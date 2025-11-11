Från spa till longevity – jakten på evigt liv åker på semester

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Svenskarna går i täten

Vi svenskar ligger som vanligt steget före. I Stockholm kan du redan idag boka tid hos Neko Health, Daniel Eks hälsotechbolag som scannar kroppen med infrarött ljus. På Sand Clinic (också Spotify-pengar bakom) erbjuds IV-droppar, blodprov och rödljussauna i klinikmiljö – ett spa möter labb. Och The Faculty vid Stureplan har förvandlat den gamla PT-timmen till en high-tech longevity-session med egen biomarkörsanalys.

Det är som att svensk hälsofixering fått sterila sneakers och vita väggar. Istället för solsemester i Grekland får du en rapport om levervärden och en rekommendation om fler antioxidanter.

På Sand Clinic är solen frivillig, men blodprovet obligatoriskt. (Foto: Pressbild)

Den nya pilgrimsfärden

Enligt sajten Health.travel är “longevity retreats” nu den snabbast växande kategorin inom wellness-turism. Gästerna flyr stress och flygplatsvin – men också döden, i någon mening. Falstaff Magazine kallar fenomenet “en religiös rörelse i medicinsk förklädnad”, där själslig frälsning ersatts av cellförnyelse.

Du får inga tatueringar eller solbränna, men en cryo-selfie och en känsla av kontroll. Vissa resenärer uppger att de hellre lägger pengar på longevity-program än på ny bil. För vad är egentligen lyxigare än fler år på jorden?

Longevity är inte längre en hobby – det är en semesterkategori. (Foto: Pressbild)

När hälsa blir tro

I den nya wellness-ekonomin har träningspasset blivit ritual, isbadet sakrament och rödljussaunan altare. På sociala medier flödar filmer från människor som tillbringar semestern i hyperbariska tryckkammare och går i slow motion mellan meditationsrum och läkarkonsultationer.

“Vi söker evigt liv, men vill gärna ha wi-fi och room service under tiden.”

Perfect Weekend Guide: Longevity och resor

Trend: Longevity-turism – wellnessresor med syfte att förlänga livet.

Svenska aktörer: Neko Health, Sand Clinic, The Faculty, Human Longevity Labs.

Internationella förebilder: Clinique La Prairie (Schweiz), SHA Wellness (Spanien), Euphoria Retreat (Grekland).

Citat att använda: “Longevity är den nya charter.”

Källa: Booking.com

