Han kunde gå i "mini-pension" långt före 65 – här är knepet bakom

”Förändra ditt liv”

Camp-Fire handlar, i grunden, om att på olika sätt ha möjlighet att helt enkelt ta en paus från arbetslivet.

Det gör man genom att jobba intensivt och leva snålt under en period (förslagsvis några år), för att bygga upp en sparbuffert. Sedan tar man en paus från arbetslivet och lever på det sparade kapitalet samt eventuell avkastning. Och så fortsätter man.

”Tänk om du byggde upp den här summan pengar under en kortare period och sedan använde den för att förändra ditt liv så att det bättre stämde överens med det du kanske väntade 15 år på att göra?”, säger Antonioni till Business Insider.

Se sparandet som vinst

Knepet som fick Antonioni att lyckas menar han till stor del har med ett förändrat tankesätt att göra. Han började helt enkelt tänka på sin privatekonomi som ett företag.

Företag har intäkter och vinst. Privatpersoner har inkomst och sparande. Enligt Antonioni borde vi se på sparandet på samma sätt som företag ser på sin vinst.

”Ett företag försöker gå med vinst, eller hur? Det är exakt samma sak för dig – ditt sparande är din vinst”, säger han.

För egen del innebar det att han levde långt under sina tillgångar. Under perioden då han jagade ekonomisk frihet åt han ofta samma två eller tre måltider och byggde upp rutiner som höll kostnaderna nere.

Passar inte alla

Trots att Camp-FIRE anses vara en mindre extrem variant av FIRE menar Antonioni att hans egen metod inte är för alla.

”Jag tvekar att ge råd till den genomsnittliga personen, eftersom jag själv tenderar att vara en ganska extrem person när jag jagar ett mål”, säger han.

Han påpekar också att hans situation gjorde det lättare. När han tog sin första mini-pension var han ung, singel och bodde ensam. I dag har han familj, och det skulle vara svårare att leva lika enkelt.

Dessutom är det tuffare att spara aggressivt i dag.

”Matkostnaderna har bokstavligen fördubblats i många fall”, säger han.

