Priset på månadskort i kollektivtrafiken stiger kraftigt efter årsskiftet. I Stockholm handlar det om 530 kronor mer per biljett och i Uppsala blir ökningen ännu större. Men i vissa delar av landet går det att fortsätta resa till halva priset en bit in i januari, om biljetten köps i tid.
Månadskortet dubbelt så dyrt 2027 – men här kan du behålla rabatten i januari
Den tillfälliga prissänkningen på kollektivtrafikens 30-dagarsbiljetter närmar sig sitt slut. Sedan den 1 juli har resenärer kunnat köpa månadskort till halva priset genom ett statligt stöd, men från december börjar trafikbolagen återgå till sina ordinarie taxor.
I Stockholm kostar en vanlig SL-biljett 530 kronor under rabattperioden, jämfört med ordinarie 1 060 kronor. För en pendlare som köper tolv biljetter innebär det en skillnad på 6 360 kronor jämfört med om det halverade priset hade fortsatt under hela nästa år.
Enligt en sammanställning blir ökningen ännu större i Uppsala, där UL också höjer sin ordinarie taxa i januari.
Här stiger priserna mest efter nyår
Priserna gäller vanliga 30-dagarsbiljetter för vuxna i angivna zoner. Där 2027 års taxa ännu inte är beslutad används det senast kända ordinarie priset.
|Stad
|Halva priset 2026
|Ordinarie pris 2027*
|Skillnad
|Uppsala
|575 kr
|1 195 kr
|+620 kr
|Stockholm
|530 kr
|1 060 kr
|+530 kr
|Göteborg, zon A
|445 kr
|890 kr
|+445 kr
|Jönköping
|407,50 kr
|815 kr
|+407,50 kr
|Linköping/Norrköping
|397,50 kr
|795 kr
|+397,50 kr
|Örebro
|390 kr
|780 kr
|+390 kr
|Västerås
|360 kr
|720 kr
|+360 kr
|Halmstad
|339 kr
|678 kr
|+339 kr
|Malmö/Helsingborg
|327,50 kr
|655 kr
|+327,50 kr
|Umeå
|295 kr
|590 kr
|+295 kr
Källa: Plus1 och trafikbolagens publicerade priser. Tabellen jämför höstens tillfälliga halvpris med ordinarie taxa. Vissa priser för 2027 är ännu inte fastställda. Lokala subventioner kan ge lägre pris.
I Uppsala höjer UL priset från 1 150 till 1 195 kronor den 7 januari. Skillnaden mot höstens rabatterade biljett blir därmed 620 kronor.
Göteborg har en särskild rabatt som gör att tabellens ordinarie pris inte gäller alla resenärer. Den som är folkbokförd i Göteborg och köper en zon A-biljett via Västtrafik To Go betalar normalt 750 kronor tack vare kommunens subvention. Under den statliga rabattperioden är priset 305 kronor. För dessa resenärer blir ökningen därmed 445 kronor när det statliga stödet försvinner.
Så kan du resa billigare även i januari
Det är här reglerna skiljer sig åt mellan trafikbolagen. Hos Västtrafik går det att köpa en rabatterad 30-dagarsbiljett fram till och med den 2 december och vänta med att aktivera den.
Enligt Västtrafiks köpvillkor får en periodbiljett aktiveras inom 30 dagar från köpet. Den som köper biljetten den 2 december och aktiverar den i slutet av månaden kan därför resa till det rabatterade priset under en stor del av januari.
Även Hallandstrafiken tillåter att en biljett köpt senast den 2 december aktiveras inom 30 dagar. Enligt SVT har regionen beslutat att själv stå för kostnaden när resperioden sträcker sig in i januari.
Den som väntar till nyårsafton med själva köpet är däremot för sent ute. Rabatterade biljetter säljs inte längre då.
Hos SL är den 2 december sista dagen
I Stockholm är reglerna striktare. SL kräver att en rabatterad 30-dagarsbiljett både köps och aktiveras senast onsdagen den 2 december. En biljett på ett SL-kort i plast aktiveras automatiskt den dagen om resenären inte redan har gjort det.
För biljetter i SL-appen gäller det att själv aktivera i tid. Annars förfaller biljetten och SL försöker återbetala köpesumman, enligt trafikbolagets information.
Den som har SL månadsprenumeration behöver däremot inte köpa någon extra decemberbiljett. Halva priset dras automatiskt från betalkortet den 26 november, när betalningen för december görs.
Sista försäljningsdagen varierar även i andra delar av landet. I Skåne och Jönköpings län upphörde möjligheten att köpa de statligt rabatterade biljetterna redan den 2 november.
Årskort kan sänka kostnaden 2027
När den tillfälliga rabatten upphör blir längre periodbiljetter åter ett alternativ för regelbundna pendlare.
Hos SL kostar en årsbiljett 11 130 kronor, medan tolv ordinarie 30-dagarsbiljetter kostar sammanlagt 12 720 kronor. Skillnaden är 1 590 kronor.
I Uppsala kostar UL årsbiljett enligt de aviserade priserna 11 360 kronor från den 7 januari, jämfört med 14 340 kronor för tolv 30-dagarsbiljetter.
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