Barnbidraget har stått stilla sedan 2018 och räcker till allt mindre. Samtidigt visar en rapport att en höjning skulle göra störst skillnad för familjer med små marginaler. Efter valet skiljer det tusentals kronor mellan partiernas förslag.
Så mycket kan barnbidraget höjas efter valet
Sedan mars 2018 har barnbidraget legat kvar på 1 250 kronor i månaden. Mat, kläder och andra nödvändiga utgifter har däremot blivit betydligt dyrare.
När bidraget senast höjdes täckte det 36 procent av en tioårings nödvändiga levnadskostnader, exklusive boende. År 2025 hade andelen sjunkit till 25 procent.
Nu kan frågan om barnbidraget hamna på förhandlingsbordet efter valet.
”Hushållsekonomin har vägt tungt i valrörelsen och mycket fokus har legat på att underlätta för barnfamiljer. Syftet är att stärka barnfamiljernas köpkraft”, säger Claudia Wörmann, privatekonomisk talesperson på Bostadsrätterna.
Hon har benat ut vad de olika partierna vill med barnbidraget.
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Största höjningen ger 9 000 kronor
Längst går Kristdemokraterna. Partiet vill höja barnbidraget från 1 250 till 2 000 kronor i månaden.
Det motsvarar 750 kronor mer varje månad, eller 9 000 kronor om året för varje barn.
Vänsterpartiet har föreslagit en höjning med 500 kronor i månaden. Det skulle ge 6 000 kronor mer om året. För ensamstående föräldrar vill partiet dessutom införa en ytterligare förstärkning på 300 kronor i månaden.
Miljöpartiet vill i sin tur höja barnbidraget med 350 kronor. Partiet föreslår också ett ensamförsörjartillägg på 800 kronor per barn och månad. För en ensamstående tvåbarnsförälder skulle förslagen tillsammans innebära 2 300 kronor mer i månaden.
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Extra pengar inför loven
Socialdemokraternas modell ser annorlunda ut. I stället för en permanent månadshöjning vill partiet betala ut ett extra barnbidrag inför jul- och sommarlovet.
Det skulle ge 2 500 kronor extra per barn och år. En familj med två barn skulle därmed få 5 000 kronor mer.
Alla partier vill dock inte höja själva bidraget. Moderaterna har i stället gått till val på lägre skatt för arbetande familjer. Liberalerna föreslår ett barnavdrag på 10 000 kronor per barn och år medan Centerpartiet vill behålla barnbidraget som ett generellt stöd och se över flerbarnstillägget.
Kan minska den ekonomiska utsattheten
Bakom diskussionen finns en större förändring. I en rapport konstaterar Försäkringskassan att barnbidragets värde har minskat eftersom det inte följer inflationen.
Myndigheten beräknar att 16 procent av personerna i barnhushåll hade låg ekonomisk standard under 2025. Utsattheten var vanligast bland ensamstående mammor, familjer med flera barn och hushåll med utrikes födda föräldrar.
Ett höjt barnbidrag skulle nå alla barnfamiljer, men få störst betydelse för dem med lägst inkomster. Försäkringskassan pekar även på ett förstärkt flerbarnstillägg eller ett särskilt tillägg för ensamstående som möjliga vägar.
Vallöftena är ännu inga beslut. Men beroende på vilka partier som får inflytande kan skillnaden bli allt från oförändrat barnbidrag till 9 000 kronor mer per barn och år.
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