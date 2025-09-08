Regeringen föreslår sänkt elskatt från årsskiftet. Men hur mycket kommer det att påverka hushållens plåböcker?
Så mycket kan sänkt elskatt påverka din plånbok
Inför höstbudgeten har regeringen nu presenterat en rad nya förslag på satsningar som jobbskatteavdrag, sänkta förskole- och fritidshemsavgift och sänkt matmoms.
De föreslår nu även sänkt elskatt på knappt tio öre per kilowattimme för totalt 6,5 miljarder kronor. Regeringen gick ut med detta innan pressträffen i en separat debattartikel i Aftonbladet.
Varnar för dyr vinter: ”Det här är en giftig cocktail för elpriserna”
Småföretagare runt om i landet håller andan inför vintern. Elpriserna rusar och osäkerheten växer. Nu kräver Företagarna att regeringen agerar snabbt,
Sänkt skatt kan minska hushållskostnaderna
Den sänkta skatten skulle, i normalfallet, kunna innebära minskade utgifter på ett par hundralappar för boende i lägenhet på ett år. För boende i villa kan det innebära ungefär en tusenlapp.
Skattesänkningen ligger på 20 procent. Men när man också räknar med att det finn moms på skatten så , totalt sett, motsvarar sänkningen att man tar bort momsen. De befintliga 43,9 öre per kWh ex moms blir då samma pris inklusive moms.
“Om förslaget blir precis som regeringen påstår så kan det innebära en betydande minskning av hushållskostnaderna”, säger Anne By Nazemi, Elexpert på elprisjämförelseboalget Elskling till Dagens PS systersajt Realtid.
“Det finns förstås alltid en risk att elbolagen ser en möjlighet att höja priserna, men den risken är minimal. Däremot ska man ha koll på vad man betalar till elbolaget i form av påslag och avgifter. Det är viktigt att tänka på när man ska byta elavtal”, tillägger hon.
Även företagarna gläds åt den sänkta elskatten.
“Det här är ett mycket välkommet besked. För många företagare är elkostnaden en tung börda. När kostnaderna minskar frigörs resurser som kan användas till att investera, växa och anställa fler”, säger Magnus Demervall, vd på Företagarna i ett pressmeddelande.
Onödigt kostnadsskydd?
Uöver den sänka elskatten I förslaget till höstbudgeten har regeringen inte bara beslutat om att sänka skatten. Man har också föreslagit ett högkostnadsskydd för att se till att elkonsumenter inte ska drabbas för hårt om priset stiger rekordartat.
Högkostnadsskyddet ska gälla om det genomsnittliga priset på el under en månad överstiger 1,5 kr/kWh inom ett elområde. Ett motsvarande stöd ska också utformas för hushåll som värms upp av gas.
Men frågan är om det skyddet kommer att bli aktuellt.
“Högkostnadsskyddet ligger på en hög nivå. Det ska mycket till om det ska kicka in. Då är det ordentligt stökigt på elmarknaden om vi ska se ett snittpris om 1,50 kr/kWh. Högre pris än så har vi bara haft vid en handfull tillfällen under energikrisen, december 2021 och under 2022, då i SE4 och tre ggr i SE3 samt en gång i SE1/2”, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia, till Realtid.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
