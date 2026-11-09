Ett dagkort i Åre kostar 787 kronor under högsäsongen i vinter, mer än i Chamonix och i 16 andra kända alporter. Räknat med stuga kostar en skiddag i Åre omkring 990 kronor per person, mer än dubbelt så mycket som på Europas billigaste skidort men bara en tredjedel av priset i Zermatt.
Åre har höjt liftkortet 38 procent på fem år – dyrare än Chamonix
Priset på dagkortet i Åre har stigit 37,6 procent på fem säsonger, visar Freerides prishistorik. Det är nästan dubbelt så mycket som konsumentpriserna, som steg 19,7 procent från februari 2022 till september 2026. Med 787 kronor är Åre dyrast av tolv svenska skidorter i Visit Fjällens jämförelse av vinterns ordinarie priser.
Åre har också höjt mer än Dolomiterna. Den italienska konsumentorganisationen Assoutenti har jämfört vinterns priser med säsongen 2021/22, och i Dolomiti Superski har dagkortet blivit 32,8 procent dyrare.
Det kostar nu 89 euro, omkring 980 kronor, men gäller då i tolv skidområden i Dolomiterna med 1 200 kilometer pist. Dolomiti Superskis ordförande Andy Varallo pekar på kostnaderna. ”I en så energikrävande bransch väger svängningarna i energipriset tyvärr fortfarande mycket tungt”, skriver han i bolagets prismeddelande.
Billigare liftkort i 17 alporter
De flesta stora orter i Österrike och Schweiz är fortfarande dyrare än Åre, men i Frankrike och Italien är dagkortet ofta billigare. På 17 kända alporter kostar dagkortet under högsäsong mindre än 787 kronor. Det visar kassapriserna för 2026/27 som den tyska skidsajten Schneehoehen har sammanställt, omräknat till kronor med Europeiska centralbankens kurs den 6 november.
|Ort
|Land
|Dagkort
|I kronor
|Bardonecchia
|Italien
|52 euro
|573 kr
|Valloire
|Frankrike
|54,90 euro
|605 kr
|Aprica
|Italien
|59 euro
|651 kr
|Pila
|Italien
|60 euro
|662 kr
|Flaine
|Frankrike
|60,70 euro
|669 kr
|La Thuile
|Italien
|61 euro
|673 kr
|Saas-Almagell
|Schweiz
|57 schweizerfranc
|687 kr
|Breuil-Cervinia
|Italien
|64 euro
|706 kr
|Bormio
|Italien
|65 euro
|717 kr
|Megève
|Frankrike
|65 euro
|717 kr
|Chamonix
|Frankrike
|66,70 euro
|735 kr
|Les Deux Alpes
|Frankrike
|68 euro
|750 kr
|Alpe d’Huez
|Frankrike
|68 euro
|750 kr
|Serre Chevalier
|Frankrike
|68 euro
|750 kr
|Sestriere
|Italien
|69 euro
|761 kr
|Méribel
|Frankrike
|69,20 euro
|763 kr
|Les Arcs
|Frankrike
|71 euro
|783 kr
|Åre
|Sverige
|787 kr
Källor: Schneehoehen (kassapris högsäsong 2026/27), Assoutenti (Sestriere), Visit Fjällen (Åre). Flaine, Méribel och Les Arcs avser ortens eget liftkort, inte hela skidområdet.
Boendet vänder på jämförelsen
Semesterbostadssajten Holidu har räknat ut vad boende och liftkort kostar per person och dag på 265 europeiska skidorter. Billigast är franska Roubion les Buisses, Europas billigaste skidort, med 40,50 euro eller omkring 447 kronor, och dyrast är Zermatt med 303,86 euro, visar Euronews genomgång.
Med samma metod hamnar Åre på omkring 990 kronor per person och dag. Medianstugan i Åre kostar 13 500 kronor en toppvecka och 7 000 kronor en lågvecka hos Stuga.se och har sex bäddar, vilket ger 321 respektive 167 kronor per person och natt.
Med liftkortet för hög- och lågsäsong blir snittet 991 kronor. Åre är därmed dyrare än samtliga tio billigaste orter i Holidus lista, men i de dyraste alporterna är boendet så dyrt att notan blir 2,6 till 3,4 gånger så hög som i Åre.
|Skidort
|Boende och liftkort per person och dag
|Roubion les Buisses, Frankrike
|447 kr
|Réallon, Frankrike
|474 kr
|Sierra de Béjar, Spanien
|584 kr
|Åre
|991 kr
|Val Gardena, Italien
|2 597 kr
|Ski Arlberg, Österrike
|2 823 kr
|Cortina d’Ampezzo, Italien
|3 203 kr
|Zermatt, Schweiz
|3 350 kr
Källor: Holidu via Euronews. Åre: egen beräkning med Holidus metod på Visit Fjällens och Stuga.se:s priser. Resa, mat och utrustning ingår inte.
Svenskarna fortsätter åka
I Italien menar Assoutenti att priserna driver bort skidåkarna. Organisationens ordförande Gabriele Melluso kallar utvecklingen ”en bumerang för branschen”, och mellan januari och mars 2026 åkte två miljoner färre italienare på skidsemester än under samma månader 2019, den sista vintern före pandemin, enligt Assoutenti.
I Sverige gick det åt andra hållet. Säsongen 2025/26 såldes 10,3 miljoner skiddagar, 1,3 procent fler än säsongen före och den tredje bästa säsongen någonsin för branschorganisationen SLAO.
Skistar, som driver liftarna i Åre, höjer liftkorten med 4 till 5 procent i vinter beroende på vecka men boendet med högst 1 procent, sade vd Stefan Sjöstrand när bolaget presenterade bokslutskommunikén i september.
Skistar ska ”inte ha några väsentliga prisökningar inom logisegmentet eftersom vi vill försäkra oss om att gästerna bokar och stannar på våra destinationer”, sade han till Nyhetsbyrån Direkt.