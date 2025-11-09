Höjd skattgräns gör löneväxling mindre lönsam 2026. Så påverkas du, och här är sparformerna som kan löna sig bättre.
Färre kan löneväxla 2026 – skattefördelarna krymper
Löneväxling, där en del av lönen avsätts till extra tjänstepension, har varit ett effektivt sätt att minska skatten för höginkomsttagare.
Den stora fördelen är den låga årliga skatten på pensionskapitalet, som i dag ligger runt 0,3 procent, samt att inkomstskatten ofta blir lägre när pensionen betalas ut.
Men från och med 2026 ändras spelplanen. Enligt pensionsbolaget Säkra höjs brytpunkten för statlig inkomstskatt till omkring 55 000 kronor i månaden, vilket innebär att färre kommer kunna löneväxla med skattefördelar.
”Löneväxling är främst lönsam för den som ligger över brytpunkten. Under den nivån riskerar man att försvaga både den allmänna pensionen och sitt försäkringsskydd”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra, till Dagens industri.
Här kan du läsa mer om löneväxling
Alternativen till löneväxling: ISK och kapitalförsäkring
För dem som inte längre når upp till brytpunkten kan investeringssparkonto, ISK, eller kapitalförsäkring vara bättre alternativ. Efter årsskiftet höjs gränsen för skattefritt sparande till 300 000 kronor, enligt Regeringen.
Båda sparformerna beskattas med en schablonskatt på cirka 0,9 procent under 2025.
Kapitalförsäkringar ger dessutom möjlighet att fritt bestämma förmånstagare, något som gör dem populära bland familjer och företagare.
Experter vill bredda incitamenten för sparande
Trifa Chireh menar att fler borde kunna dra nytta av liknande förmåner som vid löneväxling.
Till DI föreslår hon exempelvis ett låsbart konto med låg skatt eller statlig matchning av de första 10 000 kronorna i privat sparande, modeller som redan finns i USA, Storbritannien och Nya Zeeland.
Ett sådant system skulle kunna stimulera långsiktigt sparande och minska klyftan mellan löntagare med olika inkomster.
För många svenskar blir 2026 därför året då man måste se över sin strategi och välja mellan löneväxling, ISK eller kapitalförsäkring som det mest skattekloka sättet att trygga pensionen.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
