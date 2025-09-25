FI: Få svenskar använder knepet som kan sänka boräntan

Svenska bolånetagare betalar fortfarande flera tusen kronor mer än nödvändigt i boränta, konstaterade Dagens PS häromdagen.

För vissa kan det handla om tusenlappar varje år.

Därför finns det också flera skäl för bolånetagare att försöka pressa sin bank, något man kan göra med hjälp av amorteringsunderlag.

Digitalt underlag ska öka konkurrensen

Sedan hösten 2024 är bankerna skyldiga att lämna ut amorteringsunderlaget digitalt och utan dröjsmål. Syftet är att göra det lättare att flytta bolånet och på så sätt öka konkurrensen på marknaden.

Men enligt en ny undersökning från Finansinspektionen har bara en av fyra bolånetagare någon gång begärt ut sitt underlag.

“Få använder knepet som kan sänka boräntan”, konstaterar inspektionen.

Samtidigt säger nästan åtta av tio att de känner till att möjligheten finns.

“När du begär ut ditt amorteringsunderlag skickar du en signal till din bank om att du är på väg att lämna den. Genom att visa att du är en aktiv kund kan det i många fall leda till att du får bättre villkor och priser”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI.