Ovanliga huset börjar flyta när vattnet stiger – nu är det till salu

Men under huset döljer sig en konstruktion som skiljer det från det mesta på den brittiska bostadsmarknaden.

Formosa är nämligen Storbritanniens första amfibiehus. Det betyder att huset står på fasta fundament under normala förhållanden, men stiger i sin egen docka och börjar flyta om vattnet stiger.

Nu ligger bostaden ute till försäljning för 2,5 miljoner pund. Det motsvarar omkring 32,3 miljoner kronor.

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Bygget blev tv-underhållning

Huset ligger på Lock Island i Themsen, vid den välbärgade småstaden Marlow i Buckinghamshire. Ön nås endast via en gångbro, vilket gjorde bygget betydligt krångligare än vanligt.

När Andy och Nicki Bruce skulle uppföra huset behövde byggmaterialet fraktas över floden. Lösningen blev en 46 år gammal Nato-ponton från Nederländerna, som byggdes om till en kedjefärja.

Projektet följdes av programledaren Kevin McCloud i Grand Designs och visades 2014.

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