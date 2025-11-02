Att leva som sambo kan förvisso kännas lika självklart som att vara gift. Men när det kommer till arv är skillnaden fortfarande stor. Nu vill en ny statlig utredning ändra på det.
Nya regler för sambor – så vill utredarna ändra lagen
”Sambor har i dag ett mycket svagt efterlevandeskydd. Förslaget innebär en tydlig förbättring”, säger Familjerättsjuristen Emma Forsberg till Dagens Industri.
Det hela handlar om en ny utredning som föreslår att sambor med gemensamma barn ska få ärva varandra på liknande sätt som gifta.
Med dagens regler kan sambor inte vara säkra på att den efterlevande får behålla bostaden. Om barnen väljer att kräva sin laglott kan sambon tvingas sälja för att lösa ut dem.
Det här vill utredarna nu ändra på genom två nya möjligheter – förändringar som skulle kunna göra stor skillnad för många familjer.
Ska kunna ärva med fri förfoganderätt
Den första förändringen handlar om att sambor med gemensamma barn ska kunna testamentera hela kvarlåtenskapen till varandra.
“Den efterlevande sambon ärver då med så kallad fri förfoganderätt, vilket innebär att barnen får vänta med att få ut sitt arv till den sista, efterlevande föräldern avlider”, säger Arne Larsson, jurist på Familjens Jurist, till Privata Affärer.
Särkullbarn, det vill säga barn från tidigare relationer, ska däremot även framöver ha rätt att direkt få ut sin laglott, konstaterar News55.
Barnen kan välja att avstå arv
Den andra förändringen gäller möjligheten för barnen att frivilligt avstå sitt arv för att till exempel låta den efterlevande sambon bo kvar.
“Barnen får då skriva under en så kallad avståendehandling som bifogas bouppteckningen när den första sambon avlider. Det gör barnen till efterarvingar”, förklarar Larsson.
Men det är helt frivilligt att skriva under. Om föräldrarna har barn som vägrar, är det säkraste alternativet fortfarande att skriva testamente.
“Har föräldrarna bråkiga barn så är det bäst att skriva ett testamente. Då är det samborna som bestämmer sig för att skjuta upp arvsrätten”, säger han.
Bara ett förslag – än så länge
Förändringarna är ännu inte beslutade.
Regeringen ska nu ta ställning till förslaget, och även om det godkänns kan det dröja flera år innan nya regler införs.
Visste du att du kan bli blåst på bostadsrätten? Här kan du läsa mer om luckan i sambolagen.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
