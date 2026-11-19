Kvantdatorer kan hota digital säkerhet

Nu kommer även uppgifter om att framtidens kvantdatorer kan bli ett allvarligt hot mot svenskarnas digitala säkerhet.

Det är ett hot som BankID tar på största allvar, enligt Nyheter24.

Tidigare i veckan meddelade BankID därför att man inför kvantsäker kryptering.

Det handlar om att framtidssäkra både digital identifiering och underskrifter, enligt BankID:s egen information.

”Bytet av kryptografiska metoder behöver planeras, utvecklas, testas och införas omsorgsfullt. Det måste också ske på ett sätt som fungerar tillsammans med banker, myndigheter, företag och andra verksamheter som använder BankID. Dagens digitala lösningar måste fungera även i framtiden. Därför har vi redan arbetat en längre tid med att bygga morgondagens BankID”, står det på sajten.

Dagens bedragare behöver dock ingen kvantdator för att lura oss.