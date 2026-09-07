Spanien toppar svenskarnas önskelista över länder att tillbringa pensionen i. För den som vill göra slag i saken – och råkar ha fem miljoner euro över – har den spanska bostadsmarknaden just fått ett ovanligt rymligt alternativ.
Flytta till svenskarnas favoritland – få 1 346 kvadratmeter och 10 sovrum
När Kantar Sifo frågade svenskarna var de helst skulle vilja bo som pensionärer hamnade Spanien högst på listan. Var femte svarande valde landet, enligt undersökningen som genomfördes på uppdrag av pensionsbolaget Movestic.
För den som vill gå från dröm till bostadsaffär finns nu ett alternativ utöver det vanliga.
I Cazalla de la Sierra, bland bergen norr om Sevilla, har ett palatsliknande hus lagts ut till försäljning. Huset omfattar 1 346 kvadratmeter och rymmer tio sovrum. Ännu mer iögonfallande är antalet badrum: 16 stycken.
Prislappen ligger på fem miljoner euro, enligt bostadsannonsen på Idealista.
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Palatshus mitt i naturen
Fastigheten ligger i Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, ett naturområde knappt 90 minuter från Sevilla.
Bostaden beskrivs som en casa palacio, ungefär ett ”palatsliknande hus”. Bakom den pampiga fasaden finns två huvudvåningar och en fullt inredd souterrängvåning.
Här samsas höga tak och golv av natursten och parkett med modernare bekvämligheter. Huset har bland annat golvvärme, luftkonditionering, hiss och ett säkerhetssystem.
Utomhus väntar en privat pool, flera terrasser och en trädgård som har byggts upp runt en andalusisk innergård. Från terrasserna öppnar sig utsikten över det gröna och bergiga landskapet.
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Renoverades vid millennieskiftet
Huset totalrenoverades år 2000.
Arbetet ska enligt mäklaren ha gjorts med ambitionen att bevara byggnadens ursprungliga karaktär, samtidigt som bostaden fick den teknik och utrustning som förväntas av ett modernt lyxboende.
Den som tröttnar på poolen kan fortsätta till husets privata gym eller bastu. Dessutom finns flera eldstäder, en fullt utrustad köksavdelning, separat tvättstuga och flera sviter med egna klädkammare.
Kan bli ett boutiquehotell
Med tio sovrum, 16 badrum och mer än 1 300 kvadratmeter under tak lär det krävas en stor familj för att fylla huset.
Mäklaren Huspy Sevilla ser därför fler möjliga användningsområden. Fastigheten marknadsförs både som privatbostad och som en tänkbar grund för ett exklusivt boutiquehotell.
Läget kan hjälpa till. Cazalla de la Sierra kombinerar avskild natur med tillgång till butiker, restauranger och vårdcentral. Sevilla ligger samtidigt inom rimligt avstånd för den som inte vill försvinna fullständigt från civilisationen.
Den som faller för utsikten, innergården och de ovanligt många badrummen behöver bara lösa en sista detalj: fem miljoner euro.
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