Ni har försäkrat bolånet. Men har du råd att bo kvar om din sambo dör? För sambor finns en arvsregel som bolåneskyddet inte råder på.
Dödsfallet kan kosta dig bostaden – regeln du behöver känna till
Färre gifter sig och fler lever som sambo. Antalet sambor har ökat varje år sedan 2013 och år 2023 var drygt 1,6 miljoner personer i Sverige sambor, enligt uppgifter från SVT. Det motsvarade ungefär var tredje person som levde i en parrelation.
Men vad händer med hemmet om en av er dör? Har ni försäkrat bolånet kan det vara lätt att tro att den som blir kvar också kan bo kvar.
Ett bolåneskydd kan minska skulden när en av låntagarna avlider. Vem som ärver bostaden är däremot en annan femma. Det förklarar försäkringsförmedlaren Säkra.
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Barnen ärver före sambon
Sambor ärver nämligen inte varandra automatiskt. Finns det barn går den avlidnes kvarlåtenskap i regel till dem.
För gifta med gemensamma barn är ordningen en annan: den efterlevande maken ärver normalt före barnen.
Barnen kan alltså ärva den avlidnes andel av bostaden när föräldrarna är sambor. Den som blir kvar kan då behöva köpa ut dem för att kunna behålla hemmet.
”Vi stresstestar bolånet mot högre räntor. Men hur många har stresstestat familjens ekonomi för vad som händer om en av oss dör?”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra.
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Samma lån – olika nota
Säkra jämför två familjer som har en bostad värd tre miljoner kronor och ett lika stort bolån. Den ena familjens föräldrar är gifta, den andras är sambor.
I båda fallen halverar bolåneskyddet lånet vid ett dödsfall. Kvar finns en skuld på 1,5 miljoner kronor.
Men för sambon kan det bli dyrare än så. Ytterligare 1,5 miljoner kronor kan behövas för att lösa ut barnens andel av bostaden. Den gifta partnern behöver inte motsvarande kapital för att köpa ut de gemensamma barnen.
Räkneexemplet är, förstås, förenklat. Hur mycket pengar som behövs i den egna familjen beror bland annat på vem som äger bostaden, hur bodelningen blir och vilka testamenten och försäkringar som finns.
Ett testamente räcker inte alltid
Ett testamente kan ge sambon rätt att ärva en del. Barnens laglott, alltså hälften av deras arvslott, finns däremot kvar.
Hur ska man då göra för att den som blir kvar ska ha råd att bo kvar?
Säkras råd är att räkna på familjens ekonomi vid ett dödsfall. Vilka pengar betalas ut, och räcker de till både boendet och vardagen?
Efterlevandeskydd kan redan finnas genom exempelvis tjänstepensionen eller arbetsgivaren. Om pengarna inte räcker kan sparande eller en livförsäkring täcka behovet.
En livförsäkring kan betalas direkt till en vald förmånstagare och användas för att lösa ut barnens andel av bostaden.
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