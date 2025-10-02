Varning för populära pensionsknepet – då blir det en fälla 

Idag uppskattar man att cirka 13-17 procent av alla höginkomsttagare löneväxlar regelbundet.

Det innebär att de byter en del av sin lön mot högre inbetalningar till tjänstepensionen. För den som tjänar bra kan det ge både lägre skatt och en större pension på sikt.

ANNONS

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Faktum är att löneväxling kan ge 34 procent högre utbetalning per månad jämfört med ISK.

Enligt pensionsekonomen Trifa Chireh kan det exempelvis se ut så här: Den som avstår 2 500 kronor i lön och istället löneväxlar får en pensionsutbetalning på 4 400 kronor i månaden – efter skatt – under 10 års tid. Samma pengar på ett ISK-konto ger bara 2 900 kronor per månad. Båda beräkningarna bygger på 16 års sparande och en årlig real avkastning på 5 procent.

Det finns dock vissa som aldrig bör löneväxla, berättar E55.

Då ska du inte löneväxla

Du ska aldrig löneväxla om din lön understiger 51 245 kronor i månaden (2024), före skatt och efter att löneväxlingen dragits av. Då riskerar du att istället sänka din allmänna pension, vilket ofta slår hårdare än den lilla förstärkning du får i tjänstepensionen.

Därtill bör man inte glömma att löneväxling också kan påverka andra ersättningar negativt.

ANNONS

“Om du blir sjuk och har rätt till sjukpension via din tjänstepension blir den lägre när du löneväxlar. Det beror på att sjukpensionen för de flesta grundar sig på inkomsten du har efter avdraget för löneväxling. Tjänar du 55 000 kronor i månaden och löneväxlar 2 000 kronor beräknas sjukpensionen på 53 000 kronor”, skriver pensionsexperten Monica Zettervall på Pensionsmyndighetens blogg.