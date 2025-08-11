Så mycket ska du ge ditt barn i månadspeng

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Summan spelar mindre roll

Det viktigaste är dock inte hur mycket du ger, menar Svante Berggren, bankchef på LF Västernorrland.

“Det viktigaste är inte exakt hur mycket man ger, utan att man pratar om vad pengarna ska räcka till och vilka utgifter som barnet själv ska ansvara för. Det är också viktigt att barnen får göra misstag och lära sig av dem – det är så de utvecklar en sund inställning till ekonomi”, säger han i ett pressmeddelande.

Det viktigaste är inte hur mycket man ger, konstaterar Svante Berggren (Foto: Olle Melkerhed/Länsförsäkringar)

Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg menar i sin tur att det är viktigt att hålla fast vid överenskommelser.

”Om de skulle göra av med hela månadspengen på en dag lär de komma ihåg det till nästa månad, givet att de inte får mer pengar. När pengarna är slut så är de slut – det är en viktig lärdom i långa loppet”, säger han.

Extra Swish – en växande vana

Trots att de flesta barn har vecko- eller månadspeng får många ändå extrapengar via Swish. Var femte barn får pengar överförda minst en gång i veckan. Vanan är vanligare bland äldre barn och barn utan syskon.

”Att hela tiden swisha till barnen kan bidra till att de inte lär sig förstå värdet av pengar eller att ta ansvar för sina utgifter”, säger Stefan Westerberg, och uppmanar föräldrar att införa tydliga regler för när det är lämpligt att swisha.

Börja tidigt

Länsförsäkringar rekommenderar att börja med vecko- eller månadspeng tidigt, redan vid sex års ålder eller när barnet förstår enkel matematik och ekonomiska beslut.

En tidig start, tydliga regler och en fast peng varje månad – utan extra swish – kan enligt rapporten lägga grunden för en sund inställning till ekonomi som följer med långt upp i vuxenlivet.

