Två miljoner privatanställda omfattas av nya pensionsregler som ska ge mer pengar på äldre dagar. Men för en viss årskull kommer förändringen för sent. Det kan handla om över 20 000 kronor i uteblivna pensionsinbetalningar.
Nya pensionsregler: En årskull kan gå miste om 21 000 kronor
Det var tidigare i november som LO, PTK och Svenskt Näringsliv kom överens om nya pensionsvillkor för privatanställda arbetare och tjänstemän.
Två miljoner svenskar berörs av förändringen, som bland annat innebär att arbetsgivarna ska fortsätta betala in till tjänstepensionen fram till 67 års ålder.
Men, det nya avtalet börjar gälla först den 1 januari 2028. Och det ställer till problem för personer födda 1962.
Missar pensionspengar under 2027
Under nästa år fyller 1962:orna 65 år. Enligt dagens regler upphör då de ordinarie inbetalningarna till Avtalspension SAF-LO, trots att många fortsätter arbeta.
När de nya reglerna träder i kraft 2028 har årskullen redan passerat sin 65-årsdag. Därför riskerar de att gå miste om upp till ett års pensionsavsättningar, konstaterar Aftonbladet.
”Hade vi inte gjort det här nu så hade de missat två år. Nu missar de ett år”, säger LO:s avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä till tidningen.
Att förändringen dröjer beror enligt Säikkälä på att försäkringsbolagen behöver tid för att genomföra de nya villkoren.
”Det här är en förbättring och vi hade naturligtvis gärna sett att den hade kommit igång direkt”.
LO har tidigare framhållit att pensionsavtalen behöver följa med när svenskarna arbetar allt längre.
Läs även: Ta halva veckan ledigt i fem år – bara 500 kronor mindre i pension. Dagens PS
Över 20 000 kronor på spel
Ett års uteblivna pensionsinbetalningar kan kosta över 20 000 kronor, beroende på hur mycket du tjänar.
Enligt Fora, som administrerar Avtalspension SAF-LO, betalar arbetsgivaren normalt in 4,5 procent av lönen upp till en viss gräns.
Vid en månadslön på 30 000 kronor motsvarar det 15 960 kronor under ett år, efter Foras förmedlingsavgift. Med 35 000 kronor i lön handlar det om 18 627 kronor.
Tjänar du 40 000 kronor i månaden blir beloppet 21 276 kronor på ett år.
Beräkningarna utgår från tolv månaders inbetalningar med oförändrad lön. Hur mycket just du riskerar att missa beror bland annat på när under 2027 du fyller 65 år och om arbetsgivaren fortsätter att betala in till pensionen.
Pengarna skulle annars ha satts av till tjänstepensionen och kunnat växa fram till pensioneringen. Hur mycket de påverkar den framtida månadsutbetalningen beror bland annat på avkastning och uttagstid.
Det går att få pengarna ändå
Men 1962:orna behöver inte nödvändigtvis gå miste om pensionsavsättningarna.
Enligt Fora kan anställda som fortsätter arbeta efter 65-årsdagen komma överens med arbetsgivaren om fortsatt intjänande till Avtalspension SAF-LO.
Överenskommelsen måste göras mellan arbetsgivaren och den anställde. Personen måste också ha varit anställd på företaget före 65-årsdagen och redan då omfattats av pensionsavtalet.
Arbetsgivaren behöver sedan anmäla överenskommelsen till Fora, som hanterar inbetalningarna.
Från den 1 januari 2028 ska de ordinarie pensionspremierna inom SAF-LO betalas in fram till 67 års ålder enligt det nya avtalet.
Läs också: Utbildningen ger 130 000 i månadslön – så mycket tjänar du i Sverige. Dagens PS