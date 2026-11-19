Men, det nya avtalet börjar gälla först den 1 januari 2028. Och det ställer till problem för personer födda 1962.

Missar pensionspengar under 2027

Under nästa år fyller 1962:orna 65 år. Enligt dagens regler upphör då de ordinarie inbetalningarna till Avtalspension SAF-LO, trots att många fortsätter arbeta.

När de nya reglerna träder i kraft 2028 har årskullen redan passerat sin 65-årsdag. Därför riskerar de att gå miste om upp till ett års pensionsavsättningar, konstaterar Aftonbladet.

”Hade vi inte gjort det här nu så hade de missat två år. Nu missar de ett år”, säger LO:s avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä till tidningen.

Att förändringen dröjer beror enligt Säikkälä på att försäkringsbolagen behöver tid för att genomföra de nya villkoren.

”Det här är en förbättring och vi hade naturligtvis gärna sett att den hade kommit igång direkt”.

LO har tidigare framhållit att pensionsavtalen behöver följa med när svenskarna arbetar allt längre.

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