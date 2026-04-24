Bränslesmäll på 4 miljarder dollar kan öka dina flygpriser med 20 procent

I januari räknade bolaget med en vinst på 1,70 till 2,70 dollar per aktie. Nu är spannet minus 0,40 till plus 1,10 dollar.

”Vi kommer att vara snabba med att justera vårt flygande om det behövs”, sade Isom till CNBC.

Rekordintäkter som äts upp av bränsle

Det paradoxala är att American Airlines aldrig haft så höga intäkter. Omsättningen i första kvartalet slog Wall Streets prognoser och landade på 13,91 miljarder dollar, en ökning med 10,8 procent. Bokningarna rullar in trots högre priser.

Men det spelar ingen roll när bränslenotan äter upp allt. Bolaget redovisade en nettoförlust på 382 miljoner dollar i kvartalet.

Irankrigets effekt på oljepriset har lagt 4 miljarder dollar extra på American Airlines bränslekostnader jämfört med föregående år.

Och de är inte ensamma.

Flygbolag efter flygbolag har antingen sänkt sina prognoser eller helt slutat ge vägledning för resten av 2026.