Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

FI: Få svenskar använder knepet som kan sänka boräntan

Boräntan
Det finns mycket att vinna på att förhandla bolåneräntan, ändå är det många som avstår (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 25 sep. 2025Publicerad: 25 sep. 2025

Bankerna tjänar bra på våra bolån. Ändå är det få som använder knepet som kan sänka boräntan, menar FI. 

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Svenska bolånetagare betalar fortfarande flera tusen kronor mer än nödvändigt i boränta, konstaterade Dagens PS häromdagen

För vissa kan det handla om tusenlappar varje år.

ANNONS

Därför finns det också flera skäl för bolånetagare att försöka pressa sin bank, något man kan göra med hjälp av amorteringsunderlag. 

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

Digitalt underlag ska öka konkurrensen

Sedan hösten 2024 är bankerna skyldiga att lämna ut amorteringsunderlaget digitalt och utan dröjsmål. Syftet är att göra det lättare att flytta bolånet och på så sätt öka konkurrensen på marknaden.

Men enligt en ny undersökning från Finansinspektionen har bara en av fyra bolånetagare någon gång begärt ut sitt underlag. 

“Få använder knepet som kan sänka boräntan”, konstaterar inspektionen. 

Samtidigt säger nästan åtta av tio att de känner till att möjligheten finns.

ANNONS

“När du begär ut ditt amorteringsunderlag skickar du en signal till din bank om att du är på väg att lämna den. Genom att visa att du är en aktiv kund kan det i många fall leda till att du får bättre villkor och priser”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI.

Ränta
Bara en av fyra har någon gång begärt ut sitt amorteringsunderlag, visar en undersökning från FI (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Tusenlappar att spara

En undersökning från Länsförsäkringar visar att var femte person drar sig för att förhandla om boräntan

Detta trots att vinsterna kan bli stora. Enligt Langemark har bankerna länge haft goda marginaler på bolånen, vilket visar att det funnits utrymme för konsumenterna att pressa sina räntor.

“Historiskt har det funnits en ganska god marginal för konsumenter att förhandla om. Den genomsnittliga rabatten för ett bolån har legat på 0,80 procentenheter, vilket är väldigt mycket pengar för ett hushåll med ett genomsnittligt lån”, sa hon till DN i fjol

Ett första steg är just att begära ut amorteringsunderlaget. Då ”plingar det till” hos banken, som ofta hör av sig och försöker få kunden att stanna kvar.

Fallgroparna du måste se upp med

Men det gäller att vara vaksam. FI har sett att vissa banker tidigare varit långsamma med att lämna ut underlagen – något som regeländringen nu ska motverka.

ANNONS

Annat att se upp för är hur bankerna lockar kunder med rabatter. Den som exempelvis flyttar sin tjänstepension för att få lägre ränta kan riskera högre avgifter på pensionssidan. Det konstaterade Dagens PS under torsdagen

Langemark uppmanar bolånetagare att alltid jämföra sin ränta med andra bankers snitträntor, inte listräntor, och att fråga banken varför de ligger högre än konkurrenterna.

En enkel signal som kan löna sig

Undersökningen från FI visar att en av tio faktiskt bytt bolånebank det senaste året. Men även för den som inte vill byta kan amorteringsunderlaget vara ett smart drag.

“Tänk på att du inte måste byta bank för att du begär ut ditt underlag”, säger Langemark.

Att våga skicka signalen till banken kan räcka för att få bättre villkor och i längden spara tusenlappar.

Funderar du på att flytta ditt bolån? Här är guide med checklista

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BolånBoräntaFörhandlaRänta
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende.

 Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS