Banken: 800 000 svenskar får problem före månadens slut

Men för andra ser det, förstås, annorlunda ut. Åtta procent säger att inkomsten ibland inte räcker månaden ut medan tre procent svarar att den vanligtvis inte gör det. Tillsammans motsvarar det enligt Svea Bank omkring 800 000 svenskar.

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Många har behövt välja bort utgifter

De svarande fick också se tillbaka på 2025. Då uppger 57 procent att hushållet vid minst ett tillfälle behövde avstå från något för att få ekonomin att gå ihop.

Resor och semester är det vanligaste svaret bland dem som dragit ner, följt av restaurangbesök, kultur och nöjen. Nästan hälften i gruppen, 47 procent, uppger att de också behövt avstå från sparande.

De senaste årens prisökningar finns kvar i många hushålls kalkyler. Nära sju av tio svarar att högre priser har påverkat vardagsekonomin i ganska eller mycket hög grad.

”Det mest intressanta är att flera år av högre priser tycks ha satt sig i hushållens beteende. Även när de ekonomiska förutsättningarna förbättras kan försiktigheten leva kvar, särskilt bland dem som redan har små marginaler. Det riskerar att göra återhämtningen mer ojämn och mer utdragen än vad de övergripande ekonomiska siffrorna antyder”, säger Elin Andrén, affärsområdeschef på Svea Bank, i ett pressmeddelande.

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De flesta sparar – men inte på samma villkor

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Den nya rapporten visar också att sparandet är utbrett. 65 procent uppger att hushållet sparar varje månad och ytterligare 23 procent sparar, fast inte regelbundet. Att ha pengar till oväntade utgifter är det vanligaste skälet.

Här blir skillnaderna mellan hushållen dock stora. Personer med högre inkomster har oftare möjlighet att spara långsiktigt, medan de med lägre inkomster i större utsträckning behöver en buffert för att klara oväntade kostnader – samtidigt som den kan vara svår att bygga upp.

Sveas undersökning genomfördes av Novus den 5-16 februari 2026. Totalt svarade 1 523 personer mellan 18 och 75 år. Siffran 800 000 är Svea Banks uppskattning utifrån andelen som svarat att inkomsten ibland eller vanligtvis inte räcker hela månaden.

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