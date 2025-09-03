Dagens PS
Svenska folket uppmanas: Se över ditt elavtal 

Elavtal
Elpriset har tagit fart – nu uppmanas svenskarna att se över sitt elavtal (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Elpriset har tagit fart under sensommaren och hösten ser ut att bli dyr. Bakom utvecklingen ligger både vädret och stopp i kärnkraften. 

I början av sommaren låg elpriserna på rekordlåga nivåer. Marknaden räknade med billiga månader även i juli och augusti. Istället blev priserna nästan dubbelt så höga som väntat.

En förklaring är kärnkraften. Enligt Vattenfall är den nordiska kärnkraften just nu nere på cirka 60 procent av sin kapacitet. Tre reaktorer är under planerad revision och två står stilla för reparationer. Bland annat ligger Oskarshamns kärnkraftverk nere och återstarten har flyttats fram till den 17 oktober.

”Kärnkraftverket Oskarshamn har flyttat fram starten från september till oktober, det kan påverka energiresurserna och priset”, säger Fredrik Prinz Blix på Energimarknadsinspektionen, till Dagens Nyheter

Torra magasin och svag vind

Samtidigt har den varma och torra sommaren tömt vattenkraftens magasin mer än normalt.

“Det överskott vi hade i magasinen i Norden i våras har försvunnit och torkan under sommaren har ju gjort att vi nu snarare pratar om ett litet underskott. Samtidigt har vi haft en period med ganska lite vind i norr”, säger Magnus Thorstensson, analytiker på branschorganisationen Energiföretagen, till Aftonbladet

“Dessutom har efterfrågan börjat öka igen efter sommaren, dels inom industrin och dels på grund av att det har varit lite kyligt de senaste veckorna. Sammantaget gör det att priserna har ökat”, tillägger han. 

Elpris
Många faktorer bidrar till dagens varierande priser, konstaterar experten (Foto: Canva)
“Många faktorer bidrar”

När sol- och vindkraften producerar som mest sjunker priserna mitt på dagen, men med mindre vind och vattenkraft uppstår underskott i elproduktionen.

“Oförutsägbarheten gör det väldigt utmanade att förutspå elpriserna. Det är många faktorer som bidrar till dagens varierande priser. Främst vädret men även händelser som är svåra att förutspå påverkar elpriset”, skriver Jonas Stenbeck, privatkundschef på Vattenfall, i ett pressmeddelande.

En varm och blöt höst kan dämpa priserna medan en torr och kall höst riskerar att göra elen ännu dyrare.

Läs även: Billigare elräkning i sommar – men se upp för splitternya fällan. E55

Råd: se över ditt elavtal

Thomas Björkström, rådgivare på Konsumenternas energimarknadsbyrå, menar att det nu är rätt tid att granska sina elavtal.

”Nu är det ett bra läge att se över elavtal och villkor”, säger han till DN. 

Han avråder från att nappa på erbjudanden från telefonförsäljare och rekommenderar svenskarna att i stället kontakta sitt befintliga elbolag eller jämföra alternativ via elpriskollen.se.

Så ska du tänka när du väljer elavtal

För den som vill ha trygghet kan ett fast avtal vara rätt väg, även om det ofta blir dyrare på sikt. Ett rörligt månadsavtal har historiskt sett varit mer lönsamt. Ett sådan kräver dock beredskap för plötsliga prisökningar.

”Det är i alla fall erfarenheten från de senaste åren. Men har man rörligt månadspris måste man kanske vara beredd på en smäll om priset sticker i väg, eller lägga undan pengar”, säger Björkström.

För hushåll som kan styra sin förbrukning till de billigaste timmarna kan ett timavtal löna sig. 

Andra alternativ är mixavtal, som kombinerar fast och rörligt pris.

Läs också: Elavtal 2025: Hitta bästa alternativet för ditt hushåll. Dagens PS

