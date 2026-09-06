Kritik mot säljtaktik: Äldre betalar för dubbla abonnemang

Så fungerar telefonförsäljning i Sverige

Konsumentverket lämnade i augusti 2025 en rapport till regeringen. Där konstaterar myndigheten att anmälningarna om vilseledande och aggressiv marknadsföring är betydligt fler för telefonförsäljning än för andra affärsmetoder.

Ofta är parterna inte ens överens om att något köp har skett. Konsumenten menar att hen har tackat ja till mer information, medan företaget hävdar att ett abonnemang har tecknats. Elavtal och mobil- och tv-abonnemang hör till det som oftast säljs på telefon, enligt myndigheten.

Sedan den 1 september 2018 måste anbudet bekräftas skriftligen om ett företag på eget initiativ ringer upp och vill sälja in något. Avtalet blir till först när kunden skriftligen accepterar det efteråt. Har det inte gått till så, så är avtalet ogiltigt. Då finns ingen skyldighet att betala för det som levererats, enligt 2 kap. 3 a § distansavtalslagen.

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Regeringen anser ändå att det inte räcker. Den 9 juli tillsattes en utredning som ska pröva ett förbud, och om konsumenter i förväg ska behöva godkänna att bli uppringda. Svaret ska komma senast den 15 januari 2027, enligt pressmeddelandet.

Så kontrollerar du en anhörigs utgifter Ta fram ett kontoutdrag och ställ upp alla återkommande dragningar bredvid varandra.

Leta efter dubbletter i samma kategori, alltså två elavtal eller två bredband.

Saknas en skriftlig accept, kan avtalet vara ogiltigt.

Anmäl till företaget och Konsumentverket.

PS analys

Så länge säljarna arbetar mot provision med låg lön kan man argumentera för att fler tecknade abonnemang gynnar säljarna, och därmed kan risken öka för att röra sig i gråzoner mot konsumenter för att få in fler abonnemang.

Motparten är oftast ett riktigt företag med riktiga fakturor, och pengarna dras via ett autogiro som en gång kanske till och med godkändes. I praktiken förutsätter skyddet att den äldre har en anhörig som går igenom kontoutdraget.

Om ett krav på förhandsgodkännande kommer, flyttas ansvaret från den enskilde till den som ringer upp, vilket stärker konsumentskyddet ytterligare.

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