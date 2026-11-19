Att danskar tjänar mer än svenskar är sedan tidigare känt. Men vilka utbildningar ger egentligen bäst betalt på andra sidan Öresund? Och hur ser motsvarande löner ut här hemma?
Utbildningen ger 130 000 i månadslön – så mycket tjänar du i Sverige
Så sent som i november konstaterade PS att en dansk heltidsanställd i genomsnitt tjänar drygt 22 000 kronor mer i månaden än en svensk.
Efter skatt krymper skillnaden förvisso till 6 000 kronor. Men försprånget finns alltså kvar.
Nu har danska Djøfbladet gått igenom vilka utbildningar som leder till högst lön tio år efter examen. Sammanställningen omfattar akademiska utbildningar framför allt inom ekonomi, juridik och närliggande områden.
Läs mer: Svenskarna jobbar mest – men får sämre betalt: ”Är allvarligt”. Dagens PS
Över 130 000 kronor efter tio år
Högst upp på listan hittar vi, liksom i fjol, försäkringsmatematik vid Köpenhamns universitet.
Utbildningen leder framför allt till arbete som aktuarie, ett yrke där man bland annat räknar på ekonomiska risker inom försäkringsbranschen.
Tio år efter examen ligger medianlönen på 88 800 danska kronor i månaden. Det motsvarar ungefär 132 600 svenska kronor.
Arbetslösheten bland nyexaminerade är dessutom nära noll.
Även i Sverige hör aktuarier till de bättre betalda yrkesgrupperna. Enligt SCB:s lönestatistik ligger genomsnittslönen för matematiker och aktuarier på 75 600 kronor i månaden. Bland privatanställda mellan 35 och 44 år är snittet 80 700 kronor.
Revisorer och ekonomer i lönetoppen
Även revisorer kan se fram emot höga löner i Danmark.
På andra plats finns revisionsutbildningen vid Copenhagen Business School, CBS, där medianlönen efter tio år motsvarar omkring 112 000 svenska kronor.
Revisorerna arbetar förvisso 43 timmar i veckan, mest av grupperna på topp tio-listan.
Resten av listan domineras av ekonomiutbildningar, ofta i kombination med matematik eller IT.
På tredje plats finns företagsekonomi och IT vid CBS, med en medianlön motsvarande drygt 107 000 svenska kronor.
Här är utbildningarna – och de svenska lönerna
För att få en bild av hur lönerna står sig i Sverige har PS gått igenom vilka yrken utbildningarna kan leda till och jämfört med SCB:s svenska lönestatistik.
Här är de tio högst betalda utbildningarna i Danmark och vad några av de möjliga yrkena ger i Sverige.
|Dansk utbildning
|Lön i Danmark, SEK
|Möjliga yrken i Sverige
|Svensk lön, SEK
|1. Försäkringsmatematik
|132 600
|Matematiker och aktuarier
|80 700
|2. Revision
|112 000
|Revisorer
|59 900
|3. Företagsekonomi och IT
|107 200
|Systemanalytiker och IT-arkitekter
|61 700
|4. Företagsekonomi och matematik
|106 600
|Finansanalytiker, statistiker, aktuarier, organisationsutvecklare
|62 700-87 800
|5. Företagsekonomi
|106 400
|Controller, marknadsförare, organisationsutvecklare
|56 200-65 000
|6. Nationalekonomi, Köpenhamn
|101 600
|Nationalekonomer och makroanalytiker
|68 400*
|7. Företagsekonomi och affärsjuridik
|101 000
|Affärs- och företagsjurister
|81 100
|8. Nationalekonomi, Århus
|98 400
|Nationalekonomer och makroanalytiker
|68 400*
|9. Matematik och ekonomi
|97 200
|Finansanalytiker, matematiker, statistiker
|68 400-87 800
|10. IT, kommunikation och organisation
|96 500
|IT-arkitekter, organisationsutvecklare, kommunikatörer
|51 400-62 700
De danska beloppen avser medianlön tio år efter examen, före skatt och inklusive pension. De svenska lönerna är genomsnitt för möjliga yrken i privat sektor, 35-44 år. Lönespannen visar lägsta och högsta genomsnittslön bland de valda yrkesgrupperna. För nationalekonomer gäller samtliga åldrar i privat sektor.
I Sverige ligger finansanalytiker och investeringsrådgivare högst bland de undersökta yrkesgrupperna, med sina 87 800 kronor i månaden.
Även affärs- och företagsjurister samt matematiker och aktuarier ligger över 80 000 kronor i genomsnitt i åldersgruppen 35-44 år.
Du kan få dansk lön med svensk utbildning
Det krävs förstås ingen dansk universitetsexamen för att söka jobb på andra sidan Öresund.
Svenska medborgare kan arbeta i Danmark utan arbetstillstånd. Det går också att bo kvar i Sverige och pendla till en dansk arbetsplats.
Det finns däremot en del att ordna innan den första lönen betalas ut.
Du behöver, enligt en checklista från Øresunddirekt, bland annat ett danskt skattepersonnummer, CPR-nummer, och ett skattekort.
Du ska också meddela Försäkringskassan att du har börjat arbeta i Danmark. Jobbar du enbart där omfattas du som huvudregel av dansk socialförsäkring, även om du bor i Sverige.
Läs också: Så mycket pengar behöver du för att leva i Sverige 2027. Dagens PS