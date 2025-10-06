Dagens PS
Författaren: Så ska du spendera dina pengar 

Hur bör man egentligen spendera sina pengar?
Hur bör man egentligen spendera sina pengar? (Foto: Janerik Henriksson/Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

Författaren Morgan Housel är tillbaka med en bok om något han menar de flesta misslyckas med: att använda sina pengar på “rätt sätt”.

När hans förra bok The Psychology of Money slog igenom 2020 förändrade den hur miljontals människor såg på sparande och investeringar. 

Nu vill Morgan Housel ta itu med nästa stora blindfläck: hur vi faktiskt spenderar våra pengar – och varför så många gör det på fel sätt.

Hans nya bok The Art of Spending Money handlar inte om att bli rikare, utan om att leva bättre.

Lyx gör oss inte lyckligare

Housel bygger mycket av sitt resonemang på en insikt som kolumnisten David Brooks beskrev efter en resa till Afrika. Hans familj bodde både på lyxiga hotell och enkla campingplatser, men insåg när de kom hem att de trivts bäst på de billigaste ställena.

De enkla lägren gav gemenskap och upplevelser. De dyra resorterna var, som Brooks skrev, “sterila och isolerande”. För Housel är det ett perfekt exempel på hur människor förväxlar nytta med status.

“Är vi på jakt efter ett bättre liv, eller försöker vi bara visa upp oss för andra?” säger han till Financial Times.

“Det finns inget rätt sätt att spendera”

Housel säger att mycket av vårt spenderande handlar om psykologi – inte logik.

“Vi har lagt så mycket tid på hur man investerar sina pengar och får dem att växa, men nästan inget på hur man spenderar dem”, säger han. “Vi antar bara att svaret är att köpa finare saker eller större saker”.

Men, menar han, så enkelt är det sällan. “En stor del av det vi vill lägga pengar på handlar om att stilla ett psykologiskt behov. Det är väldigt individuellt – människor som är lika informerade kan ändå tycka helt olika”. 

Ett centralt råd i hans bok kan fungera som en regel: 

“Låt ingen säga åt dig vad du borde eller inte borde spendera pengar på. Det finns inget ‘rätt’ sätt. Du måste ta reda på vad som gör dig lycklig”. 

När pengarna tar över personligheten

Enligt Housel kan pengar lätt börja styra vem man är, särskilt för den som har sparat hela livet.

“Många når pensionsåldern med över en miljon pund i sparande men kan inte njuta av det. De kan inte spendera, för hela deras identitet har byggts på att spara”. 

Han menar att det kan vara lika destruktivt som att inte spara alls: 

“I båda fallen kontrollerar pengarna personligheten”. 

En bok i ett tufft ekonomiskt läge

The Art of Spending Money kommer i en tid då många spenderar mindre. 

Enligt en rapport från ECB har bland annat Trumps tullar skapat osäkerhet och fått konsumenter i euroområdet att dra ner på sina utgifter. 

I Sverige har konsumtionen fortfarande inte tagit fart, något som enligt Länsförsäkringar beror på en fortsatt svag privatekonomi

ECB
Europeiska konsumenter håller hårdare i sina plånböcker, bland annat på grund av Trumps tullavgifter. (Foto: Martin Meissner/AP/TT)

Housel konstaterar att ekonomiska nedgångar ofta får människor att tänka efter. 

“När man måste dra ner på sin konsumtion börjar man fråga sig: Får jag verkligen glädje av det här?”.

Han påminner också om att överflöd kan vara farligare än brist: “När inkomsterna stiger och börsen går bra leder det ofta till slöseri – och till slut ånger”.

Det pengar inte kan köpa

Mot slutet av boken skiftar Housel perspektiv från ekonomi till livsfilosofi. Han citerar en präst som under många år gett människor de sista smörjelserna. När barn tackade sina föräldrar på dödsbädden, berättade prästen, tackade de rikaste ofta för något materiellt – en bil, en utbildning. De som haft starka relationer tackade för något annat: “Tack för att du trodde på mig”.

Det här är en lärdom, menar Housel: 

“Det finns en lista över saker som pengar kan köpa som ger dig ett bättre liv. Men det finns en längre lista över sådant pengar inte kan göra för dig – som starka relationer med dina barn”. 

Och i det, menar han, ligger den verkliga konsten att spendera pengar.

För Housel handlar det till slut inte om att köpa mindre, utan att köpa medvetet. Att lägga pengar på upplevelser, trygghet eller tid med familjen kan ge mer lycka än prylar och prestige. Det handlar om att se pengar som ett verktyg, inte ett självändamål.

“Om pengarna styr din personlighet”, säger Housel, “är det nästan lika illa som att inte ha några alls”. 

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

