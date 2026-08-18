För priset av en villa i Stockholm kan du nästan köpa fyra i Västernorrland. Det skiljer över 5 miljoner kronor mellan landets dyraste och billigaste län.
Här är villorna dyrast – och billigast – i Sverige
Det kommer knappast som någon överraskning att vi hittar Sveriges dyraste villor i Stockholms län. Ja, åtminstone om vi kikar på snittpriset.
Där ligger medelpriset för en villa på närmare 7,3 miljoner kronor, enligt statistik från Svensk Mäklarstatistik.
Betydligt billigare är det i Västernorrland. Där kostar en villa i genomsnitt drygt 1,9 miljoner kronor. Det skiljer alltså nästan 5,4 miljoner mellan landets dyraste och billigaste län.
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Priserna stiger nästan överallt
För bara ett år sedan var det förvisso ännu billigare. Under det senaste året har villapriserna stigit med 3,4 procent i riket. Mellan maj och juli såldes dessutom 9 procent fler villor än under samma period förra året.
Priserna har ökat i 20 av 21 län. Jämtland toppar med en uppgång på 12 procent, medan Södermanland är ensamt om en nedgång.
”Det finns fortfarande många bostäder till salu, men marknaden har blivit betydligt hetare och de mest attraktiva objekten kan gå snabbt, till och med innan de når den öppna marknaden”, säger Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.
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Villapriserna län för län
Medelpriserna bygger på den senaste månadens försäljningar. Förändringen avser perioden augusti 2025-juli 2026.
|Län
|Förändring
|Medelpris
|Blekinge
|+5,1 %
|2 438 627 kr
|Dalarna
|+2,9 %
|2 365 539 kr
|Gotland
|+0,6 %
|3 935 416 kr
|Gävleborg
|+3,2 %
|2 336 160 kr
|Halland
|+3,7 %
|4 565 835 kr
|Jämtland
|+12,0 %
|3 023 601 kr
|Jönköpings län
|+2,7 %
|2 845 675 kr
|Kalmar län
|+4,2 %
|2 307 839 kr
|Kronoberg
|+4,4 %
|2 349 653 kr
|Norrbotten
|+5,8 %
|2 373 007 kr
|Skåne
|+3,8 %
|4 266 436 kr
|Stockholms län
|+4,1 %
|7 319 948 kr
|Södermanland
|−2,0 %
|3 433 976 kr
|Uppsala län
|+3,0 %
|4 180 774 kr
|Värmland
|+5,5 %
|2 333 410 kr
|Västerbotten
|+5,4 %
|2 929 789 kr
|Västernorrland
|+1,8 %
|1 944 833 kr
|Västmanland
|+3,7 %
|3 285 537 kr
|Västra Götaland
|+1,6 %
|4 180 103 kr
|Örebro län
|+2,1 %
|2 729 123 kr
|Östergötland
|+5,1 %
|3 473 062 kr
|Hela riket
|+3,4 %
|4 067 329 kr
Källa: LF Fastighetsförmedling
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