Den som söker ett fritidshus utöver det vanliga kan sluta leta. Här väntar fem våningar, nio gästrum och utsikt över både byn och havet, komplett med privat brygga och en hotellverksamhet på köpet.
Glöm sommarstugan – här får du fem våningar vid havet
För många av oss innebär fritidshus en rödmålad stuga, en gräsmatta och möjligen ett utedass som sett bättre dagar. På den engelska Norfolkkusten erbjuds nu ett alternativ för den som vill ta semesterboendet några rejäla steg längre.
Den historiska väderkvarnen Cley Windmill står vid floden Glaven i den engelska kustbyn Cley-next-the-Sea. Nu är den till salu genom Strutt & Parker för 2,65 miljoner pund.
Här ingår inte bara ett ovanligt boende. Köparen får även en etablerad verksamhet med pensionat, restaurang och bröllop, och ställs därmed inför ett angenämt dilemma: fortsätta välkomna betalande gäster eller behålla hela kvarnen för sig själv?
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Utsikt åt alla håll
Det röda tegeltornet uppfördes omkring 1819 och sträcker sig över fem våningar. Högst upp sitter den vitmålade hättan, vingarna och vindrodret, som alla har restaurerats under senare år.
Från balkongen och galleriet vid toppen öppnar sig en utsikt i 360 grader. Därifrån syns byn, Glavendalen, våtmarkerna och Nordsjön längre bort.
Den som föredrar att hålla sig närmare marken får omkring 2 400 kvadratmeter trädgård. Marken löper ned mot floden och omfattar både gräsmattor, vassområden och en privat brygga.
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Nio rum med egna badrum
Bakom de runda tegelväggarna döljer sig mer än gammal kvarnmekanik. Cley Windmill rymmer bland annat vardagsrum, matsal, arbetsrum och kök med matplats.
Totalt finns nio gästrum med egna badrum. Sex ligger i själva kvarnen och dess anslutande bottenvåning, medan ytterligare tre finns i byggnaderna runt gårdsplanen.
Rummen har fått namn som påminner om byggnadens tidigare liv, däribland Wheat Chamber, Barley Bin och Wheel Room. De varierar från tornets runda kammare till mer traditionellt utformade rum i de äldre delarna.
Här har bjälkar, tegelväggar, flinta och öppna spisar fått stanna kvar.
Hotellet följer med
I dag drivs kvarnen som pensionat, restaurang och bröllopslokal, med en etablerad kundkrets och återkommande bokningar.
Till fastigheten hör även tillstånd för alkoholservering, föreställningar och vigslar. Köparen kan därför fortsätta verksamheten ungefär som tidigare.
Ett annat alternativ är att minska hotellverksamheten och använda huvudbyggnaden som privatbostad, medan stugorna fortsätter hyras ut. En fullständig omvandling till privat hem är också möjlig, förutsatt att nödvändiga tillstånd beviljas.
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Ett landmärke vid kusten
I dag är Cley Windmill klassad som Grade II*, vilket innebär att den betraktas som en särskilt betydelsefull historisk byggnad.
Kvarnen står i den norra delen av Cley-next-the-Sea, en kustby med tegel- och flinthus, pubar, butiker, gallerier och en medeltida kyrka.
Precis intill ligger naturreservatet Cley Marshes, där flera hundra fågelarter har observerats. Fyra engelska mil söderut ligger marknadsstaden Holt, medan Norwich nås efter omkring 24 engelska mil.
Cley Windmill är ett av Norfolkkustens mest välkända landmärken. För 2,65 miljoner pund kan det nu också bli någons hem, hotell – eller kanske lite av varje.
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