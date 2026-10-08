Dödsfallet kan kosta dig bostaden – regeln du behöver känna till

Men vad händer med hemmet om en av er dör? Har ni försäkrat bolånet kan det vara lätt att tro att den som blir kvar också kan bo kvar.

Ett bolåneskydd kan minska skulden när en av låntagarna avlider. Vem som ärver bostaden är däremot en annan femma. Det förklarar försäkringsförmedlaren Säkra.

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Barnen ärver före sambon

Sambor ärver nämligen inte varandra automatiskt. Finns det barn går den avlidnes kvarlåtenskap i regel till dem.

För gifta med gemensamma barn är ordningen en annan: den efterlevande maken ärver normalt före barnen.

Barnen kan alltså ärva den avlidnes andel av bostaden när föräldrarna är sambor. Den som blir kvar kan då behöva köpa ut dem för att kunna behålla hemmet.

”Vi stresstestar bolånet mot högre räntor. Men hur många har stresstestat familjens ekonomi för vad som händer om en av oss dör?”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra.

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