Nya regler för sambor – så vill utredarna ändra lagen

”Sambor har i dag ett mycket svagt efterlevandeskydd. Förslaget innebär en tydlig förbättring”, säger Familjerättsjuristen Emma Forsberg till Dagens Industri.

Det hela handlar om en ny utredning som föreslår att sambor med gemensamma barn ska få ärva varandra på liknande sätt som gifta.

Med dagens regler kan sambor inte vara säkra på att den efterlevande får behålla bostaden. Om barnen väljer att kräva sin laglott kan sambon tvingas sälja för att lösa ut dem.

Det här vill utredarna nu ändra på genom två nya möjligheter – förändringar som skulle kunna göra stor skillnad för många familjer.

Ska kunna ärva med fri förfoganderätt

Den första förändringen handlar om att sambor med gemensamma barn ska kunna testamentera hela kvarlåtenskapen till varandra.

“Den efterlevande sambon ärver då med så kallad fri förfoganderätt, vilket innebär att barnen får vänta med att få ut sitt arv till den sista, efterlevande föräldern avlider”, säger Arne Larsson, jurist på Familjens Jurist, till Privata Affärer.

Särkullbarn, det vill säga barn från tidigare relationer, ska däremot även framöver ha rätt att direkt få ut sin laglott, konstaterar News55.

