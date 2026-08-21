Det står stadigt på marken till vardags. Men när Themsen svämmar över lyfter hela huset och börjar flyta. Nu är den ovanliga bostaden från ”Grand Designs” till salu.
Ovanliga huset börjar flyta när vattnet stiger – nu är det till salu
Vid första anblick ser Formosa mest ut som en påkostad villa vid vattnet. Här finns stora glaspartier, fyra sovrum, en privat båtplats och en trädgård som sluttar ned mot floden.
Men under huset döljer sig en konstruktion som skiljer det från det mesta på den brittiska bostadsmarknaden.
Formosa är nämligen Storbritanniens första amfibiehus. Det betyder att huset står på fasta fundament under normala förhållanden, men stiger i sin egen docka och börjar flyta om vattnet stiger.
Nu ligger bostaden ute till försäljning för 2,5 miljoner pund. Det motsvarar omkring 32,3 miljoner kronor.
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Bygget blev tv-underhållning
Huset ligger på Lock Island i Themsen, vid den välbärgade småstaden Marlow i Buckinghamshire. Ön nås endast via en gångbro, vilket gjorde bygget betydligt krångligare än vanligt.
När Andy och Nicki Bruce skulle uppföra huset behövde byggmaterialet fraktas över floden. Lösningen blev en 46 år gammal Nato-ponton från Nederländerna, som byggdes om till en kedjefärja.
Projektet följdes av programledaren Kevin McCloud i Grand Designs och visades 2014.
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Huset har redan fått flyta
Den stora frågan är förstås om konstruktionen faktiskt fungerar.
Svaret kom under de svåra översvämningarna vintern 2019-2020. Då steg och sjönk huset precis som det var tänkt, enligt arkitektbyrån Baca Architects.
Systemet är konstruerat för att låta huset flyta upp i en särskild våtdocka. Samtidigt håller styranordningar byggnaden på plats, medan flexibla ledningar gör att vatten, el och avlopp kan följa med när huset rör sig.
Bastu med utsikt över Themsen
Formosa har tre våningsplan. På entréplanet finns två sovrum och ett stort sällskapsrum med kök, matplats och vardagsrum. En hel vägg består av glasdörrar mot floden.
På det nedre planet finns ytterligare ett sovrum samt ett rum som kan användas som bio- eller spelrum. Hela övervåningen upptas av huvudsovrummet, med klädrum, badrum, bastu och ångrum.
Utanför finns två terrasser, en pergola och en privat båtplats. Huset har dessutom hög isoleringsstandard, energisnåla system och högpresterande fönster.
Ägaren Andy Bruce beskriver huset som en möjlighet att bo precis vid Themsen utan den vanliga oron för översvämningar.
”Det har gett oss den mest fridfulla platsen och ett vackert familjehem, samtidigt som det bara är 400 meters promenad till Marlow High Street”, säger han till Country Life.
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