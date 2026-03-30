Lägre lön kan ge dig högre pension – så fungerar det 

Ger miljonbelopp över tid

Pengarna som löneväxlas placeras i en tjänstepensionsförsäkring, där du själv kan välja hur de ska investeras.

I slutändan kan löneväxling ge 34 procent högre utbetalning per månad jämfört med ISK, enligt beräkningar från pensionsekonomen Trifa Chireh.

ANNONS

Exempelvis: Avstår du 2 500 kronor i lön och istället löneväxlar får du en pensionsutbetalning på 4 400 kronor i månaden efter skatt under 10 års tid. Samma pengar på ett ISK-konto ger bara 2 900 kronor per månad. Båda beräkningarna bygger på 16 års sparande och en årlig real avkastning på 5 procent.

PS har tidigare konstaterat att ett sparande på 2 000 kronor i månaden, placerat i en indexfond med i snitt 8 procents årlig avkastning, kan växa till över 1,1 miljon kronor på 20 år.

Viktig gräns kan avgöra om det lönar sig

Löneväxling är dock inte lämpligt för alla. Den som löneväxlar får inte hamna under 56 100 kronor i månadslön efter växlingen, enligt nivån som gäller för 2026.

Hamnar man under den brytpunkten kan den allmänna pensionen påverkas negativt. Även andra ersättningar från staten, som sjukpenning, kan bli lägre.

”Om du blir sjuk och har rätt till sjukpension via din tjänstepension blir den lägre när du löneväxlar. Det beror på att sjukpensionen för de flesta grundar sig på inkomsten du har efter avdraget för löneväxling”, förklarar pensionsexperten Monica Zettervall.

Då bör du löneväxla

Enligt Pensionsmyndigheten är löneväxling särskilt gynnsamt för den som:

ANNONS

Har en lön på 56 100 kronor per månad eller mer.

Inte är över 65 år.

Har koll på vilka avgifter du får betala för sparandet

Betalar statlig skatt i dag men bara förväntas betala kommunalskatt som pensionär.

Har råd att gå ner i lön och vill låsa in pengarna långsiktigt.

