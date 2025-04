Rådet: Spendera mer – för att slippa dö rik 

Prisvärda hälsotester via blodprov

Finansplaneraren Jay Zigmont har länge specialiserat sig på en kundgrupp som ofta glöms bort i ekonomiska råd: de som inte har – eller vill ha – barn.

I en intervju i podcasten The Long View från Morningstar berättar han om en klient som såg ut att dö med 100 miljoner dollar på kontot. När Zigmont visade kalkylen började klienten skratta. Själv var han mindre road.

”Du har ett 100-miljonersproblem”, svarade han, detta enligt Business Insider.

Poängen? Om man inte har några arvingar, varför bygga upp ett berg av pengar man aldrig tänker använda?

Fel råd till fel folk

Zigmont, som har skrivit boken The Childfree Guide to Life and Money, menar att traditionella ekonomiska råd ofta utgår från att man har barn. Målet är då att spara, investera och lämna efter sig ett arv.

Men för barnfria fungerar inte det tänket. De borde istället fokusera på att njuta av livet – utan dåligt samvete.

”Om ditt mål inte är att lämna efter dig en massa pengar till dödsboet eller någon annanstans, då sparar och investerar du på ett sätt som inte matchar dina mål”, säger han.