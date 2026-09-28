Mer pengar i plånboken i år. Men nästa år kan det vända. När Länsförsäkringar räknar på ekonomin 2027 är det framför allt personer utan arbetsinkomst som får mindre pengar kvar.
Dessa svenskar drabbas – kan få mindre pengar 2027
För en barnfamilj i villa väntas pengarna som blir kvar efter vardagsutgifterna öka med närmare 2 900 kronor i månaden i år jämfört med förra året. En stor del av lyftet kommer från politiska åtgärder, bland annat sänkt skatt på arbete och lägre matmoms.
Men flera lättnader är tillfälliga. När Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg räknar vidare på nästa år blir bilden en annan, rapporterar Dagens Nyheter.
Av de sju typhushåll som ingår i beräkningen får fyra mindre pengar kvar 2027.
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De får mindre kvar varje månad
Störst är förändringen för en arbetslös person, som enligt kalkylen får 659 kronor mindre kvar per månad nästa år, jämfört med i år. För en person med sjukersättning handlar det om 472 kronor mindre.
Även ett pensionärspar och en garantipensionär får se utrymmet krympa, med 55 respektive 72 kronor i månaden.
|Typhushåll
|Förändring 2027 jämfört med 2026
|Arbetslös
|-659 kr/mån
|Person med sjukersättning
|-472 kr/mån
|Garantipensionär
|-72 kr/mån
|Pensionärspar
|-55 kr/mån
Förklaringen är att bland annat att hyror och transporter väntas bli dyrare, samtidigt som inkomsterna för dessa grupper inte stiger i samma takt som lönerna. Länsförsäkringar räknar med ett genomsnittligt lönelyft på 3,3 procent nästa år.
Det är därför de tre hushåll med arbetsinkomster som finns med i kalkylen fortfarande får mer pengar över. Ökningen väntas däremot bli betydligt mindre än i år.
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För den arbetslösa går kalkylen inte ihop
För den arbetslösa räcker pengarna inte längre hela månaden. I år visar Länsförsäkringars kalkyl 487 kronor kvar efter utgifterna. Nästa år saknas i stället 173 kronor.
Och oron i den gruppen är redan stor. I SCB:s undersökning om levnadsförhållanden från 2025 uppgav 66 procent av de arbetslösa att de oroade sig för hushållets ekonomi under det närmaste året. Bland personer som arbetade var andelen 32 procent.
Samma SCB-undersökning visar att var tionde person hade svårt eller mycket svårt att få ekonomin att gå ihop, alltså att betala hushållets vanliga nödvändiga utgifter.
Siffrorna för 2027 är än så länge en prognos. Hur hushållens ekonomi faktiskt påverkas beror bland annat på räntor och priser och på vilka beslut den nya regeringen fattar.
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