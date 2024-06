Fler bostadsrätter landar hos Kronofogden

”Svårare för hushållen”

Samtidigt fanns andra sidan av myntet kvar.

”Vi ser flera tendenser som pekar på att hushållen har det svårare att få ihop ekonomin och samtidigt söker sig fler bostadsrättsföreningar till oss för att uppdatera underhållsplanen, budgeten eller ta ett nytt grepp om ekonomin”, varnade SBC:s Markus Pålsson.

Just nu är det den sidan av myntet som dominerar.

I en ny sammanställning framgår att landets bostadsrättsföreningar blir mer skuldtyngda och att konkurserna ökar.

”Tuffare läge”

”Det är helt klart ett tuffare läge. Framför allt för de föreningar som omförhandlar sina lån nu till en helt annan ränta”, säger Therese af Jochnick hos SCB till TT.

Vid nyår 2023/2024 hade 370 bostadsrättsföreningar skulder hos Kronofogden enligt SCB.

Det är en tredubbling – plus 298 procent – sedan 2013 då motsvarande antal var 93 stycken.

Fortsatt i år

Utvecklingen har fortsatt under 2024. Under första kvartalet hamnade ytterligare 116 bostadsrättsföreningar hos fogden.

”Framför allt ser vi att sparandet minskar i föreningarna, man äter på sitt kapital helt enkelt. Men generellt är det ökade kostnader och det är inte alltid avgifterna täcker det”, konstaterar af Jochnick.

Under 2023 gick 40 bostadsrättsföreningar i konkurs. 2022 var antalet 71 och under åren 2013-2021 i snitt 18 per år.

