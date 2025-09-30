Dagens PS
Fallgropar: Här tror svenskarna fel om lagen 

Sambor
Det är först när relationen tar slut som okunskapen blir ett problem, konstaterar Familjens Jurist (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Trots att sambolivet är vanligt i Sverige råder det stora missuppfattningar om vad lagen faktiskt säger. 

År 2023 var drygt 1,6 miljoner personer i Sverige sambo, konstaterar SVT

Dessutom har antalet sambor ökat varje år sedan 2013. Och helt märkligt är väl inte det. Att bli sambo har sina fördelar. Bland annat slipper man den ökända “singles tax”

Likväl kan sambolivet komma med nackdelar, inte minst om man bryter upp. 

En ny Sifo-undersökning från Familjens Jurist visar att svenskarnas okunskap kan få dyra och känslomässigt tunga konsekvenser.

Bostaden delas – oavsett vem som betalat mest

En av de vanligaste missuppfattningarna gäller bostaden. Hela 66 procent av svenskarna vet inte att en bostad som köpts för gemensamt bruk delas lika vid en separation – även om bara en av samborna stått för kontantinsatsen eller betalat mest på lånet. Det har Dagens PS skrivit om tidigare

“Jag möter ofta par där den ena trott att det är självklart att få bo kvar bara för att man betalat mest eller står på hyreskontraktet. När det sen visar sig att bostaden ändå ska delas lika, eller att behovet avgör vem som får bo kvar i en hyresrätt, kommer det ofta som en stor överraskning”, säger Pierre Kryhl, senior jurist på Familjens Jurist, i ett pressmeddelande

“Det är först när relationen tar slut som okunskapen blir ett problem”, tillägger han. 

Hyreskontraktet avgör inte

Därtill tror många, 45 procent, att den som står på hyreskontraktet automatiskt får bo kvar efter en separation. Men enligt lagen är det behovet som styr. 

Om en av samborna exempelvis får ensam vårdnad om barnen kan den personen ha rätt att ta över kontraktet – även om namnet saknas på pappret.

Pierre Kryhl, senior jurist på Familjens Jurist
Pierre Kryhl, senior jurist på Familjens Jurist (Foto: Familjens Jurist)

Barnen ärver – inte sambon

För sambor med barn kan okunskapen bli extra känslig. 

Till skillnad från gifta par ärver sambor inte varandra. Utan testamente går hela arvet direkt till barnen, eller till föräldrar och syskon om barn saknas. 

Trots det känner 42 procent av svenskarna inte till hur arvsreglerna ser ut för sambor.

”Det handlar inte om att utgå från att relationen ska ta slut, det handlar om omtanke. Att vilja skydda varandra, och i vissa fall också barnen, från onödiga konflikter, ekonomisk otrygghet eller praktiska problem”, säger Pierre Kryhl.

Samboavtal och testamente ger trygghet

Många lever i tron att långvarigt samboskap i praktiken är samma sak som äktenskap. Men oavsett om man bott ihop i två månader eller tjugo år är reglerna desamma: sambor har inte samma juridiska skydd som gifta.

Familjens Jurist framhåller därför vikten av att skriva både samboavtal och testamente. På så sätt kan par själva bestämma hur en bostad ska delas eller vem som ska ärva om något händer.

”När man reder ut det i lugn och ro, i goda tider, undviker man att behöva ta tunga beslut mitt i ett känslomässigt kaos”, avslutar Pierre Kryhl.

Här kan du läsa mer om fallgroparna i sambolivet.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

