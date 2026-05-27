Du kan ha radon i fritidshuset – ökar cancerrisken

Vanligt vatten en riskfaktor

När vatten används till dusch, disk, tvätt eller bad avgår radon från vattnet till inomhusluften. Det innebär att du kan andas in radonet även om du inte dricker vattnet. Störst radonavgång sker vid aktiviteter där vattnet finfördelas eller värms upp, exempelvis vid duschning och disk, framgår det.

Halterna av radon i fritidshuset (eller bostaden) riskerar att förhöjas av hushållsvattnet. Därför är radon i vatten inget separat problem utan hänger ihop med radon i inomhusmiljön.

”En vanlig tumregel är att 1 000 becquerel radon per liter vatten kan ge ett tillskott på omkring 100 becquerel per kubikmeter luft inomhus. För den som redan har radon från marken eller från byggnadsmaterial kan vattnet bli ytterligare en källa till exponering”, skriver Svensk Radonförening.

Kan ge upphov till lungcancer

Den som under lång tid utsätts för hög radonexponering löper ökad risk att drabbas av lungcancer och enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon 500 fall av lungcancer om året i Sverige, men många av de drabbade är eller har även varit rökare.

Många med fritidshus anser att de är där för sällan för att det ska vara relevant med en radonmätning, men när det gäller radon är det viktigt att se exponeringen som det medför över tid, den totala mängden radon som du utsätts för och i synnerhet i dag när fler vistas längre tider på året i sina fritidshus.

”Det är lätt att tänka att några veckor om året inte spelar så stor roll. Men all exponering räknas, särskilt om man vistas i flera miljöer med förhöjda radonhalter”, säger Dag Sedin.

Då ansvarar du för kontrollen

Kommunalt dricksvatten kontrolleras regelbundet, men den som har egen brunn ansvarar själv för att undersöka vattenkvaliteten. Det gäller inte minst radon, särskilt i bergborrade brunnar där risken för förhöjda halter ofta är större.

Livsmedelsverket klassar vatten med mer än 100 becquerel radon per liter som tjänligt med anmärkning. Vid nivåer över 1 000 becquerel per liter bedöms vattnet som otjänligt som livsmedel och åtgärder rekommenderas.

Om radonhalterna är förhöjda finns det tekniska lösningar som kan minska problemet. I sammanhanget nämns exempelvis luftning av vattnet innan det används i hushållet.

Radioaktiv gas i det tysta

Radon i vatten kan mätas året runt, men om resultatet ska ge ett tillförlitligt årsmedelvärde för radonhalten i fritidshuset eller bostaden krävs det en mätning på minst två månader under eldningssäsongen, alltså mellan 1 oktober och 30 april.

Radon är en radioaktiv gas som varken syns, luktar eller smakar.

