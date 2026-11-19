Revisorer och ekonomer i lönetoppen

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Även revisorer kan se fram emot höga löner i Danmark.

På andra plats finns revisionsutbildningen vid Copenhagen Business School, CBS, där medianlönen efter tio år motsvarar omkring 112 000 svenska kronor.

Revisorerna arbetar förvisso 43 timmar i veckan, mest av grupperna på topp tio-listan.

Resten av listan domineras av ekonomiutbildningar, ofta i kombination med matematik eller IT.

På tredje plats finns företagsekonomi och IT vid CBS, med en medianlön motsvarande drygt 107 000 svenska kronor.

Här är utbildningarna – och de svenska lönerna

För att få en bild av hur lönerna står sig i Sverige har PS gått igenom vilka yrken utbildningarna kan leda till och jämfört med SCB:s svenska lönestatistik.

Här är de tio högst betalda utbildningarna i Danmark och vad några av de möjliga yrkena ger i Sverige.

Dansk utbildning Lön i Danmark, SEK Möjliga yrken i Sverige Svensk lön, SEK 1. Försäkringsmatematik 132 600 Matematiker och aktuarier 80 700 2. Revision 112 000 Revisorer 59 900 3. Företagsekonomi och IT 107 200 Systemanalytiker och IT-arkitekter 61 700 4. Företagsekonomi och matematik 106 600 Finansanalytiker, statistiker, aktuarier, organisationsutvecklare 62 700-87 800 5. Företagsekonomi 106 400 Controller, marknadsförare, organisationsutvecklare 56 200-65 000 6. Nationalekonomi, Köpenhamn 101 600 Nationalekonomer och makroanalytiker 68 400* 7. Företagsekonomi och affärsjuridik 101 000 Affärs- och företagsjurister 81 100 8. Nationalekonomi, Århus 98 400 Nationalekonomer och makroanalytiker 68 400* 9. Matematik och ekonomi 97 200 Finansanalytiker, matematiker, statistiker 68 400-87 800 10. IT, kommunikation och organisation 96 500 IT-arkitekter, organisationsutvecklare, kommunikatörer 51 400-62 700

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De danska beloppen avser medianlön tio år efter examen, före skatt och inklusive pension. De svenska lönerna är genomsnitt för möjliga yrken i privat sektor, 35-44 år. Lönespannen visar lägsta och högsta genomsnittslön bland de valda yrkesgrupperna. För nationalekonomer gäller samtliga åldrar i privat sektor.

I Sverige ligger finansanalytiker och investeringsrådgivare högst bland de undersökta yrkesgrupperna, med sina 87 800 kronor i månaden.

Även affärs- och företagsjurister samt matematiker och aktuarier ligger över 80 000 kronor i genomsnitt i åldersgruppen 35-44 år.

Du kan få dansk lön med svensk utbildning

Det krävs förstås ingen dansk universitetsexamen för att söka jobb på andra sidan Öresund.

Svenska medborgare kan arbeta i Danmark utan arbetstillstånd. Det går också att bo kvar i Sverige och pendla till en dansk arbetsplats.

Det finns däremot en del att ordna innan den första lönen betalas ut.

Du behöver, enligt en checklista från Øresunddirekt, bland annat ett danskt skattepersonnummer, CPR-nummer, och ett skattekort.

Du ska också meddela Försäkringskassan att du har börjat arbeta i Danmark. Jobbar du enbart där omfattas du som huvudregel av dansk socialförsäkring, även om du bor i Sverige.

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