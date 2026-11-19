Framtidens kvantdatorer kan bli ett allvarligt hot mot svenskarnas digitala säkerhet. Nu utvecklar BankID en ny teknik som ska skydda miljontals användare, men samtidigt fortsätter bedragare att lura svenskar.
BankID inför nytt skydd mot framtidens bedragare – men dagens hot finns kvar
BankID-attacker börjar bli en huvudvärk för myndigheterna som vill se ett ordenligt skydd mot framtida attacker.
Samtidigt har bedragarna blivit allt djärvare i att lura sina offer, där Apple Pay används för att lura kunderna, där varken BankID eller lösenord behöver uppges.
Kvantdatorer kan hota digital säkerhet
Nu kommer även uppgifter om att framtidens kvantdatorer kan bli ett allvarligt hot mot svenskarnas digitala säkerhet.
Det är ett hot som BankID tar på största allvar, enligt Nyheter24.
Tidigare i veckan meddelade BankID därför att man inför kvantsäker kryptering.
Det handlar om att framtidssäkra både digital identifiering och underskrifter, enligt BankID:s egen information.
”Bytet av kryptografiska metoder behöver planeras, utvecklas, testas och införas omsorgsfullt. Det måste också ske på ett sätt som fungerar tillsammans med banker, myndigheter, företag och andra verksamheter som använder BankID. Dagens digitala lösningar måste fungera även i framtiden. Därför har vi redan arbetat en längre tid med att bygga morgondagens BankID”, står det på sajten.
Dagens bedragare behöver dock ingen kvantdator för att lura oss.
Bedragare ringer upp offren
Det kan räcka med ett telefonsamtal.
En bedragare kan exempelvis ringa upp en person, utge sig för att arbeta på banken och påstå att pengar håller på att försvinna från kontot.
Sedan uppmanas personen att identifiera sig med BankID för att stoppa den påstådda transaktionen. Men i själva verket kan inloggningen ge bedragaren tillgång till bankkontot.
Polisen varnar för just den här typen av telefonbedrägerier, som även kallas vishing.
Så skyddar du dina pengar redan i dag
För svenska bankkunder är Polisens råd tydliga.
Använd aldrig BankID på uppmaning av någon som oväntat ringer upp dig, även om personen påstår sig komma från banken eller Polisen.
”Identifiera dig aldrig med BankID och lämna aldrig ut koder från din bankdosa eller till ditt betalkort om någon frågar efter det”, uppger myndigheten.
Avsluta istället samtalet direkt och kontakta själv banken via dess officiella telefonnummer.
Ska du föra över större summor?
Polisen rekommenderar då också att undersöka om banken erbjuder extra säkerhetsfunktioner, exempelvis dubbelsignering eller tidsfördröjning.
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