Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Så mycket ska du ge ditt barn i månadspeng

Barn
Hur mycket egna pengar ska barnen egentligen ha? (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Inför skolstarten uppmanar Länsförsäkringar föräldrar att prata pengar med sina barn. 

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Vecko- eller månadspengen är inte bara en summa pengar. Det är ett sätt att lära barnen planera, prioritera och förstå värdet av pengar. 

Men hur mycket ska man egentligen ge? 

Missa inte: Skaffa barn? Det ska du inte göra i det här landet. Dagens PS

Så mycket kan man ge 

Det finns, såklart, ingen fastställd summa som är rätt för alla barn. Vad du ger beror istället på hur mycket du har möjlighet att ge, hur gammalt barnet är, barnets mognad och vad pengarna ska räcka till. 

Men vill du göra som majoriteten av alla föräldrar? Då ska du ge 554 kronor. Det är nämligen så mycket barn i Sverige får i genomsnitt, enligt en rapport från Länsförsäkringar

Tittar man på ålder ser det ut så här:

  • 6-8 år: 129 kronor
  • 9-12 år: 220 kronor
  • 13-15 år: 478 kronor
  • 16-18 år: 942 kronor

Barn utan syskon får i genomsnitt 720 kronor i månaden, jämfört med 416 kronor för dem med ett eller flera syskon. I hushåll med låg inkomst är snittet 456 kronor.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Summan spelar mindre roll 

Det viktigaste är dock inte hur mycket du ger, menar Svante Berggren, bankchef på LF Västernorrland. 

“Det viktigaste är inte exakt hur mycket man ger, utan att man pratar om vad pengarna ska räcka till och vilka utgifter som barnet själv ska ansvara för. Det är också viktigt att barnen får göra misstag och lära sig av dem – det är så de utvecklar en sund inställning till ekonomi”, säger han i ett pressmeddelande

Månadspeng
Det viktigaste är inte hur mycket man ger, konstaterar Svante Berggren (Foto: Olle Melkerhed/Länsförsäkringar)

Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg menar i sin tur att det är viktigt att hålla fast vid överenskommelser.

”Om de skulle göra av med hela månadspengen på en dag lär de komma ihåg det till nästa månad, givet att de inte får mer pengar. När pengarna är slut så är de slut – det är en viktig lärdom i långa loppet”, säger han.

Extra Swish – en växande vana

Trots att de flesta barn har vecko- eller månadspeng får många ändå extrapengar via Swish. Var femte barn får pengar överförda minst en gång i veckan. Vanan är vanligare bland äldre barn och barn utan syskon.

”Att hela tiden swisha till barnen kan bidra till att de inte lär sig förstå värdet av pengar eller att ta ansvar för sina utgifter”, säger Stefan Westerberg, och uppmanar föräldrar att införa tydliga regler för när det är lämpligt att swisha.

ANNONS

Börja tidigt

Länsförsäkringar rekommenderar att börja med vecko- eller månadspeng tidigt, redan vid sex års ålder eller när barnet förstår enkel matematik och ekonomiska beslut.

En tidig start, tydliga regler och en fast peng varje månad – utan extra swish – kan enligt rapporten lägga grunden för en sund inställning till ekonomi som följer med långt upp i vuxenlivet.

Läs också: 30 minuter kan förändra din pension – så gör du. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BarnEkonomiFöräldrarpengar
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS