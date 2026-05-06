Försäljningen av Novo Nordisk varumärke Wegovy i USA slår prognoserna och skickar aktien rejält uppåt på danska börsen efter nya siffror.
Nu lyfter Novo Nordisk igen – "vändpunkt" i USA
Novo Nordisk har – efter succéår – haft en tuff tid och mött den bland annat genom att sparka 5 000 anställda i hemlandet Danmark.
Nu kommer roligare nyheter för den danska jätten, när försäljningen av Wegovy-pillren överträffar prognoserna och gör att bolagen kan höja sin prognos för 2026.
Under onsdagen har Novo Nordisk höjt sin vinstprognos för helåret och gör det mot bakgrund av hur mycket bättre viktminskningspillret Wegovy sålt.
Nu väntar Novo en justerad försäljning och vinst som minskar 4-12 procent valutajusterat, en bit bättre än den tidigare prognosen med en nedgång på 5-13 procent.
Företagets aktie steg snabbt och rejält med 6,7 procent i morgonhandeln i Köpenhamn, trots att försäljningen för Novo första kvartalet justerat faktiskt minskade med 4 procent och vinst med 6 procent.
Försäljningen ökade i konstanta växelkurser till 96,8 miljarder danska kronor första kvartalet, rörelseresultatet landade på 59,6 miljarder.
Säljer bättre än väntat i USA
Årets första kvartal är den första period som omfattar försäljningen av Novos viktminsknings-medel Wegovy i USA.
Försäljningen i USA uppgick till 2,26 miljarder danska kronor, långt över analytikernas gissningar som i snitt låg på 1,16 miljarder.
Novo meddelar att Wegovy-pillret under andra halvan av 2026 kommer att lanseras även utanför USA.
”Siffrorna för pillret talar för sig själva”, säger Novos vd Mike Doustdar hos CNBC.
65 procent av nya recept
Novos varumärke Wegovy, som konkurrerar med Eli Lillys Foundayo, står nu för 65 procent av alla nya recept i kategorin i USA, enligt Doustdar som beskriver det hela som ”en vändpunkt”.
Försäljningen av injicerbara Wegovy ökade med 12 procent jämfört med motsvarande period 2025 och kom in på 18,2 miljarder kronor, något under marknadsgissningarna.
Samtidigt minskade försäljning av diabetesläkemedlet Ozempic med 8 procent, men överträffade ändå gissningarna.
”Den starka Wegovy-prestationen, i kombination med fortsatt tillväxt inom International Operations, har lett till att vi höjer vår prognos för 2026 för både justerad försäljning och justerat rörelseresultat”, säger Doustdar.
”Kan slå tillbaka”
Jefferies aktieanalytiker påpekar ändå att Novo Nordisks ändrade prognos ”sannolikt” inte kommer att påverka kursen och prognoserna positivt.
Det kan till och med bli så att marknadens förväntningar på den danska jätten minskar, menar man.
”Vi misstänker att det faktum att företaget inte har höjt den nedre delen av prognosintervallet mer kommer att ses som något negativt”, menar Jefferies analytiker.
Novo och dess huvudkonkurrent Eli Lilly är involverade i en hård och långvarig kamp om marknadsandelarna inom viktminskning, en marknad analytikerna gissar kommer att växa till 100 miljarder dollar i slutet av decenniet.
Har blivit passerat i USA
Eli Lilly har gått förbi Novo på den viktiga amerikanska marknaden för injicerbara diabetes- och viktminskningsmedel, det område som stått i fokus för kampen.
Läkemedelsföretag är vanligtvis starkt beroende av USA, där priserna på märkesläkemedel ofta är flera gånger högre än på andra håll.
Novos resultat kommer samtidigt som investerarnas sentiment kring företaget långsamt börjat återhämta sig.
Den återhämtningen sker efter lanseringen av Wegovy-pillret i USA i början av januari, vilken analytiker hyllade som ”en av de bästa lanseringarna någonsin”.
Den tidiga ledningen på marknaden för oral viktminskning är ett välkommet uppsving för Novo, som har mött en rad motgångar under det senaste året, inklusive nedslående forskningsresultat och ekonomiska bakslag.
