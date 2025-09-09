Elräkningen skrämmer – Sverige sticker ut i europeisk undersökning

I början av sommaren låg elpriserna på rekordlåga nivåer. Marknaden räknade med billiga månader även i juli och augusti. Istället blev priserna nästan dubbelt så höga som väntat.

Samtidigt inför Norge nu en möjlighet för hushållen att teckna fasta elpriser, oberoende av spotpriserna, något som i förlängningen kan leda till dyrare el i Sverige.

Elpriset kan skjuta i höjden i vinter (Foto: Jessica Gow/TT/Canva)

I slutändan är det dock osäkerhet som präglar vinterns elpriser. Det råder många osäkerhetsfaktorer inte minst kopplat till prestationer från vind, vatten- och solkraft.

Därför är det inte helt märkligt att över 70 procent av alla svenskar är oroliga för stigande energikostnader i vinter, jämfört med ett europeiskt snitt på 60 procent.

Det visar en ny, europeisk undersökning genomförd av Otovo.

Samtidigt beskriver mindre än hälften av hushållen i Europa sig som väl förberedda på höjda kostnader. Bland svenskar, utan solceller, säger bara 38 procent att de känner sig redo.

Sverige sänker värmen

För att hantera en dyrare elräkning planerar svenskarna att sänka inomhustemperaturen eller minska värmeförbrukningen. Nästan hälften (46 procent) uppger att de redan gjort eller planerar att göra det.

Intresset för hembatterier ökar också snabbt.

38 procent av svenskarna i undersökningen överväger att investera i batterilagring – en trend som märks även i statistiken. Enligt Svensk Solenergi har antalet gröna skatteavdrag för batterier ökat med 26 procent under årets första fyra månader jämfört med samma period i fjol.