När höstmörkret närmar sig växer också oron för vad vinterns elräkningar kommer att innebära. En ny undersökning från solenergiföretaget Otovo visar att Sverige sticker ut i Europa.
Elräkningen skrämmer – Sverige sticker ut i europeisk undersökning
I början av sommaren låg elpriserna på rekordlåga nivåer. Marknaden räknade med billiga månader även i juli och augusti. Istället blev priserna nästan dubbelt så höga som väntat.
Samtidigt inför Norge nu en möjlighet för hushållen att teckna fasta elpriser, oberoende av spotpriserna, något som i förlängningen kan leda till dyrare el i Sverige.
I slutändan är det dock osäkerhet som präglar vinterns elpriser. Det råder många osäkerhetsfaktorer inte minst kopplat till prestationer från vind, vatten- och solkraft.
Därför är det inte helt märkligt att över 70 procent av alla svenskar är oroliga för stigande energikostnader i vinter, jämfört med ett europeiskt snitt på 60 procent.
Det visar en ny, europeisk undersökning genomförd av Otovo.
Samtidigt beskriver mindre än hälften av hushållen i Europa sig som väl förberedda på höjda kostnader. Bland svenskar, utan solceller, säger bara 38 procent att de känner sig redo.
Sverige sänker värmen
För att hantera en dyrare elräkning planerar svenskarna att sänka inomhustemperaturen eller minska värmeförbrukningen. Nästan hälften (46 procent) uppger att de redan gjort eller planerar att göra det.
Intresset för hembatterier ökar också snabbt.
38 procent av svenskarna i undersökningen överväger att investera i batterilagring – en trend som märks även i statistiken. Enligt Svensk Solenergi har antalet gröna skatteavdrag för batterier ökat med 26 procent under årets första fyra månader jämfört med samma period i fjol.
Solceller ger trygghet
Ett mönster i rapporten är att hushåll med solceller känner sig mer rustade inför vintern. Nästan 8 av 10 européer håller också med om att solenergi i kombination med batterilagring ger större oberoende och kontroll över elräkningarna.
“Undersökningsresultaten visar att de som använder solenergi känner sig bättre förberedda och många överväger batterilagring för att ytterligare stärka sin motståndskraft”, säger Andreas Thorsheim, vd på Otovo, i ett pressmeddelande.
Skepsis mot solceller i Sverige
Trots att solcellsanvändarna känner sig tryggare inför vintern, finns där en oro kring hur väl solceller fungerar under de kalla och mörka månaderna. Hälften av de tillfrågade i Sverige tvivlar på effekten vintertid.
Här kan brist på kunskap spela in, medan Otovo. I rapporten lyfts det fram att moderna solpaneler kan fånga upp diffust ljus, vilket gör att de producerar el även vid mulet väder.
Kalla temperaturer kan dessutom förbättra panelernas effektivitet. Under soliga vinterdagar, när ljuset reflekteras i snön, kan produktionen bli relativt hög.
Självförsörjning viktigast
Vad är det då som driver hushåll att satsa på solenergi? Enligt undersökningen är det framför allt viljan till självförsörjning och energioberoende. I Sverige anger 44 procent detta som huvudskäl, medan 19 procent lockas av långsiktigt lägre kostnader. Bara en liten andel – 4 procent – motiveras av statliga subventioner.
“Över hela Europa går hushållen in i vintern med stor oro över energikostnaderna, men också med en stark övertygelse om vikten av självständighet. Det som är gemensamt för alla länder är insikten att större kontroll över energiproduktionen och -användningen kommer att vara avgörande för hur hushållen möter framtida utmaningar”, avslutar Andreas Thorsheim.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
