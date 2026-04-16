Han betalade tiotusentals kronor – för ett jobb som inte fanns 

Betalade 30 000 kronor

Den här typen av upplägg kan få dyra konsekvenser. I fjol berättade TV4 om Ryan i Kungälv, som blev kontaktad av en person som utgav sig för att vara rekryterare från IT-företaget Netconnection.

Han erbjöds en tjänst med 33 000 kronor i månadslön. Men innan han kunde börja krävdes en ”obligatorisk utbildning” som kostade 30 000 kronor.

”Jag tänkte att okej, men gött. Då är det klart, då har jag jobb”, säger Ryan.

Han betalade. Men när startdatumet närmade sig gick det inte längre att nå någon. När han till slut fick kontakt med företagets riktiga vd stod det klart att han blivit lurad.

Lurades vidare till betalning

Arbetssökande Alexandra Wattley blev i sin tur kontaktad på LinkedIn av en person som utgav sig för att vara rekryterare på Adecco.

Profilen såg trovärdig ut och gällde tjänster hos Spotify och Ericsson. När hon visade intresse flyttades kontakten till mejl.

”Allt gick så snabbt. Tonläget blev hetsigt och det var plötsligt väldigt bråttom. Hon kopplade mig vidare till en tjänst som skulle fixa mitt CV och tjänsten skulle kosta pengar”, berättar Wattley hos Kollega.

När hon började ana oråd avbröt hon och kort därefter var både profilen och meddelandena borta.

Jobbsökare i skottlinjen

Den som skriver att man blivit uppsagd eller lägger upp en ”open to work”-symbol på LinkedIn ökar sin synlighet – men också risken att bli kontaktad av bedragare.

Nick Russell, som nyligen förlorade jobbet på Epic Games, märkte hur bluffarna började strömma in så fort han gick ut offentligt med sin uppsägning.

Vissa var lätta att avslöja. Andra betydligt svårare.

Ett mejl, som Wall Street Journal tagit del av, gällde en riktig tjänst på Blizzard. Allt verkade stämma, tills Russell upptäckte att mejladressen inte matchade företagets officiella kanaler.

I ett annat fall fick han en förklaring till varför rekryteraren använde Gmail i stället för företagsadress: det handlade om ”konfidentiella rekryteringar”.

Skam och tystnad

Bedrägerierna är svåra att mäta, inte minst eftersom många inte vill berätta att de blivit lurade.

Karriärcoachen Gina Riley, som också blivit imiterad, vittnar om hur människor reagerar när de inser vad som hänt.

En person kände sig så generad att han, efter över 20 mejl med en bedragare, knappt vågade prata om det.

Nästa steg: ännu mer avancerade bluffar

Utvecklingen ser desvärre inte ut att stanna här. Riley varnar för att nästa steg kan bli deepfake-intervjuer.

”Jag har inte sett det än, men jag är tillräckligt offentlig för att någon förmodligen skulle kunna stjäla mitt ansikte och min röst”, säger hon.

För jobbsökare innebär det en ny verklighet. Att söka jobb har alltid varit en osäker process. Nu tillkommer ytterligare ett lager – att avgöra vad som är på riktigt och vad som inte är det.

