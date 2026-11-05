Matpriserna i Europa: Sverige sticker ut – mest av alla

Därför sticker Sverige ut

Orsaken till Sveriges placering stavas främst matmoms.

Den 1 april halverades momsen på livsmedel från 12 till 6 procent. Sänkningen ska gälla till och med december 2027.

Effekten syntes snabbt i mataffärerna.

Enligt siffror från SCB sjönk priserna på livsmedel och alkoholfria drycker med 5,5 procent mellan mars och april.

Det låg nära de 5,36 procent som priserna teoretiskt skulle sjunka med om hela momssänkningen slog igenom.

Prisnedgången har fortsatt under hösten.

I september var livsmedel och alkoholfria drycker i genomsnitt 6,6 procent billigare än ett år tidigare, enligt SCB:s svenska konsumentprisindex.

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Kaffe och äpplen har blivit billigare

Priserna har sjunkit inte minst på mjölk, andra mejeriprodukter och ägg. Enligt SCB har dessa blivit 12,3 procent billigare på ett år.

”Mejeriprodukter och oljor och fetter hör till varugrupper där priserna har sjunkit rejält, sett över ett år. Även spannmålsprodukter har blivit billigare”, kommenterar Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Äpplen har blivit nästan 17 procent billigare på ett år medan kaffepriset har sjunkit med knappt 14 procent.

Tomater har, i sin tur, blivit nästan 16 procent dyrare på ett år och paprika har stigit med 8,5 procent.

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Maten fortfarande betydligt dyrare

Trots årets prisnedgång är maten fortfarande betydligt dyrare än för fem år sedan.

Sedan september 2021 har livsmedelspriserna i EU stigit med omkring en tredjedel.

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I exempelvis Ungern, Bulgarien och Rumänien handlar det om prisökningar på eller över 50 procent.

I Sverige, Frankrike och Luxemburg ligger ökningen närmare 25 procent.

Stiger fortsatt

I flera europeiska länder fortsätter priserna på färska livsmedel att stiga.

I euroområdet ökade priserna på obearbetade livsmedel med 4,6 procent i oktober jämfört med samma månad förra året. I augusti låg motsvarande ökning på 2,7 procent.

Stigande energikostnader är en del av förklaringen. Dyrare diesel och uppvärmning påverkar både livsmedelsproduktionen och transporterna till butikerna.

I oktober var energipriserna i euroområdet 20,8 procent högre än ett år tidigare, enligt Eurostats preliminära siffror.

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