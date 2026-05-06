Nu lyfter Novo Nordisk igen – "vändpunkt" i USA

65 procent av nya recept

Novos varumärke Wegovy, som konkurrerar med Eli Lillys Foundayo, står nu för 65 procent av alla nya recept i kategorin i USA, enligt Doustdar som beskriver det hela som ”en vändpunkt”.

Försäljningen av injicerbara Wegovy ökade med 12 procent jämfört med motsvarande period 2025 och kom in på 18,2 miljarder kronor, något under marknadsgissningarna.

Samtidigt minskade försäljning av diabetesläkemedlet Ozempic med 8 procent, men överträffade ändå gissningarna.

”Den starka Wegovy-prestationen, i kombination med fortsatt tillväxt inom International Operations, har lett till att vi höjer vår prognos för 2026 för både justerad försäljning och justerat rörelseresultat”, säger Doustdar.

”Kan slå tillbaka”

Jefferies aktieanalytiker påpekar ändå att Novo Nordisks ändrade prognos ”sannolikt” inte kommer att påverka kursen och prognoserna positivt.

Det kan till och med bli så att marknadens förväntningar på den danska jätten minskar, menar man.

”Vi misstänker att det faktum att företaget inte har höjt den nedre delen av prognosintervallet mer kommer att ses som något negativt”, menar Jefferies analytiker.

Novo och dess huvudkonkurrent Eli Lilly är involverade i en hård och långvarig kamp om marknadsandelarna inom viktminskning, en marknad analytikerna gissar kommer att växa till 100 miljarder dollar i slutet av decenniet.

Ett lyft på börsen för Novo Nordisk, när ökad försäljning av Wegovy i USA slår prognoserna och gör luften lite lättare att andas för Novo.

Har blivit passerat i USA

Eli Lilly har gått förbi Novo på den viktiga amerikanska marknaden för injicerbara diabetes- och viktminskningsmedel, det område som stått i fokus för kampen.

Läkemedelsföretag är vanligtvis starkt beroende av USA, där priserna på märkesläkemedel ofta är flera gånger högre än på andra håll.

Novos resultat kommer samtidigt som investerarnas sentiment kring företaget långsamt börjat återhämta sig.

Den återhämtningen sker efter lanseringen av Wegovy-pillret i USA i början av januari, vilken analytiker hyllade som ”en av de bästa lanseringarna någonsin”.

Den tidiga ledningen på marknaden för oral viktminskning är ett välkommet uppsving för Novo, som har mött en rad motgångar under det senaste året, inklusive nedslående forskningsresultat och ekonomiska bakslag.

