Pensionsmissen: 200 miljarder har flyttats – “sparare kan fara illa” 

Sparare
27 procent av spararna är inte medvetna om att de flyttat sin tjänstepension, visar en rapport från AMF (Foto: Jessica Gow/TT/Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 25 sep. 2025Publicerad: 25 sep. 2025

Trots att över 200 miljarder kronor har flyttats i tjänstepensioner under det senaste decenniet har spararnas medvetenhet inte förbättrats. Det visar en ny rapport. 

Flyttmarknaden för tjänstepensioner har exploderat. Under 2024 flyttades tjänstepensioner till ett värde av över 100 miljarder kronor – en ökning med 45 procent på ett år.

Men bakom beslutet döljer sig risker. 

“Vi ser att det finns betydande problem med den där flyttmarknaden, att kunder råkar illa ut”, sa FI-chefen Daniel Barr tidigare i år

Nu har AMF, för tionde året i rad, granskat flyttmarknaden. Resultaten har kokats ner till en 18 sidor lång flyttrapport

Många är inte medvetna 

Rapporten lyfter ett oroväckande faktum: 27 procent av spararna är inte medvetna om att de flyttat sin tjänstepension. Den siffran har legat stabilt i tio år och har varierat mellan en fjärdedel och en tredjedel av alla flyttar.

”En stor del får hjälp att genomföra flytten och att de inte ens vet att de flyttat är ett kraftigt underbetyg till branschen. Vi har studerat den här frågan närmare i tio år nu, och på den tiden har ingenting hänt vad gäller medvetenheten. Däremot flyttas det mer och mer pengar varje år”, säger Malin Omberg, vice vd på AMF, i ett pressmeddelande

Tjänstepension
Malin Omberg, vice vd på AMF (Foto: AMF)
Fyra av tio hamnar fel

En annan återkommande siffra är att fyra av tio sparare får en annan sparform än den de föredrar. Det rör sig nästan alltid om personer som vill ha en traditionell försäkring, men som ändå hamnar i en fondförsäkring efter en flytt.

Rapporten visar att detta har varit ett stabilt problem under hela den tioåriga perioden, vilket pekar på stora brister i vägledningen som spararna får.

Bolånet driver flyttarna

En ny trend är kopplingen mellan pensionsflytt och bankkontakter. 30 procent av de som varit i kontakt med en finansiell aktör inför en flytt gjorde det ursprungligen för att diskutera bolån.

Dessutom uppger 14 procent att de fått villkorade rabatter på exempelvis bolån, sakförsäkring eller helkundspaket i samband med att de flyttade sin tjänstepension.

”Det visar att tjänstepensionen ofta används som ett förhandlingskort i kontakt med finansiella aktörer. Ofta tror jag att många sparare inte fullt ut förstår konsekvenserna. Vi kan till exempel se äldre som närmar sig pensionen och byter bort garantier, vilket är precis den tiden då du vill att allt mer av din pension ska tryggas”, säger Malin Omberg.

En växande marknad

Samtidigt har själva flyttvolymerna skjutit i höjden. Under första kvartalet 2025 flyttades mer kapital än under hela 2016, enligt rapporten. Totalt har över 200 miljarder kronor flyttats mellan olika aktörer sedan 2016.

Flyttströmmarna går framför allt från traditionella försäkringar hos förvalsbolag som AMF, Alecta och KPA, till fondförsäkringar hos banker som Swedbank, Nordea och Länsförsäkringar.

Systemet ifrågasätts

Att kapital går att flytta ses som något positivt – det ger spararna möjlighet att utöva konsumentmakt. Men när flyttarna sker utan att spararna förstår vad de innebär, blir det problematiskt.

”Många förstår inte heller att de rabatter de får när de flyttar är tillfälliga, samtidigt som pensionen är något man ska ha med sig livet ut. Det är ett stort problem, mest för de sparare som kan fara illa men också för förtroendet för systemet i stort”, säger Malin Omberg.

Flyttrapporten publiceras av AMF för att öka insynen och förståelsen kring tjänstepensionen och visar tydligt att även om flyttarna ökar, står medvetenheten och kunskapen kvar på samma nivå som för tio år sedan.

Här kan du läsa om förra årets rapport.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

