela riket +3,4 % 4 067 329 kr

Källa: LF Fastighetsförmedling

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