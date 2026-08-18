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Privatekonomi

Här är villorna dyrast – och billigast – i Sverige

Villorna
Det skiljer flera miljoner mellan de olika länen (Foto: Mickan Mörk/TT)

För priset av en villa i Stockholm kan du nästan köpa fyra i Västernorrland. Det skiljer över 5 miljoner kronor mellan landets dyraste och billigaste län.

Det kommer knappast som någon överraskning att vi hittar Sveriges dyraste villor i Stockholms län. Ja, åtminstone om vi kikar på snittpriset. 

Där ligger medelpriset för en villa på närmare 7,3 miljoner kronor, enligt statistik från Svensk Mäklarstatistik. 

Betydligt billigare är det i Västernorrland. Där kostar en villa i genomsnitt drygt 1,9 miljoner kronor. Det skiljer alltså nästan 5,4 miljoner mellan landets dyraste och billigaste län.

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Priserna stiger nästan överallt

För bara ett år sedan var det förvisso ännu billigare. Under det senaste året har villapriserna stigit med 3,4 procent i riket. Mellan maj och juli såldes dessutom 9 procent fler villor än under samma period förra året.

Priserna har ökat i 20 av 21 län. Jämtland toppar med en uppgång på 12 procent, medan Södermanland är ensamt om en nedgång.

”Det finns fortfarande många bostäder till salu, men marknaden har blivit betydligt hetare och de mest attraktiva objekten kan gå snabbt, till och med innan de når den öppna marknaden”, säger Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande. 

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Villapriserna län för län

Medelpriserna bygger på den senaste månadens försäljningar. Förändringen avser perioden augusti 2025-juli 2026.

LänFörändringMedelpris
Blekinge+5,1 %2 438 627 kr
Dalarna+2,9 %2 365 539 kr
Gotland+0,6 %3 935 416 kr
Gävleborg+3,2 %2 336 160 kr
Halland+3,7 %4 565 835 kr
Jämtland+12,0 %3 023 601 kr
Jönköpings län+2,7 %2 845 675 kr
Kalmar län+4,2 %2 307 839 kr
Kronoberg+4,4 %2 349 653 kr
Norrbotten+5,8 %2 373 007 kr
Skåne+3,8 %4 266 436 kr
Stockholms län+4,1 %7 319 948 kr
Södermanland−2,0 %3 433 976 kr
Uppsala län+3,0 %4 180 774 kr
Värmland+5,5 %2 333 410 kr
Västerbotten+5,4 %2 929 789 kr
Västernorrland+1,8 %1 944 833 kr
Västmanland+3,7 %3 285 537 kr
Västra Götaland+1,6 %4 180 103 kr
Örebro län+2,1 %2 729 123 kr
Östergötland+5,1 %3 473 062 kr
Hela riket+3,4 %4 067 329 kr

Källa: LF Fastighetsförmedling

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