Bedragare använder i allt högre grad AI för sina bedrägerier. Samtidigt visar en ny rapport att endast 7 procent av företagen är förberedda.
AI-bedrägerier ökar – få företag förberedda
I takt med att bedragare snabbt tar till sig AI för sina bedrägerier uppger majoriteten företag att de har svårt att hålla jämna steg.
En ny global studie visar att endast 7 procent av bedrägeriexperter anser att deras företag är tillräckligt förberedda för att upptäcka eller förebygga AI-drivna bedrägerier.
Samtidigt utnyttjar kriminella i allt större utsträckning tillgängliga och kostnadseffektiva AI-verktyg.
Med dem i verktygslådan genomför man sedan social manipulation, digitala förfalskningar och konsumentbedrägerier i en omfattning som fortsätter att öka.
Nu är bedragarna så många att de inte får plats. Dagens PS
”En oroande bild”
Studien 2026 Anti-Fraud Technology Benchmarking Report är den fjärde rapporten i en serie studier som ACFE och SAS inledde 2019.
Den bygger på svar från 713 experter inom bedrägeribekämpning globalt.
”Resultaten ger en oroande bild där bedrägerier utvecklas snabbare än många organisationer hinner anpassa sitt försvar. AI-drivna hot är inte något som ligger framför oss, de är redan här och utvecklas snabbt”, konstaterar ACFE-chefen John Gill.
”Samtidigt har viktiga framsteg gjorts i användningen av AI, men studien visar att mer behöver göras. Organisationer som inte stärker sitt skydd riskerar att bli mer attraktiva mål.”
”Bedragarna leder utvecklingen”
Den nya studien visar att det är bedragarna som leder utvecklingen. Samtliga analyserade bedrägeri-arter har ökat markant de senaste två åren.
Deepfake-baserad social manipulation visar den största ökningen, där 77 procent rapporterar en uppgång.
Endast 25 procent av företagen använder i dag AI eller maskininlärning för att bekämpa bedrägerier.
Även om det är en uppgång från 18 procent 2024 är det fortfarande på en låg nivå.
Det är också en låg nivå som kan bli bestående. Drygt hälften av företagen, 55 procent, planerar att öka sina investeringar i teknik mot bedrägerier men 84 procent säger samtidigt att ekonomi lägger hinder i vägen.
”Kriminella behöver inte ta hänsyn”
Ny teknik som biometriska lösningar, generativ AI, agentbaserad AI och kvant-AI utvecklas snabbt. Samtidigt ökar även förmågan hos kriminella att utnyttja dessa tekniker.
”Cyberkriminella behöver inte ta hänsyn till styrning, budgetprocesser eller regulatorisk tydlighet, utan agerar direkt”, konstaterar SAS Stu Bradley.
”För varje kvartal som organisationer lägger på att utvärdera en ny teknik får angriparna mer tid att utveckla sina metoder och hitta organisationer som inte är tillräckligt förberedda”, tillägger han.
Deepfake-bluffen som kostar svenska sparare miljoner. Dagens PS
Måste agera i helhet
I takt med att AI får en större roll i både bedrägerier och bedrägeribekämpning ökar kraven på styrning, transparens och samordning, konstaterar studien.
”AI förändrar inte bara hur bedrägerier genomförs, utan även hur de behöver bekämpas”, slår Stephanie Ora, globalt ansvarig för analys av finansiell brottslighet på SAS Institute.
”Många organisationer arbetar fortfarande i separata spår för olika typer av finansiell brottslighet, vilket gör det svårare att se helheten.”
”För att möta utvecklingen krävs en mer samordnad och datadriven strategi, där analys, styrning och operativa processer hänger ihop”, menar Stephanie Ora.