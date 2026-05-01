AI-bedrägerier ökar – få företag förberedda

”Bedragarna leder utvecklingen”

Den nya studien visar att det är bedragarna som leder utvecklingen. Samtliga analyserade bedrägeri-arter har ökat markant de senaste två åren.

Deepfake-baserad social manipulation visar den största ökningen, där 77 procent rapporterar en uppgång.

Endast 25 procent av företagen använder i dag AI eller maskininlärning för att bekämpa bedrägerier.

Även om det är en uppgång från 18 procent 2024 är det fortfarande på en låg nivå.

Det är också en låg nivå som kan bli bestående. Drygt hälften av företagen, 55 procent, planerar att öka sina investeringar i teknik mot bedrägerier men 84 procent säger samtidigt att ekonomi lägger hinder i vägen.

”Kriminella behöver inte ta hänsyn”

Ny teknik som biometriska lösningar, generativ AI, agentbaserad AI och kvant-AI utvecklas snabbt. Samtidigt ökar även förmågan hos kriminella att utnyttja dessa tekniker.

”Cyberkriminella behöver inte ta hänsyn till styrning, budgetprocesser eller regulatorisk tydlighet, utan agerar direkt”, konstaterar SAS Stu Bradley.

”För varje kvartal som organisationer lägger på att utvärdera en ny teknik får angriparna mer tid att utveckla sina metoder och hitta organisationer som inte är tillräckligt förberedda”, tillägger han.

Deepfake-bluffen som kostar svenska sparare miljoner. Dagens PS

Det krävs en mer samordnad och datadriven strategi om företagen ska kunna hantera ökande mängd AI-bedrägerier, menar Stephanie Ora. (Foto: Pressbild SAS Institute)

Måste agera i helhet

I takt med att AI får en större roll i både bedrägerier och bedrägeribekämpning ökar kraven på styrning, transparens och samordning, konstaterar studien.

”AI förändrar inte bara hur bedrägerier genomförs, utan även hur de behöver bekämpas”, slår Stephanie Ora, globalt ansvarig för analys av finansiell brottslighet på SAS Institute.

”Många organisationer arbetar fortfarande i separata spår för olika typer av finansiell brottslighet, vilket gör det svårare att se helheten.”

”För att möta utvecklingen krävs en mer samordnad och datadriven strategi, där analys, styrning och operativa processer hänger ihop”, menar Stephanie Ora.

Så pressas Sverige av AI-bedragare. Dagens PS