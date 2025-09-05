Elpriserna har gått upp – men kommer de höjas ännu mer?

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Semestern kunde inledas med glädje för många då historiskt låga elpriser rådde i början av sommaren. I norra Sverige, i elområde 1, noterades ett medelpris på 3,03 öre/kWh för juni månad, skriver Vattenfall i ett pressmeddelande.

Det är den lägsta nivån sedan elprisområden infördes 2011.

Prisfesten kom dock av sig något då elpriset under juli och augusti blev nästan dubbelt så högt som marknaden hade väntat sig, Samtidigt har prisskillnaderna mellan norr och söder fortsatt att öka.

“Oförutsägbarheten gör det väldigt utmanade att förutspå elpriserna. Det är många faktorer som bidrar till dagens varierande priser. Främst vädret men även händelser som är svåra att förutspå påverkar elpriset”, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

“I ett historiskt perspektiv ligger elpriserna ändå på normala nivåer och blir hösten blötare än vanligt kommer det att verka stabiliserande”, tillägger han.

Det driver elpriserna just nu

Just nu har den nordiska kärnkraften cirka 65 procent av sin installerade kapacitet i drift. I Sverige är tre av sex reaktorer avställda.

I kombination med mindre vind- och vattenkraft skapar det ett underskott i elproduktionen vilket driver upp elpriserna, framförallt i elområdena 3 och 4, södra Sverige, skriver Vattenkraft.

