American Airlines sänkte sin helårsprognos kraftigt på torsdagen. Orsaken: kriget mot Iran har ökat bolagets bränslekostnader med 4 miljarder dollar. Nu varnar analytiker för att notan hamnar hos resenärerna ned ökade flygpriser.
Bränslesmäll på 4 miljarder dollar kan öka dina flygpriser med 20 procent
Det var en dyster prognos som American Airlines vd Robert Isom presenterade i samband med bolagets kvartalsrapport. Helårsvinsten kan bli noll. I värsta fall väntar förlust.
I januari räknade bolaget med en vinst på 1,70 till 2,70 dollar per aktie. Nu är spannet minus 0,40 till plus 1,10 dollar.
”Vi kommer att vara snabba med att justera vårt flygande om det behövs”, sade Isom till CNBC.
Rekordintäkter som äts upp av bränsle
Det paradoxala är att American Airlines aldrig haft så höga intäkter. Omsättningen i första kvartalet slog Wall Streets prognoser och landade på 13,91 miljarder dollar, en ökning med 10,8 procent. Bokningarna rullar in trots högre priser.
Men det spelar ingen roll när bränslenotan äter upp allt. Bolaget redovisade en nettoförlust på 382 miljoner dollar i kvartalet.
Irankrigets effekt på oljepriset har lagt 4 miljarder dollar extra på American Airlines bränslekostnader jämfört med föregående år.
Och de är inte ensamma.
Flygbolag efter flygbolag har antingen sänkt sina prognoser eller helt slutat ge vägledning för resten av 2026.
Färre stolar, högre pris
Branschens svar är att dra ner på kapaciteten. Färre säten till salu betyder att flygbolagen kan pressa upp biljettpriserna utan att tappa passagerare.
Analytiker har varnat för att biljetter kan bli 20 procent dyrare jämfört med förra året.
Och det är ingen tillfällig spike. Så länge Iran kontrollerar flödet genom Hormuzsundet finns det lite som talar för lägre bränslepriser.
Flygbränslekrisen i Europa väntas bestå i månader, enligt branschorganisationen IATA.
Så drabbas din sommarresa
Den som planerar att flyga i sommar bör räkna med högre priser.
Resebolaget Ving uppskattar att en resa till Medelhavet kan bli omkring 300 kronor dyrare tur och retur. Flera experter rekommenderar att boka tidigt för att låsa in dagens priser.
En sak är säker: bränsle är den nya biljettprishöjaren.
Och den styrs av geopolitik, inte av flygbolagen.