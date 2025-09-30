Fallgropar: Här tror svenskarna fel om lagen 

År 2023 var drygt 1,6 miljoner personer i Sverige sambo, konstaterar SVT.

Dessutom har antalet sambor ökat varje år sedan 2013. Och helt märkligt är väl inte det. Att bli sambo har sina fördelar. Bland annat slipper man den ökända “singles tax”.

Likväl kan sambolivet komma med nackdelar, inte minst om man bryter upp.

En ny Sifo-undersökning från Familjens Jurist visar att svenskarnas okunskap kan få dyra och känslomässigt tunga konsekvenser.

Bostaden delas – oavsett vem som betalat mest

En av de vanligaste missuppfattningarna gäller bostaden. Hela 66 procent av svenskarna vet inte att en bostad som köpts för gemensamt bruk delas lika vid en separation – även om bara en av samborna stått för kontantinsatsen eller betalat mest på lånet. Det har Dagens PS skrivit om tidigare.

“Jag möter ofta par där den ena trott att det är självklart att få bo kvar bara för att man betalat mest eller står på hyreskontraktet. När det sen visar sig att bostaden ändå ska delas lika, eller att behovet avgör vem som får bo kvar i en hyresrätt, kommer det ofta som en stor överraskning”, säger Pierre Kryhl, senior jurist på Familjens Jurist, i ett pressmeddelande.

“Det är först när relationen tar slut som okunskapen blir ett problem”, tillägger han.

