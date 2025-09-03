Svenska folket uppmanas: Se över ditt elavtal 

I början av sommaren låg elpriserna på rekordlåga nivåer. Marknaden räknade med billiga månader även i juli och augusti. Istället blev priserna nästan dubbelt så höga som väntat.

En förklaring är kärnkraften. Enligt Vattenfall är den nordiska kärnkraften just nu nere på cirka 60 procent av sin kapacitet. Tre reaktorer är under planerad revision och två står stilla för reparationer. Bland annat ligger Oskarshamns kärnkraftverk nere och återstarten har flyttats fram till den 17 oktober.

”Kärnkraftverket Oskarshamn har flyttat fram starten från september till oktober, det kan påverka energiresurserna och priset”, säger Fredrik Prinz Blix på Energimarknadsinspektionen, till Dagens Nyheter.

Torra magasin och svag vind

Samtidigt har den varma och torra sommaren tömt vattenkraftens magasin mer än normalt.

“Det överskott vi hade i magasinen i Norden i våras har försvunnit och torkan under sommaren har ju gjort att vi nu snarare pratar om ett litet underskott. Samtidigt har vi haft en period med ganska lite vind i norr”, säger Magnus Thorstensson, analytiker på branschorganisationen Energiföretagen, till Aftonbladet.

“Dessutom har efterfrågan börjat öka igen efter sommaren, dels inom industrin och dels på grund av att det har varit lite kyligt de senaste veckorna. Sammantaget gör det att priserna har ökat”, tillägger han.