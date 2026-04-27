Flygbiljetten blir inte billigare – även när oljepriset vänder

Det syns redan tydligt när du bokar flygresan med en rad flygbolag.

Det har blivit dyrare att flyga när Hormuzsundet fortsatt är stängt.

För American Airlines har kriget ökat bolagets bränslekostnader med 4 miljarder dollar vilket kan öka dina flygpriser med hela 20 procent.

Inställda flyg ställer till det för resenärerna där efterdyningarna kan bli långvariga.

Samtidigt kan Europa få slut på flygbränsle där länderna lever på gamla leveranser.

Vänja oss vid dyra flygbiljetter

Att priserna drar iväg när du ska trycka på betalknappen är något som vi kan få vänja oss vid, även framöver.

”Ju längre konsumenterna betalar dessa priser och flygbolagen vänjer sig vid denna intäktsström, desto mer sannolikt är det att den håller i sig”, säger United Airlines vd Scott Kirby, till CNN.

Det handlar om flygbiljetter som blir 20 procent dyrare, när många resenärer precis hade vant sig vid längre priser igen – efter pandemins tidigare uppgångar.