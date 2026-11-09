Distansarbete kan göra det lättare att kombinera heltidsarbete med familjeliv och därmed bidra till en högre pension. Enligt en ny rapport kan det handla om flera tusen kronor varje månad.
Jobba hemifrån – få tusenlappar mer i pension
Distansarbete har förvisso tidigare kopplats till en svagare löneutveckling. Exempelvis fann forskare i en studie från fjolåret att löneökningarna efter pandemin varit 2-7 procent lägre i yrken där det är möjligt att arbeta hemifrån.
En möjlig förklaring är att anställda värdesätter flexibiliteten så högt att det påverkar lönebildningen.
Men, möjligheten att jobba hemifrån kan också påverka hur mycket pengar du får i pension.
Det tror åtminstone Sveriges Ingenjörer. Enligt en ny rapport har möjligheten till distansarbete bidragit till att allt fler kvinnor kunnat gå från deltid till heltid. Och det innebär både högre lön och mer i pension.
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Färre kvinnor arbetar deltid
År 2019 arbetade 11 procent av Sveriges kvinnliga ingenjörer deltid. Sex år senare hade andelen sjunkit till 7 procent, en minskning med drygt en tredjedel.
Sveriges Ingenjörer uppskattar att förändringen motsvarar omkring 3 200 kvinnor som arbetar heltid i stället för deltid.
Liknande mönster syns bland kvinnliga jurister, ekonomer och samhällsvetare. Bland fackförbundet Akavias kvinnliga medlemmar har deltidsarbetet minskat från drygt 9 till drygt 6 procent.
”Att deltidsarbetet för kvinnor har minskat kraftigt för såväl ingenjörer, jurister, ekonomer och samhällsvetare som tjänstemän i stort de senaste åren bör betraktas som ett stort framsteg för jämställdheten”, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer, i ett pressmeddelande.
Enligt förbundet är en förklaring att distansarbete gör det lättare att få ihop arbetsdagen med exempelvis hämtningar och lämningar på förskolan.
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Nio års deltid kan kosta över en miljon
Att gå upp från deltid till heltid kan få stora ekonomiska konsekvenser.
För att illustrera skillnaden har pensionsbolaget Alecta räknat på tre civilingenjörer med samma ingångslön och löneutveckling, men olika långa perioder av deltidsarbete.
I ett av exemplen arbetar en kvinna 75 procent under nio år.
Jämfört med kollegan som arbetar heltid förlorar hon omkring 9 500 kronor i månaden efter skatt. Under de nio åren handlar det om drygt en miljon kronor i utebliven nettolön.
Dessutom får kvinnan som arbetat deltid omkring 3 650 kronor mindre i pension varje månad efter skatt, motsvarande 43 800 kronor om året.
”En stor förlust”
Sveriges Ingenjörer menar att möjligheten att arbeta hemifrån kan minska behovet av deltidsarbete. Deras rapport visar att deltidsarbetet minskat under samma period som distansarbete blivit vanligare.
När flera stora arbetsgivare nu skärper sina krav på kontorsnärvaro befarar Sveriges Ingenjörer att utvecklingen kan vända.
”Det är mycket oroande med den trend hos flera storföretag på sistone där man gått fram med begränsningar av distansarbetet och striktare närvarokrav. Detta kan leda till att deltidsarbetet återigen ökar bland kvinnor. Det vore en stor förlust för såväl individerna, som jämställdheten och det svenska samhället”, säger Ulrika Lindstrand.
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