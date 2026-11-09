Åre har höjt liftkortet 38 procent på fem år – dyrare än Chamonix

Boendet vänder på jämförelsen

Semesterbostadssajten Holidu har räknat ut vad boende och liftkort kostar per person och dag på 265 europeiska skidorter. Billigast är franska Roubion les Buisses, Europas billigaste skidort, med 40,50 euro eller omkring 447 kronor, och dyrast är Zermatt med 303,86 euro, visar Euronews genomgång.

Med samma metod hamnar Åre på omkring 990 kronor per person och dag. Medianstugan i Åre kostar 13 500 kronor en toppvecka och 7 000 kronor en lågvecka hos Stuga.se och har sex bäddar, vilket ger 321 respektive 167 kronor per person och natt.

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Med liftkortet för hög- och lågsäsong blir snittet 991 kronor. Åre är därmed dyrare än samtliga tio billigaste orter i Holidus lista, men i de dyraste alporterna är boendet så dyrt att notan blir 2,6 till 3,4 gånger så hög som i Åre.

Skidort Boende och liftkort per person och dag Roubion les Buisses, Frankrike 447 kr Réallon, Frankrike 474 kr Sierra de Béjar, Spanien 584 kr Åre 991 kr Val Gardena, Italien 2 597 kr Ski Arlberg, Österrike 2 823 kr Cortina d’Ampezzo, Italien 3 203 kr Zermatt, Schweiz 3 350 kr

Källor: Holidu via Euronews. Åre: egen beräkning med Holidus metod på Visit Fjällens och Stuga.se:s priser. Resa, mat och utrustning ingår inte.

Svenskarna fortsätter åka

I Italien menar Assoutenti att priserna driver bort skidåkarna. Organisationens ordförande Gabriele Melluso kallar utvecklingen ”en bumerang för branschen”, och mellan januari och mars 2026 åkte två miljoner färre italienare på skidsemester än under samma månader 2019, den sista vintern före pandemin, enligt Assoutenti.

I Sverige gick det åt andra hållet. Säsongen 2025/26 såldes 10,3 miljoner skiddagar, 1,3 procent fler än säsongen före och den tredje bästa säsongen någonsin för branschorganisationen SLAO.

Skistar, som driver liftarna i Åre, höjer liftkorten med 4 till 5 procent i vinter beroende på vecka men boendet med högst 1 procent, sade vd Stefan Sjöstrand när bolaget presenterade bokslutskommunikén i september.

Skistar ska ”inte ha några väsentliga prisökningar inom logisegmentet eftersom vi vill försäkra oss om att gästerna bokar och stannar på våra destinationer”, sade han till Nyhetsbyrån Direkt.