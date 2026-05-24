Ekobrottsmyndigheten varnar sparare för allt mer sofistikerade finansbedragare genom bland annat AI-genererade annonser. Så ligger du steget före bedragarna och undviker att bli lurad.
"Gör hemläxan" – så undviker du finansbedragarna
Bedragare använder i allt högre grad AI för sina bedrägerier som Dagens PS har berättat, där få bolag hänger med i den snabba utvecklingen.
Majoriteten av företag uppger i en ny global studie att de har svårt att hålla jämna steg med bedragarna.
Bedragare hittar hela tiden nya sätt att lura sina offer, där ett sätt på sistone även har varit att sälja falska eller ogiltiga bilförsäkringar till privatförsäkringar, där fenomenet kallas ”ghost brokers”.
Även svenska förare drabbas där bedragarna riktar sig mot personer som söker billigare försäkringar.
Svenska sparare har även fått se upp för personer som kontaktar dem från scamfabriker i Sydostasien i länder som Kambodja.
Den senaste varningen kommer direkt från Ekobrottsmyndigheten, EBM.
Tidigare har telefonbedrägerier främst riktats mot äldre personer och bankkonton.
Proffsiga bedragare
Nu handlar det i stället allt oftare om investeringar, kryptotillgångar och avancerade sparupplägg där bedragarna försöker få offren att själva föra över pengar till vad som verkar vara legitima plattformar.
Enligt EBM har bedragarna blivit betydligt mer professionella.
De använder falska hemsidor som efterliknar banker och investmentbolag, samtidigt som marknadsföringen ofta sker via sociala medier eller annonser där kända profiler och företag missbrukas utan tillstånd.
”Tyvärr ser vi att småsparare inte alltid gör hemläxan”, säger Ekobrottsmyndighetens utredare Peter Nylén, till Di.
Ligg steget före
Det finns dock några sätt för sparare att försöka ligga steget före bedragarna.
Myndigheten uppmanar sparare att alltid kontrollera om ett bolag har tillstånd från Finansinspektionen och att vara skeptiska till oväntade investeringskontakter via telefon eller sociala medier.
AI skapar annonser
Samtidigt växer problemet internationellt. AI-teknik har gjort det enklare att skapa trovärdiga annonser, falska röster och professionella hemsidor på kort tid. Det gör att även erfarna investerare kan ha svårt att skilja bedrägerier från legitima erbjudanden.
EBM varnar särskilt för investeringserbjudanden som lovar ovanligt hög avkastning, skapar tidspress, använder kändisar eller banker i marknadsföring, kräver att pengar förs över snabbt och sker via okända plattformar utanför Sverige.
Det viktigaste buskapet som sparare bör tänka på är att om ett investeringserbjudande verkar för bra för att vara sant är det ofta också just det.
