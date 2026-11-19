I Stockholm kostar en vanlig SL-biljett 530 kronor under rabattperioden, jämfört med ordinarie 1 060 kronor. För en pendlare som köper tolv biljetter innebär det en skillnad på 6 360 kronor jämfört med om det halverade priset hade fortsatt under hela nästa år.

Enligt en sammanställning blir ökningen ännu större i Uppsala, där UL också höjer sin ordinarie taxa i januari.

Här stiger priserna mest efter nyår

Priserna gäller vanliga 30-dagarsbiljetter för vuxna i angivna zoner. Där 2027 års taxa ännu inte är beslutad används det senast kända ordinarie priset.

Stad Halva priset 2026 Ordinarie pris 2027* Skillnad Uppsala 575 kr 1 195 kr +620 kr Stockholm 530 kr 1 060 kr +530 kr Göteborg, zon A 445 kr 890 kr +445 kr Jönköping 407,50 kr 815 kr +407,50 kr Linköping/Norrköping 397,50 kr 795 kr +397,50 kr Örebro 390 kr 780 kr +390 kr Västerås 360 kr 720 kr +360 kr Halmstad 339 kr 678 kr +339 kr Malmö/Helsingborg 327,50 kr 655 kr +327,50 kr Umeå 295 kr 590 kr +295 kr

Källa: Plus1 och trafikbolagens publicerade priser. Tabellen jämför höstens tillfälliga halvpris med ordinarie taxa. Vissa priser för 2027 är ännu inte fastställda. Lokala subventioner kan ge lägre pris.

I Uppsala höjer UL priset från 1 150 till 1 195 kronor den 7 januari. Skillnaden mot höstens rabatterade biljett blir därmed 620 kronor.

Göteborg har en särskild rabatt som gör att tabellens ordinarie pris inte gäller alla resenärer. Den som är folkbokförd i Göteborg och köper en zon A-biljett via Västtrafik To Go betalar normalt 750 kronor tack vare kommunens subvention. Under den statliga rabattperioden är priset 305 kronor. För dessa resenärer blir ökningen därmed 445 kronor när det statliga stödet försvinner.