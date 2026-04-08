Här är resorna som är upp till 46 procent billigare just nu

Ny data från Momondo visar att flyg från svenska flygplatser i april kan vara upp till 46 procent billigare än under högsäsongen maj till september. Det är inte en liten rabatt. Det är en helt annan prisnivå.

Alicante leder ligan

I toppen hittar vi Alicante. En klassiker som aldrig riktigt går ur tiden. Här handlar det inte om att upptäcka något nytt, utan om att göra det enkla rätt.

Flyg från Växjö kostar i snitt runt 1 499 kronor i april, jämfört med nästan det dubbla under sommaren .

Strax bakom ligger Thessaloniki, Malta och Tirana. Den sista är kanske listans mest intressanta namn. Albanien har smugit sig in som ett alternativ för den som vill ha Medelhav utan Medelhavspriser.

Tajming slår destination

Det här är egentligen inte en artikel om resmål. Det är en artikel om tajming.

Reser du i juli betalar du för skolledigheten. Reser du i april betalar du för vädret – och det är betydligt billigare.

