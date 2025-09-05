Priset på el har ökat under sommaren från låga nivåer och har fortsatt även in på hösten. Osäkerhet råder om hur elpriserna kommer att se ut till vintern.
Elpriserna har gått upp – men kommer de höjas ännu mer?
Semestern kunde inledas med glädje för många då historiskt låga elpriser rådde i början av sommaren. I norra Sverige, i elområde 1, noterades ett medelpris på 3,03 öre/kWh för juni månad, skriver Vattenfall i ett pressmeddelande.
Det är den lägsta nivån sedan elprisområden infördes 2011.
Prisfesten kom dock av sig något då elpriset under juli och augusti blev nästan dubbelt så högt som marknaden hade väntat sig, Samtidigt har prisskillnaderna mellan norr och söder fortsatt att öka.
“Oförutsägbarheten gör det väldigt utmanade att förutspå elpriserna. Det är många faktorer som bidrar till dagens varierande priser. Främst vädret men även händelser som är svåra att förutspå påverkar elpriset”, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.
“I ett historiskt perspektiv ligger elpriserna ändå på normala nivåer och blir hösten blötare än vanligt kommer det att verka stabiliserande”, tillägger han.
Skånes el fem gånger dyrare: “Exceptionella prisskillnader”
Elpriserna fortsätter att variera kraftigt över landet. Under första halvan av 2025 har skåningarnas elräkning varit betydligt dyrare.
Det driver elpriserna just nu
Just nu har den nordiska kärnkraften cirka 65 procent av sin installerade kapacitet i drift. I Sverige är tre av sex reaktorer avställda.
I kombination med mindre vind- och vattenkraft skapar det ett underskott i elproduktionen vilket driver upp elpriserna, framförallt i elområdena 3 och 4, södra Sverige, skriver Vattenkraft.
Det talar emot – och för höjda priser till vintern
Enligt de flesta bedömare är det svårt att förutspå hur elpriserna kommer att se ut under den kommande vintern då det råder många osäkerhetsfaktorer. Inte minst kopplade till prestationer från vind, vatten- och solkraft.
Något som kan göra svenska elpriser dyrare, i alla fall under vissa perioder på dygnet, är ny norsk lagstiftning. Den nya lagstiftningen innebär att norrmännen kan teckna fasta avtal oberoende av spotpriser, vilket gör att de kan konsumera mer el även under högpristimmar. Vilket kan spilla över på den svenska elmarknaden.
Men det finns också faktorer som kan motverka höga elpriser.
I Tyskland, som importerat stora mängder el från Sverige tidigare, har man förberett sig inför vintern genom att fylla på sina gaslager, skriver TT.
Tyska staten hade som mål att lagren skulle vara fyllda till 70 procent i november. Men den nivån nådde man redan i slutet av augusti.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
