Från spa till longevity – jakten på evigt liv åker på semester

Isbad på semestern – för dig som tycker att paraplydrinkar är för 2010-talet. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Allt fler resenärer lämnar solstolen för longevity, alltså saltlampor, stamcellsdroppar, och iskalla bad. Enligt Booking.com:s stora reseprognos för framtiden säger 56 procent att de vill boka en så kallad longevity-retreat – en semester med ett enda mål: att förlänga livet. Det är inte längre detox och massage som lockar, utan biomarkörer, rödljus och läkare i linnekostym.

Longevity är den nya charter

Det som började som biohacker-subkultur i Silicon Valley har nu tagit klivet in i mainstreamturismen. Från lyxhotell i Schweiz till spa-resorts i Portugal erbjuder man paket där varje cell ska optimeras. Du checkar in, får en helkroppsscanning, ett kostschema och kanske ett DNA-test innan du ens hunnit öppna minibaren.

McKinsey beskriver det som nästa fas av wellness – ”från spa till stamlab”. Konsumenter vill inte bara må bra på semestern. De vill investera i framtida år. Hälsa har blivit en tillgång, kroppen en balansräkning, och longevity-resan den nya chartersemestern.

Förläng livet och bli 150 år – om du har råd

Livsförlängning som fenomen har exploderat, och med det har en helt ny industri vuxit fram: biohacking och longevity-medicin, eller “långlivsmedicin”. Men
Neko Health: där Spotify-generationen möter läkarrocken. (Foto: Pressbild)
Svenskarna går i täten

Vi svenskar ligger som vanligt steget före. I Stockholm kan du redan idag boka tid hos Neko Health, Daniel Eks hälsotechbolag som scannar kroppen med infrarött ljus. På Sand Clinic (också Spotify-pengar bakom) erbjuds IV-droppar, blodprov och rödljussauna i klinikmiljö – ett spa möter labb. Och The Faculty vid Stureplan har förvandlat den gamla PT-timmen till en high-tech longevity-session med egen biomarkörsanalys.

Det är som att svensk hälsofixering fått sterila sneakers och vita väggar. Istället för solsemester i Grekland får du en rapport om levervärden och en rekommendation om fler antioxidanter.

På Sand Clinic är solen frivillig, men blodprovet obligatoriskt. (Foto: Pressbild)
Den nya pilgrimsfärden

Enligt sajten Health.travel är “longevity retreats” nu den snabbast växande kategorin inom wellness-turism. Gästerna flyr stress och flygplatsvin – men också döden, i någon mening. Falstaff Magazine kallar fenomenet “en religiös rörelse i medicinsk förklädnad”, där själslig frälsning ersatts av cellförnyelse.

Du får inga tatueringar eller solbränna, men en cryo-selfie och en känsla av kontroll. Vissa resenärer uppger att de hellre lägger pengar på longevity-program än på ny bil. För vad är egentligen lyxigare än fler år på jorden?

Longevity är inte längre en hobby – det är en semesterkategori. (Foto: Pressbild)

När hälsa blir tro

I den nya wellness-ekonomin har träningspasset blivit ritual, isbadet sakrament och rödljussaunan altare. På sociala medier flödar filmer från människor som tillbringar semestern i hyperbariska tryckkammare och går i slow motion mellan meditationsrum och läkarkonsultationer.

“Vi söker evigt liv, men vill gärna ha wi-fi och room service under tiden.”

Perfect Weekend Guide: Longevity och resor

Trend: Longevity-turism – wellnessresor med syfte att förlänga livet.
Svenska aktörer: Neko Health, Sand Clinic, The Faculty, Human Longevity Labs.
Internationella förebilder: Clinique La Prairie (Schweiz), SHA Wellness (Spanien), Euphoria Retreat (Grekland).
Citat att använda: “Longevity är den nya charter.”

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

