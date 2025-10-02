Dagens PS
Varning för populära pensionsknepet – då blir det en fälla 

Löneväxla
För höginkomsttagare kan löneväxling ge 34 procent högre utbetalning per månad jämfört med ISK (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

Att löneväxla för att boosta sin tjänstepension kan förvisso vara en bra idé. Men det är långt ifrån alla som tjänar på det. 

Idag uppskattar man att cirka 13-17 procent av alla höginkomsttagare löneväxlar regelbundet.

Det innebär att de byter en del av sin lön mot högre inbetalningar till tjänstepensionen. För den som tjänar bra kan det ge både lägre skatt och en större pension på sikt.

Faktum är att löneväxling kan ge 34 procent högre utbetalning per månad jämfört med ISK

Enligt pensionsekonomen Trifa Chireh kan det exempelvis se ut så här: Den som avstår 2 500 kronor i lön och istället löneväxlar får en pensionsutbetalning på 4 400 kronor i månaden – efter skatt – under 10 års tid. Samma pengar på ett ISK-konto ger bara 2 900 kronor per månad. Båda beräkningarna bygger på 16 års sparande och en årlig real avkastning på 5 procent.

Det finns dock vissa som aldrig bör löneväxla, berättar E55

Då ska du inte löneväxla

Du ska aldrig löneväxla om din lön understiger 51 245 kronor i månaden (2024), före skatt och efter att löneväxlingen dragits av. Då riskerar du att istället sänka din allmänna pension, vilket ofta slår hårdare än den lilla förstärkning du får i tjänstepensionen.

Därtill bör man inte glömma att löneväxling också kan påverka andra ersättningar negativt.

“Om du blir sjuk och har rätt till sjukpension via din tjänstepension blir den lägre när du löneväxlar. Det beror på att sjukpensionen för de flesta grundar sig på inkomsten du har efter avdraget för löneväxling. Tjänar du 55 000 kronor i månaden och löneväxlar 2 000 kronor beräknas sjukpensionen på 53 000 kronor”, skriver pensionsexperten Monica ZettervallPensionsmyndighetens blogg.

Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten
Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten (Foto: Pensionsmyndigheten)
Risk för lägre trygghet

Förutom att den allmänna pensionen kan påverkas finns där fler fallgropar. Eftersom löneväxlingen sänker din officiella lön kan även sjukpenning, arbetslöshetsersättning och andra försäkringar bli lägre.

Pensionsmyndigheten påpekar också att pengarna blir inlåsta – du kan inte använda dem förrän du går i pension, och i många avtal gäller dessutom en lång minsta uttagstid.

Därtill kan avgifterna på sparandet äta upp vinsten om du inte väljer rätt placeringsalternativ.

Då bör du löneväxla

Trots riskerna kan löneväxling vara ett bra verktyg för vissa. Enligt Pensionsmyndigheten är det särskilt gynnsamt för den som:

  • Har en lön klart över 51 245 kronor i månaden.
  • Inte är över 65 år.
  • Har koll på vilka avgifter du får betala för sparandet
  • Betalar statlig skatt i dag men bara förväntas betala kommunalskatt som pensionär.
  • Har råd att gå ner i lön och vill låsa in pengarna långsiktigt.
Fördelarna är flera: lägre skatt på sparandet än i ISK eller kapitalförsäkring, sänkta arbetsgivaravgifter som ofta går tillbaka till den anställde och en förstärkt pension som kan ge tusenlappar extra i framtiden.

Tänk efter före

Löneväxling är alltså inget för alla – men rätt använt kan det ge ett rejält lyft i pensionen. 

För höginkomsttagare kan det vara ett av de mest effektiva sätten att spara. Men för den som ligger nära eller under gränsen riskerar det att bli en dyr fälla.

Här kan du läsa mer om löneväxling.

HöginkomstagareLönPension
