"Gör hemläxan" – så undviker du finansbedragarna

Bedragare hittar hela tiden nya sätt att lura sina offer, där ett sätt på sistone även har varit att sälja falska eller ogiltiga bilförsäkringar till privatförsäkringar, där fenomenet kallas ”ghost brokers”.

Även svenska förare drabbas där bedragarna riktar sig mot personer som söker billigare försäkringar.

Svenska sparare har även fått se upp för personer som kontaktar dem från scamfabriker i Sydostasien i länder som Kambodja.

Den senaste varningen kommer direkt från Ekobrottsmyndigheten, EBM.

Tidigare har telefonbedrägerier främst riktats mot äldre personer och bankkonton.

Proffsiga bedragare

Nu handlar det i stället allt oftare om investeringar, kryptotillgångar och avancerade sparupplägg där bedragarna försöker få offren att själva föra över pengar till vad som verkar vara legitima plattformar.

Enligt EBM har bedragarna blivit betydligt mer professionella.

De använder falska hemsidor som efterliknar banker och investmentbolag, samtidigt som marknadsföringen ofta sker via sociala medier eller annonser där kända profiler och företag missbrukas utan tillstånd.

”Tyvärr ser vi att småsparare inte alltid gör hemläxan”, säger Ekobrottsmyndighetens utredare Peter Nylén, till Di.