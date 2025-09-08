Så mycket kan sänkt elskatt påverka din plånbok

Inför höstbudgeten har regeringen nu presenterat en rad nya förslag på satsningar som jobbskatteavdrag, sänkta förskole- och fritidshemsavgift och sänkt matmoms.

De föreslår nu även sänkt elskatt på knappt tio öre per kilowattimme för totalt 6,5 miljarder kronor. Regeringen gick ut med detta innan pressträffen i en separat debattartikel i Aftonbladet.

Sänkt skatt kan minska hushållskostnaderna

Den sänkta skatten skulle, i normalfallet, kunna innebära minskade utgifter på ett par hundralappar för boende i lägenhet på ett år. För boende i villa kan det innebära ungefär en tusenlapp.

Under normala förhållanden kan årets elräkningar bli billigare än tidigare. (Foto: Jonas Ekströmer / TT)

Skattesänkningen ligger på 20 procent. Men när man också räknar med att det finn moms på skatten så , totalt sett, motsvarar sänkningen att man tar bort momsen. De befintliga 43,9 öre per kWh ex moms blir då samma pris inklusive moms.

“Om förslaget blir precis som regeringen påstår så kan det innebära en betydande minskning av hushållskostnaderna”, säger Anne By Nazemi, Elexpert på elprisjämförelseboalget Elskling till Dagens PS systersajt Realtid.

“Det finns förstås alltid en risk att elbolagen ser en möjlighet att höja priserna, men den risken är minimal. Däremot ska man ha koll på vad man betalar till elbolaget i form av påslag och avgifter. Det är viktigt att tänka på när man ska byta elavtal”, tillägger hon.

Även företagarna gläds åt den sänkta elskatten.

“Det här är ett mycket välkommet besked. För många företagare är elkostnaden en tung börda. När kostnaderna minskar frigörs resurser som kan användas till att investera, växa och anställa fler”, säger Magnus Demervall, vd på Företagarna i ett pressmeddelande.