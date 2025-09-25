Pensionsmissen: 200 miljarder har flyttats – “sparare kan fara illa” 

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Fyra av tio hamnar fel

En annan återkommande siffra är att fyra av tio sparare får en annan sparform än den de föredrar. Det rör sig nästan alltid om personer som vill ha en traditionell försäkring, men som ändå hamnar i en fondförsäkring efter en flytt.

Rapporten visar att detta har varit ett stabilt problem under hela den tioåriga perioden, vilket pekar på stora brister i vägledningen som spararna får.

Bolånet driver flyttarna

En ny trend är kopplingen mellan pensionsflytt och bankkontakter. 30 procent av de som varit i kontakt med en finansiell aktör inför en flytt gjorde det ursprungligen för att diskutera bolån.

Dessutom uppger 14 procent att de fått villkorade rabatter på exempelvis bolån, sakförsäkring eller helkundspaket i samband med att de flyttade sin tjänstepension.

”Det visar att tjänstepensionen ofta används som ett förhandlingskort i kontakt med finansiella aktörer. Ofta tror jag att många sparare inte fullt ut förstår konsekvenserna. Vi kan till exempel se äldre som närmar sig pensionen och byter bort garantier, vilket är precis den tiden då du vill att allt mer av din pension ska tryggas”, säger Malin Omberg.

En växande marknad

Samtidigt har själva flyttvolymerna skjutit i höjden. Under första kvartalet 2025 flyttades mer kapital än under hela 2016, enligt rapporten. Totalt har över 200 miljarder kronor flyttats mellan olika aktörer sedan 2016.

Flyttströmmarna går framför allt från traditionella försäkringar hos förvalsbolag som AMF, Alecta och KPA, till fondförsäkringar hos banker som Swedbank, Nordea och Länsförsäkringar.

Systemet ifrågasätts

Att kapital går att flytta ses som något positivt – det ger spararna möjlighet att utöva konsumentmakt. Men när flyttarna sker utan att spararna förstår vad de innebär, blir det problematiskt.

”Många förstår inte heller att de rabatter de får när de flyttar är tillfälliga, samtidigt som pensionen är något man ska ha med sig livet ut. Det är ett stort problem, mest för de sparare som kan fara illa men också för förtroendet för systemet i stort”, säger Malin Omberg.

Flyttrapporten publiceras av AMF för att öka insynen och förståelsen kring tjänstepensionen och visar tydligt att även om flyttarna ökar, står medvetenheten och kunskapen kvar på samma nivå som för tio år sedan.

Här kan du läsa om förra årets rapport.