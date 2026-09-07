Glöm sommarstugan – här får du fem våningar vid havet

Den historiska väderkvarnen Cley Windmill står vid floden Glaven i den engelska kustbyn Cley-next-the-Sea. Nu är den till salu genom Strutt & Parker för 2,65 miljoner pund.

Här ingår inte bara ett ovanligt boende. Köparen får även en etablerad verksamhet med pensionat, restaurang och bröllop, och ställs därmed inför ett angenämt dilemma: fortsätta välkomna betalande gäster eller behålla hela kvarnen för sig själv?

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Utsikt åt alla håll

Det röda tegeltornet uppfördes omkring 1819 och sträcker sig över fem våningar. Högst upp sitter den vitmålade hättan, vingarna och vindrodret, som alla har restaurerats under senare år.

Från balkongen och galleriet vid toppen öppnar sig en utsikt i 360 grader. Därifrån syns byn, Glavendalen, våtmarkerna och Nordsjön längre bort.

Den som föredrar att hålla sig närmare marken får omkring 2 400 kvadratmeter trädgård. Marken löper ned mot floden och omfattar både gräsmattor, vassområden och en privat brygga.

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