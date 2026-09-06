Ett internetabonnemang hos två olika leverantörer. Flera elavtal samtidigt. En tidning som dras varje månad utan att någon läser den. Det ser ut som ett administrativt misstag, men är inte alltid det.
Kritik mot säljtaktik: Äldre betalar för dubbla abonnemang
Pensionärerna fortsätter i månader att betala för tjänster de inte behöver och ibland inte medvetet har beställt, och företagen tjänar pengar om och om igen.
Den nederländska pensionärsorganisationen ANBO-PCOB får in flera tiotal anmälningar varje kvartal om sådana fall, rapporterar RTL Z. Ett av fallen gäller en förvirrad äldre man som fick flera belopp för internet dragna varje månad, trots att han redan hade uppkoppling hos någon annan.
Beloppen är för små för att märkas
En dragning på några tior försvinner bland hyra, mat och vårdkostnader. Först när någon lägger alla fasta utgifter bredvid varandra syns det att något inte stämmer.
Åtminsone sju leverantörer känner igen mönstret, då deras säljare en del av problemet. Enligt RTL handlar det bland annat om tidningsutgivarna DPG Media och Mediahuis, teleoperatörerna KPN, DELTA och VodafoneZiggo samt energibolagen Eneco och Essent.
Företagen säger att de instruerar sin personal om hur samtal med sårbara kunder ska skötas.
Så fungerar telefonförsäljning i Sverige
Konsumentverket lämnade i augusti 2025 en rapport till regeringen. Där konstaterar myndigheten att anmälningarna om vilseledande och aggressiv marknadsföring är betydligt fler för telefonförsäljning än för andra affärsmetoder.
Ofta är parterna inte ens överens om att något köp har skett. Konsumenten menar att hen har tackat ja till mer information, medan företaget hävdar att ett abonnemang har tecknats. Elavtal och mobil- och tv-abonnemang hör till det som oftast säljs på telefon, enligt myndigheten.
Sedan den 1 september 2018 måste anbudet bekräftas skriftligen om ett företag på eget initiativ ringer upp och vill sälja in något. Avtalet blir till först när kunden skriftligen accepterar det efteråt. Har det inte gått till så, så är avtalet ogiltigt. Då finns ingen skyldighet att betala för det som levererats, enligt 2 kap. 3 a § distansavtalslagen.
Regeringen anser ändå att det inte räcker. Den 9 juli tillsattes en utredning som ska pröva ett förbud, och om konsumenter i förväg ska behöva godkänna att bli uppringda. Svaret ska komma senast den 15 januari 2027, enligt pressmeddelandet.
Så kontrollerar du en anhörigs utgifter
- Ta fram ett kontoutdrag och ställ upp alla återkommande dragningar bredvid varandra.
- Leta efter dubbletter i samma kategori, alltså två elavtal eller två bredband.
- Saknas en skriftlig accept, kan avtalet vara ogiltigt.
- Anmäl till företaget och Konsumentverket.
PS analys
Så länge säljarna arbetar mot provision med låg lön kan man argumentera för att fler tecknade abonnemang gynnar säljarna, och därmed kan risken öka för att röra sig i gråzoner mot konsumenter för att få in fler abonnemang.
Motparten är oftast ett riktigt företag med riktiga fakturor, och pengarna dras via ett autogiro som en gång kanske till och med godkändes. I praktiken förutsätter skyddet att den äldre har en anhörig som går igenom kontoutdraget.
Om ett krav på förhandsgodkännande kommer, flyttas ansvaret från den enskilde till den som ringer upp, vilket stärker konsumentskyddet ytterligare.
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