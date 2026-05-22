Fler friska år är nästa megatrend – här är aktierna du kan äga

”De bästa investeringarna”

I sin genomgång listar MoneyWeek vad tidningen kallar ”de bästa investeringarna” för den som vill haka på healthspan-trenden.

Bland jättarna finns Eli Lilly och Novo Nordisk, som redan dominerar marknaden för GLP-1-läkemedel mot fetma och diabetes. Deras läkemedel kan få betydelse för flera sjukdomar som hänger ihop med övervikt och inflammation.

Hos Eli Lilly har intäkterna mer än fördubblats sedan 2020 och väntas fortsätta växa med omkring 15 procent per år.

Novo Nordisks försäljning har även den mer än fördubblats medan vinsten har tredubblats.

Medicinteknik och gener

Bland de större medicinteknikbolagen pekar MoneyWeek ut Boston Scientific.

Bolaget gör produkter som används inom hjärt-kärlvård, bland annat för att förbättra blodflödet, behandla hjärtrytmproblem och stötta hjärtat utan större kirurgiska ingrepp. Det gör bolaget särskilt intressant i en värld där fler patienter blir äldre.

Deras totala försäljning har mer än fördubblats sedan 2020 och fortsätter att växa starkt, men aktien handlas bara till 14 gånger vinsten för 2027.

Man pekar också ut PacBio, ett bolag inom gensekvensering. Här handlar caset om att förstå de genetiska och epigenetiska orsakerna bakom åldrande. Bolaget har bland annat fått ett kontrakt kopplat till den amerikanska Long Life Family Study, där forskare följer familjer med ovanligt långlivade släktingar.

Ledningen räknar med att bolaget ska bli lönsamt i slutet av 2027 eller början av 2028.

Mindre bolag med större risk

MoneyWeek lyfter också fram NewAmsterdam Pharma, som utvecklar läkemedel mot hjärtsjukdomar. Bolagets kandidat obicetrapib befinner sig i sena kliniska studier och enligt MoneyWeek kan de göra stora vinster om läkemedlet godkänns. Preliminära resultat tyder på att det kan sänka nivåerna av ”dåligt” kolesterol.

Samtidigt är bolaget fortfarande förlustdrivande, vilket gör aktien mer riskfylld.

Därtill pekar man ut Cytokinetics, ett ”litet läkemedelsbolag med hög risk och hög möjlig avkastning, specialiserat på hjärtsjukdomar”.

Bolagets läkemedel aficamten har godkänts i USA för behandling av en viss typ av hjärtsjukdom och har även fått grönt ljus i EU och Kina. Nu pågår fler studier för att se om behandlingen kan användas för fler hjärtpatienter.

Gemensamt för alla bolag är att de på olika sätt försöker angripa sjukdomar som blir vanligare när befolkningen åldras.

Nästa stora vårdfråga handlar alltså inte bara om att leva längre. Den handlar om att hålla sig frisk längre. Och för investerare kan det bli en marknad värd att följa.

