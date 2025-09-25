Trots att över 200 miljarder kronor har flyttats i tjänstepensioner under det senaste decenniet har spararnas medvetenhet inte förbättrats. Det visar en ny rapport.
Pensionsmissen: 200 miljarder har flyttats – “sparare kan fara illa”
Mest läst i kategorin
Mungers varning: Här ger de flesta upp på vägen mot rikedom
Att bygga en förmögenhet är en lång resa. Enligt den legendariske investeraren Charlie Munger finns där en avgörande tröskel som stoppar många. Charlie Munger, Warren Buffetts mångårige parhäst, avled 2023 i en aktningsvärd ålder av 99 år. Under dessa 99 år hann han dock med en hel del. Bland annat donerade han mer än 75 …
Varning: Då blir ditt testamente ogiltigt
Ett testamente kan vara avgörande för hur dina tillgångar fördelas efter din död. Men slarvfel och missförstånd gör att många testamenten riskerar att bli ogiltiga. Svenskarnas testamente-skrivande är inte något att hurra över. Mindre än två av tio har skrivit ett, enligt en undersökning genomförd på uppdrag av Hjärt-Lungfonden. Av dessa är det nästan en …
Tusentals svenskar såg pensionen utraderas över en natt
När Ryssland gick till fullskalig attack mot Ukraina 2022 blev följderna kännbara långt utanför slagfältet. För över 100 000 svenska pensionssparare innebar invasionen att deras pensionspengar i ryska fonder i princip försvann över en natt. Den som har delar av sin tjänstepension placerad i Rysslandsfonder sitter fast. Eftersom fonderna är handelsstoppade går det varken att …
Sverige sämst i Norden – tvingar äldre till pension
Sverige är sämst i Norden, åtminstone när det handlar om att anställa personer över 55 år – ett mönster som leder till ofrivillig pension och tusentals kronor i förlorad inkomst. Efter 34 år på Ica och senare en topposition som logistikdirektör på Bergendahls stod Jonas utan arbete när en ny vd bytte ut hela ledningsgruppen. …
Känga till regeringen – pensionen räcker inte långt
Pensionen måste öka, den räcker inte långt genom dagens nivåer. Nu får regeringen en känga av Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande på SKPF Pensionärerna. ”Inte ens de som arbetat ett halvt sekel kan skrapa ihop till en värdig ålderdom”, säger Liza di Paolo-Sandberg på Äldreriksdagen, berättar E55. Pensionen räcker inte – känga till regeringen Det är …
Flyttmarknaden för tjänstepensioner har exploderat. Under 2024 flyttades tjänstepensioner till ett värde av över 100 miljarder kronor – en ökning med 45 procent på ett år.
Men bakom beslutet döljer sig risker.
“Vi ser att det finns betydande problem med den där flyttmarknaden, att kunder råkar illa ut”, sa FI-chefen Daniel Barr tidigare i år.
Nu har AMF, för tionde året i rad, granskat flyttmarknaden. Resultaten har kokats ner till en 18 sidor lång flyttrapport.
Många är inte medvetna
Rapporten lyfter ett oroväckande faktum: 27 procent av spararna är inte medvetna om att de flyttat sin tjänstepension. Den siffran har legat stabilt i tio år och har varierat mellan en fjärdedel och en tredjedel av alla flyttar.
”En stor del får hjälp att genomföra flytten och att de inte ens vet att de flyttat är ett kraftigt underbetyg till branschen. Vi har studerat den här frågan närmare i tio år nu, och på den tiden har ingenting hänt vad gäller medvetenheten. Däremot flyttas det mer och mer pengar varje år”, säger Malin Omberg, vice vd på AMF, i ett pressmeddelande.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Fyra av tio hamnar fel
En annan återkommande siffra är att fyra av tio sparare får en annan sparform än den de föredrar. Det rör sig nästan alltid om personer som vill ha en traditionell försäkring, men som ändå hamnar i en fondförsäkring efter en flytt.
Rapporten visar att detta har varit ett stabilt problem under hela den tioåriga perioden, vilket pekar på stora brister i vägledningen som spararna får.
Bolånet driver flyttarna
En ny trend är kopplingen mellan pensionsflytt och bankkontakter. 30 procent av de som varit i kontakt med en finansiell aktör inför en flytt gjorde det ursprungligen för att diskutera bolån.
Dessutom uppger 14 procent att de fått villkorade rabatter på exempelvis bolån, sakförsäkring eller helkundspaket i samband med att de flyttade sin tjänstepension.
”Det visar att tjänstepensionen ofta används som ett förhandlingskort i kontakt med finansiella aktörer. Ofta tror jag att många sparare inte fullt ut förstår konsekvenserna. Vi kan till exempel se äldre som närmar sig pensionen och byter bort garantier, vilket är precis den tiden då du vill att allt mer av din pension ska tryggas”, säger Malin Omberg.
En växande marknad
Samtidigt har själva flyttvolymerna skjutit i höjden. Under första kvartalet 2025 flyttades mer kapital än under hela 2016, enligt rapporten. Totalt har över 200 miljarder kronor flyttats mellan olika aktörer sedan 2016.
Flyttströmmarna går framför allt från traditionella försäkringar hos förvalsbolag som AMF, Alecta och KPA, till fondförsäkringar hos banker som Swedbank, Nordea och Länsförsäkringar.
Systemet ifrågasätts
Att kapital går att flytta ses som något positivt – det ger spararna möjlighet att utöva konsumentmakt. Men när flyttarna sker utan att spararna förstår vad de innebär, blir det problematiskt.
”Många förstår inte heller att de rabatter de får när de flyttar är tillfälliga, samtidigt som pensionen är något man ska ha med sig livet ut. Det är ett stort problem, mest för de sparare som kan fara illa men också för förtroendet för systemet i stort”, säger Malin Omberg.
Flyttrapporten publiceras av AMF för att öka insynen och förståelsen kring tjänstepensionen och visar tydligt att även om flyttarna ökar, står medvetenheten och kunskapen kvar på samma nivå som för tio år sedan.
Här kan du läsa om förra årets rapport.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende.
Senaste nytt
Fed-chefen sa fem ord – och skrämde marknaden
Fed-bossen Jerome Powell förklarade att han tycker att ”aktiepriserna är ganska högt värderade”. Det fick börserna på fall. Investerare i Europa sålde ut aktier, det gjorde även handlare på USA-börsen. Bara för att Jerome Powell, den amerikanska centralbankschefen, uttryckte vad han känner om den amerikanska marknadens värdering. Fem ord fällde alltså börsen. Det är nog …
Pensionsmissen: 200 miljarder har flyttats – “sparare kan fara illa”
Trots att över 200 miljarder kronor har flyttats i tjänstepensioner under det senaste decenniet har spararnas medvetenhet inte förbättrats. Det visar en ny rapport.? Flyttmarknaden för tjänstepensioner har exploderat. Under 2024 flyttades tjänstepensioner till ett värde av över 100 miljarder kronor – en ökning med 45 procent på ett år. Men bakom beslutet döljer sig …
Därför ser Handelsbanken köpläge i Avanzas aktie
Handelsbanken ser ett nytt skifte i nätmäklaren Avanzas affärsmodell – och höjer sin rekommendation för aktien till köp med en möjlig uppsida på nära 18 procent. Banken pekar ut en växande verksamhetsgren som minskar risken, ökar stabiliteten och kan bli en stark tillväxtmotor framåt menar storbankens analytiker i Martin Ekstedt i en ny analys. Läs …
Så mycket pengar ska du ha när du dör: “Noll är lagom”
Hur mycket pengar bör finnas kvar när vi dör? Frågan väcker känslor, men sparekonomen Joakim Bornold har ett tydligt svar: “Noll är perfekt och alldeles lagom när jag dör”. Dagens PS har redan skrivit om äldreforskaren som anser att man bör göra slut på sina pengar – innan det är för sent.? “Det är i …
Varning: Nya attacken utnyttjar populär webbplats
Cyberbrottslingar har trappat upp sina attacker och använder nu en av de mest populära plattformarna för utvecklare för att lura användare av Apple-datorer. Falska sidor med stulna logotyper och vilseledande information placeras högt upp i sökmotorernas resultat, vilket ökar risken för att intet ont anande användare faller offer för avancerade bedrägerier. Denna nya typ av …