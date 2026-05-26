Drömmen om ekonomisk frihet behöver inte alltid handla om att sluta jobba för gott. För Steve Antonioni blev sparandet i stället en biljett till något annat: friheten att pausa.
Han kunde gå i "mini-pension" långt före 65 – här är knepet bakom
Fyra av tio svenskar vill gå i pension före 65. Möjligt, förvisso, men i regel dyrt.
För att förverkliga ovanstående dröm väljer vissa att hoppa på FIRE-rörelsen, där målet är att bli ekonomiskt oberoende och kunna gå i pension tidigt.
Det handlar, för många, om att arbeta hårt, leva snålt och spara aggressivt.
Vill man exempelvis kunna leva på 20 000 kronor i månaden måste man spara ihop 6 miljoner kronor enligt FIRE-metoden. Sparar man 5 778 kronor i månaden skulle det ta 10 år bara att komma upp till sin första miljon, baserat på en genomsnittlig årlig avkastning på 7 procent.
Steve Antonioni, numera youtuber, förespråkar därför en mindre extrem variant. Den, menar han, tillät honom att gå i så kallad ”mini-pension”.
Camp-FIRE
Han hade byggt upp en buffert på 90 000 dollar när han lämnade sitt företagsjobb och började göra Youtube-videor om ekonomisk frihet.
Senare tog han ännu en mini-pension, den gången från Youtube, för att fokusera på familjen och skriva en bok.
Lyckades gjorde han genom ”Camp-FIRE”, en mindre extrem FIRE-variant där målet inte nödvändigtvis är att aldrig jobba mer. I stället handlar det om att spara ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna köpa sig tid och flexibilitet.
”Förändra ditt liv”
Camp-Fire handlar, i grunden, om att på olika sätt ha möjlighet att helt enkelt ta en paus från arbetslivet.
Det gör man genom att jobba intensivt och leva snålt under en period (förslagsvis några år), för att bygga upp en sparbuffert. Sedan tar man en paus från arbetslivet och lever på det sparade kapitalet samt eventuell avkastning. Och så fortsätter man.
”Tänk om du byggde upp den här summan pengar under en kortare period och sedan använde den för att förändra ditt liv så att det bättre stämde överens med det du kanske väntade 15 år på att göra?”, säger Antonioni till Business Insider.
Se sparandet som vinst
Knepet som fick Antonioni att lyckas menar han till stor del har med ett förändrat tankesätt att göra. Han började helt enkelt tänka på sin privatekonomi som ett företag.
Företag har intäkter och vinst. Privatpersoner har inkomst och sparande. Enligt Antonioni borde vi se på sparandet på samma sätt som företag ser på sin vinst.
”Ett företag försöker gå med vinst, eller hur? Det är exakt samma sak för dig – ditt sparande är din vinst”, säger han.
För egen del innebar det att han levde långt under sina tillgångar. Under perioden då han jagade ekonomisk frihet åt han ofta samma två eller tre måltider och byggde upp rutiner som höll kostnaderna nere.
Passar inte alla
Trots att Camp-FIRE anses vara en mindre extrem variant av FIRE menar Antonioni att hans egen metod inte är för alla.
”Jag tvekar att ge råd till den genomsnittliga personen, eftersom jag själv tenderar att vara en ganska extrem person när jag jagar ett mål”, säger han.
Han påpekar också att hans situation gjorde det lättare. När han tog sin första mini-pension var han ung, singel och bodde ensam. I dag har han familj, och det skulle vara svårare att leva lika enkelt.
Dessutom är det tuffare att spara aggressivt i dag.
”Matkostnaderna har bokstavligen fördubblats i många fall”, säger han.
