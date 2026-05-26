Den knappen ska du aldrig trycka på utomlands: "Mycket dyrare"

Detta trots att resandet blivit dyrare. Faktum är att det har blivit 13 procent dyrare att köpa flygbiljett inom Europa bara jämfört med förra året.

Därför kan det vara lite extra angeläget att försöka hålla nere kostnaden på plats.

Avgiften som syns först efteråt

Ett ”problem” är att många svenskar använder sitt vanliga bankkort av ren vana när de lämnar landet. Det kan bli en miss.

”Varje gång du blippar ditt vanliga bankkort utomlands lägger banken oftast på en osynlig avgift som kallas för valutapåslag”, förklarar Compricer.

Det är en avgift som banken lägger på när du betalar i en annan valuta än svenska kronor och ligger ofta på mellan 1,5 och 2 procent av köpesumman.

På en semester där familjen spenderar 30 000 kronor innebär det upp till 900 kronor i extra kortavgifter.

För att undvika dessa avgifter kan du använda kort som inte har valutapåslag. Exempel på sådana kort är Northmill, Lunar, Revolut och Klarna.

