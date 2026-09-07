Flytta till svenskarnas favoritland – få 1 346 kvadratmeter och 10 sovrum

För den som vill gå från dröm till bostadsaffär finns nu ett alternativ utöver det vanliga.

I Cazalla de la Sierra, bland bergen norr om Sevilla, har ett palatsliknande hus lagts ut till försäljning. Huset omfattar 1 346 kvadratmeter och rymmer tio sovrum. Ännu mer iögonfallande är antalet badrum: 16 stycken.

Prislappen ligger på fem miljoner euro, enligt bostadsannonsen på Idealista.

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Palatshus mitt i naturen

Fastigheten ligger i Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, ett naturområde knappt 90 minuter från Sevilla.

Bostaden beskrivs som en casa palacio, ungefär ett ”palatsliknande hus”. Bakom den pampiga fasaden finns två huvudvåningar och en fullt inredd souterrängvåning.

Här samsas höga tak och golv av natursten och parkett med modernare bekvämligheter. Huset har bland annat golvvärme, luftkonditionering, hiss och ett säkerhetssystem.

Utomhus väntar en privat pool, flera terrasser och en trädgård som har byggts upp runt en andalusisk innergård. Från terrasserna öppnar sig utsikten över det gröna och bergiga landskapet.

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