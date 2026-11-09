Jobba hemifrån – få tusenlappar mer i pension

En möjlig förklaring är att anställda värdesätter flexibiliteten så högt att det påverkar lönebildningen.

Men, möjligheten att jobba hemifrån kan också påverka hur mycket pengar du får i pension.

Det tror åtminstone Sveriges Ingenjörer. Enligt en ny rapport har möjligheten till distansarbete bidragit till att allt fler kvinnor kunnat gå från deltid till heltid. Och det innebär både högre lön och mer i pension.

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Färre kvinnor arbetar deltid

År 2019 arbetade 11 procent av Sveriges kvinnliga ingenjörer deltid. Sex år senare hade andelen sjunkit till 7 procent, en minskning med drygt en tredjedel.

Sveriges Ingenjörer uppskattar att förändringen motsvarar omkring 3 200 kvinnor som arbetar heltid i stället för deltid.

Liknande mönster syns bland kvinnliga jurister, ekonomer och samhällsvetare. Bland fackförbundet Akavias kvinnliga medlemmar har deltidsarbetet minskat från drygt 9 till drygt 6 procent.

”Att deltidsarbetet för kvinnor har minskat kraftigt för såväl ingenjörer, jurister, ekonomer och samhällsvetare som tjänstemän i stort de senaste åren bör betraktas som ett stort framsteg för jämställdheten”, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer, i ett pressmeddelande.

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Enligt förbundet är en förklaring att distansarbete gör det lättare att få ihop arbetsdagen med exempelvis hämtningar och lämningar på förskolan.

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