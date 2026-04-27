Bränslepriserna stiger som en raket till följd av krisen i Mellanöstern, och flygbolagen har inte varit sena med att skicka notan vidare till passagerarna. Men vänta dig ingen ”rea” när krisen väl lagt sig.
Flygbiljetten blir inte billigare – även när oljepriset vänder
Flygbolagen har insett att vi är beredda att betala mer, och när väl marginalerna har lyfts finns det ingen anledning för branschen att sänka priserna på flygbiljetter igen.
Det syns redan tydligt när du bokar flygresan med en rad flygbolag.
Det har blivit dyrare att flyga när Hormuzsundet fortsatt är stängt.
För American Airlines har kriget ökat bolagets bränslekostnader med 4 miljarder dollar vilket kan öka dina flygpriser med hela 20 procent.
Inställda flyg ställer till det för resenärerna där efterdyningarna kan bli långvariga.
Samtidigt kan Europa få slut på flygbränsle där länderna lever på gamla leveranser.
Vänja oss vid dyra flygbiljetter
Att priserna drar iväg när du ska trycka på betalknappen är något som vi kan få vänja oss vid, även framöver.
”Ju längre konsumenterna betalar dessa priser och flygbolagen vänjer sig vid denna intäktsström, desto mer sannolikt är det att den håller i sig”, säger United Airlines vd Scott Kirby, till CNN.
Det handlar om flygbiljetter som blir 20 procent dyrare, när många resenärer precis hade vant sig vid längre priser igen – efter pandemins tidigare uppgångar.
Villiga att betala
Men många resenärer att villiga att betala för att resa menar vd:n för American Airlines, Robert Isom.
”Jag tror att det man ser är ett erkännande av att resor fortfarande är en bra deal”, säger han och pekar på att många redan gärna betalar extra för mer benutrymme och annan service.
Näst största kostnaden
Flygbränslet är den näst största kostnaden för flygbolagen efter arbetskraft och förutom att höja biljettpriserna plockar bolagen bort avgångar som är mindre lönsamma.
Många flygbolag som redan hade dålig lönsamhet kan få svårt att överleva och vi kan få se många konkurser framöver.
Den största smällen ser dock ut att landa hos resenärerna, lagom till att många ska ut och resa i sommar.
Letar billiga alternativ
Det kommer kännas i plånboken får många, samtidigt som jakten på billiga biljetter och andra prisvärda alternativ kommer stå högt på dagordningen inför årets resande.
