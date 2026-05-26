Notan kan bli högre än väntat för den som planerar utlandssemester i sommar. Inte bara på grund av hotell, restaurangbesök och en svag krona. Både korttyp och knapptryck kan göra resan dyrare.
Den knappen ska du aldrig trycka på utomlands: "Mycket dyrare"
Svenskarna reser som aldrig förr. Bokningarna har ökat med 11 procent jämfört med i fjol och lockar mest gör bland annat Malaga, Lissabon och London.
Detta trots att resandet blivit dyrare. Faktum är att det har blivit 13 procent dyrare att köpa flygbiljett inom Europa bara jämfört med förra året.
Därför kan det vara lite extra angeläget att försöka hålla nere kostnaden på plats.
Läs även: Köp en egen ö i Grekland – för 3 kronor kvadraten. Dagens PS
Avgiften som syns först efteråt
Ett ”problem” är att många svenskar använder sitt vanliga bankkort av ren vana när de lämnar landet. Det kan bli en miss.
”Varje gång du blippar ditt vanliga bankkort utomlands lägger banken oftast på en osynlig avgift som kallas för valutapåslag”, förklarar Compricer.
Det är en avgift som banken lägger på när du betalar i en annan valuta än svenska kronor och ligger ofta på mellan 1,5 och 2 procent av köpesumman.
På en semester där familjen spenderar 30 000 kronor innebär det upp till 900 kronor i extra kortavgifter.
För att undvika dessa avgifter kan du använda kort som inte har valutapåslag. Exempel på sådana kort är Northmill, Lunar, Revolut och Klarna.
Missa inte: Här räcker pensionen längre – lev för under 10 000 kronor per månad. Dagens PS
Undvik dyra knapptryck
Ytterligare en fälla hittar vi i kortterminalen. När du betalar på restaurang, i butik eller på hotell utomlands kan du få frågan om du vill betala i lokal valuta eller i svenska kronor.
Och här vill man inte trycka fel.
”Välj alltid lokal valuta!”, råder Compricer. ”Väljer du SEK får den lokala butiken sätta sin egen växelkurs, vilket nästan alltid är mycket dyrare än din egen banks kurs”.
Kontanter kan också kosta
Annat värt att tänka på är dina kontantuttag.
Den som tar ut pengar i en utländsk bankomat med ett vanligt kort kan ofta få betala mellan 35 och 50 kronor per uttag.
Särskilt dyrt blir det om man tar ut småsummor flera gånger under resan.
Även här kan det vara värt att se över kortet före avresa. Det finns nämligen kort som har slopade uttagsavgifter.
Läs också: Pensionärer vill inte tillbaka till jobb – flyr utomlands. Realtid