Så mycket kan barnbidraget höjas efter valet

Nu kan frågan om barnbidraget hamna på förhandlingsbordet efter valet.

”Hushållsekonomin har vägt tungt i valrörelsen och mycket fokus har legat på att underlätta för barnfamiljer. Syftet är att stärka barnfamiljernas köpkraft”, säger Claudia Wörmann, privatekonomisk talesperson på Bostadsrätterna.

Hon har benat ut vad de olika partierna vill med barnbidraget.

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Största höjningen ger 9 000 kronor

Längst går Kristdemokraterna. Partiet vill höja barnbidraget från 1 250 till 2 000 kronor i månaden.

Det motsvarar 750 kronor mer varje månad, eller 9 000 kronor om året för varje barn.

Vänsterpartiet har föreslagit en höjning med 500 kronor i månaden. Det skulle ge 6 000 kronor mer om året. För ensamstående föräldrar vill partiet dessutom införa en ytterligare förstärkning på 300 kronor i månaden.

Miljöpartiet vill i sin tur höja barnbidraget med 350 kronor. Partiet föreslår också ett ensamförsörjartillägg på 800 kronor per barn och månad. För en ensamstående tvåbarnsförälder skulle förslagen tillsammans innebära 2 300 kronor mer i månaden.

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