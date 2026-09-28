Dessa svenskar drabbas – kan få mindre pengar 2027

Men flera lättnader är tillfälliga. När Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg räknar vidare på nästa år blir bilden en annan, rapporterar Dagens Nyheter.

Av de sju typhushåll som ingår i beräkningen får fyra mindre pengar kvar 2027.

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De får mindre kvar varje månad

Störst är förändringen för en arbetslös person, som enligt kalkylen får 659 kronor mindre kvar per månad nästa år, jämfört med i år. För en person med sjukersättning handlar det om 472 kronor mindre.

Även ett pensionärspar och en garantipensionär får se utrymmet krympa, med 55 respektive 72 kronor i månaden.

Typhushåll Förändring 2027 jämfört med 2026 Arbetslös -659 kr/mån Person med sjukersättning -472 kr/mån Garantipensionär -72 kr/mån Pensionärspar -55 kr/mån

Förklaringen är att bland annat att hyror och transporter väntas bli dyrare, samtidigt som inkomsterna för dessa grupper inte stiger i samma takt som lönerna. Länsförsäkringar räknar med ett genomsnittligt lönelyft på 3,3 procent nästa år.

Det är därför de tre hushåll med arbetsinkomster som finns med i kalkylen fortfarande får mer pengar över. Ökningen väntas däremot bli betydligt mindre än i år.

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