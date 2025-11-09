Färre kan löneväxla 2026 – skattefördelarna krymper

Löneväxling, där en del av lönen avsätts till extra tjänstepension, har varit ett effektivt sätt att minska skatten för höginkomsttagare.

Den stora fördelen är den låga årliga skatten på pensionskapitalet, som i dag ligger runt 0,3 procent, samt att inkomstskatten ofta blir lägre när pensionen betalas ut.

Men från och med 2026 ändras spelplanen. Enligt pensionsbolaget Säkra höjs brytpunkten för statlig inkomstskatt till omkring 55 000 kronor i månaden, vilket innebär att färre kommer kunna löneväxla med skattefördelar.

”Löneväxling är främst lönsam för den som ligger över brytpunkten. Under den nivån riskerar man att försvaga både den allmänna pensionen och sitt försäkringsskydd”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra, till Dagens industri.

Alternativen till löneväxling: ISK och kapitalförsäkring

För dem som inte längre når upp till brytpunkten kan investeringssparkonto, ISK, eller kapitalförsäkring vara bättre alternativ. Efter årsskiftet höjs gränsen för skattefritt sparande till 300 000 kronor, enligt Regeringen.

Båda sparformerna beskattas med en schablonskatt på cirka 0,9 procent under 2025.

Regeringen höjer gränsen för skattefritt sparande till 300 000 kronor nästa år. (Foto:

Christine Olsson/TT)

Kapitalförsäkringar ger dessutom möjlighet att fritt bestämma förmånstagare, något som gör dem populära bland familjer och företagare.