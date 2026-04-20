Inuti scamfabrikerna: Kidnappade offer tvingas lura svenskar

Rekryterade med tomma löften

Det börjar alltid med ett lockande jobberbjudande. Traffickers poserar ofta som jobbrekryterare på sociala plattformar och lovar attraktiva löner inom kundservice, IT och programmering. Väl framme väntar något helt annat: Arbete i fångenskap.

Över 300 000 människor hålls i scamkomplex i regionen, och tvingas arbeta 15 till 17 timmar om dagen under hot om våld, enligt AML Rightsource. Tvångsarbetare från minst fem länder vittnar om misshandel och elchocker på ett kasino som senatorn Ly Yong Phat ägde. Minst två hoppade till döds från byggnader på anläggningen.

Under tryck från USA och Kina inledde Kambodja i år en landsomfattande räd för att minska scamfabrikerna. Över 200 000 utländska arbetare har lämnat landet, men för varje komplex som stänger dyker nya annonser upp.

Sparare i Sverige förlorar miljarder

En rapport citerad av amerikanska myndigheter visar att scamverksamheterna omsätter upp till 19 miljarder dollar, eller nästan 175 miljarder kronor, om året. Det motsvarar nära 40 procent av Kambodjas BNP.

Amerikanerna ensamma förlorade 10 miljarder dollar, cirka 91 miljarder kronor, till bedrägerier från Sydostasien under 2024, en ökning med 66 procent från året innan. Även i Sverige ser siffrorna dystra ut.

Här genererade liknande bedrägerier 1,7 miljarder kronor i brottsvinster samma år, 2024, enligt Polismyndigheten. Mörkertalet är dessutom stort. Mellan 25 och 52 procent av svenska offer för internationella bedrägerier anmäler aldrig brottet.

Hur många av dessa som härstammar från just Kambodja framgår inte av statistiken.

Bedrägerierna ser olika ut. Från att posera som banktjänstemän som vill uppmärksamma dig på att du utsatts för bedrägeri och måste rädda dina besparingar, till poliser som utreder brott mot dig, eller i form av en romantisk kontakt via dejtingplattformar som oturligt nog har råkat ut för en olycka eller behöver pengar.

PS analys:

Kambodjas scamindustri är en exportindustri med väldefinierade målgrupper där svenska sparare ingår. Insatserna för att nedmontera verksamheterna är välkomna, men riskerar att bara flytta verksamheten, inte avveckla den.

Så länge nyckelspelarna förblir fria och korruptionen sitter djupt i landets institutioner är det svårt att se hur industrin skulle kunna monteras ned inifrån. Det kräver hårt externt tryck, frysning av tillgångar och att länder som Sverige tar problemet på allvar i sina relationer med regionen.

