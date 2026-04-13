Glöm högsäsong – här är vårens smartaste resor

Madeira – blomsterprakt och bergsryggar

Madeira är vandringens svar på schweizisk klocka. Allt fungerar. På våren blommar ön ut ordentligt och levadorna – de historiska bevattningskanalerna – blir gröna korridorer genom dramatiska landskap.

Den klassiska leden mellan Pico do Areeiro och Pico Ruivo är planerad att öppna igen i slutet av april 2026 efter bränderna 2024. I Funchal har nya hotell slagit upp dörrarna, bland annat The Editory Ocean Way med takpool och utsikt över Atlanten. För sandstrand tar du färjan till Porto Santo. Gyllene sand och turkost vatten utan Medelhavets trängsel.

Badiv i världsklass i Florida.

Fort Myers, Sanibel och Captiva – Florida i lågmält tempo

Vill du till Florida utan att känna dig som statist i en realityserie. Åk till Gulfkusten.

Sanibel och Captiva återhämtar sig efter orkanen Ian 2022 och turismen är en del av uppbyggnaden. Stränderna är återställda, hotell som Casa Ybel Resort har öppnat igen.

Här är det fågelliv i JN Ding Darling National Wildlife Refuge och träspänger genom våtmarker i Six Mile Cypress Slough Preserve som gäller. Snäckor har varit kultur här i över två tusen år. Det är Florida med kikare snarare än konfetti.

Kapstaden går även under smeknamnet ”moderstaden”. (Foto: Unsplash)

Kapstaden – sensommar med karneval

När vi går in i vår går Sydafrika in i sensommar. Kapstaden kallar det Secret Season. Färre turister, klar luft och perfekt temperatur för vandring uppför Taffelberget.

Vinregionerna runtom är mitt i skörd. Restaurangen FYN är fortfarande en av stadens starkaste kulinariska adresser. Den 21 mars fylls Green Point Fanwalk av Cape Town Carnival – en färgsprakande gatufest med dans, musik och kostymer. I april förvandlas Company’s Garden till ljusfestivalen Lumenocity. Kultur med klimatbonus.

En varm källa i Peru.

Máncora – Peru bortom inkalederna

Alla pratar Cusco och Machu Picchu. Du styr norrut.

Máncora på Perus Stillahavskust bjuder på surf, ceviche och solnedgångar som gör filter överflödiga. För lugnare tempo finns Las Pocitas och Vichayito. Vid Los Órganos kan du snorkla med gröna havssköldpaddor.

Surflektion hos kvinnodrivna Pilar Surf School är en bra start för nybörjare. 2026 öppnar Inkaterra Cabo Blanco, ett nytt strandhotell söder om Máncora. Peru är inte bara berg. Det är också barfotalyx.

Raja Ampat, Karstöar som reser sig ur turkost vatten i hjärtat av Koralltriangeln. Foto: Global Witness

Raja Ampat – undervattensvärldens final

I Indonesiens västra Papua ligger Raja Ampat, en av världens mest artrika marina miljöer. Mars och april ger lugnt hav och sikt mellan femton och trettio meter.

Mantor, wobbegonghajar och pygmésjöhästar är vardag här. Du kan kryssa mellan karstöar med traditionell phinisi-skonare eller bo enkelt i lokalt ägda homestays. Det är mindre strandbar och mer naturdokumentär i realtid.

Perfect Weekend summerar det enkelt. Våren är ingen transportsträcka. Den är ett strategiskt val. Res när andra tvekar. Då får du världen nästan för dig själv.

